10 seks tabua koji su savršeno normalni - zaboravite na sram

Kad prestanete u krevetu razmišljati o stvarima kao da su 'zabranjene', mogli biste doživjeti najbolji orgazam u životu, a i seks će vam postati puno intimniji i zabavniji

<h2>Seks tijekom mjesečnice </h2><p>- Postoji puno parova koji u potpunosti izbjegavaju seksualne odnose tijekom mjesečnice jer jedan ili oba partnera to smatraju tabuom ili čudnim. To uopće ne bi trebalo biti tako. Uz malo pripreme i malo dodatnog čišćenja, seks tijekom mjesečnice može biti jednako zabavan kao i u bilo koje drugo doba mjeseca - kaže Emily Brooks, trenerica za seks i veze na BeyondAges.com. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (seks je i fizička potreba):</p><h2>Seks, ali bez fokusa na bilo što ispod pojasa</h2><p>Dobro, možda to nije nužno tabu, ali seks bez dodirivanja genitalija nešto je što većina odraslih ne radi. </p><p>- Iako će se nekima činiti kao da se radi o nečemu rezerviranom za mlade koji tek počinju sa seksom, fokusiranje na partnerovo tijelo, istraživanje i promatranje načina na koji reagiraju na različite vrste dodira na neočekivanim mjestima mogu biti i erotski i nevjerojatno intimni - kaže stručnjakinja za seks Kryss Shane.</p><h2>Seks bez penetracije</h2><p>Seks može značiti što god želite da znači. I suprotno onome što su vas možda naučili, to također ne mora uključivati penetraciju. </p><p>- Morali bismo shvatiti da penis nije jedini organ koji omogućuje zadovoljstvo, a žene mogu doživjeti orgazam bez potrebe za bilo kakvom penetracijom - kaže Shane. </p><h2>Virtualni seks</h2><p>- Prošlo je vrijeme kada se virtualni seks događao u mračnim kutevima sumnjivih chat soba. Bez obzira želite li poslati seksi poruke, podijeliti seksi fotografije ili imati seks preko video poziva, tehnologija i strast danas idu 'ruku pod ruku' i svi bi ga trebali isprobati - kaže seksologinja Jess O'Reilly.</p><h2>Analni seks</h2><p>Ovo se odnosi i na muškarce i na žene.</p><p>- Postoji mnogo živčanih završetaka u i oko anusa koji omogućuju nevjerojatne užitke i za nju i za njega. Penetracija nije nužna za analnu igru, možete doći do mnogo užitaka igrajući se i samo sa vanjskom stranom anusa. Dio razloga zašto ovo ostaje tabu je nedostatak znanja o tome kako to učiniti bezbolno i ugodno - kaže Portia Brown, redateljica i kreatorica sadržaja u Froetic Sexology.</p><h2>Seksi igračke</h2><p>- Seksualne igračke, iako su i same po sebi zabavne, mogu poboljšati seks s partnerom više nego što mnogi ljudi shvaćaju - kaže Searah Deysach, seksualna edukatorica i vlasnica internetske stranice Early to Bed. </p><p>- Mogu pomoći paru da doživi orgazam u isto ili skoro isto vrijeme, a dodaju i novu dimenziju i senzacije seksu. Igračke mnogim parovima pomažu da se zabave u krevetu, a i da postignu veću razinu intimnosti - dodala je.</p><p>Danas postoje i mnoge seksualne igračke za muškarce i svakako bi ih trebalo isprobati.</p><h2>Grubosti, ali uz pristanak</h2><p>- Pljeskanje po guzi, ugrizi i slično mogu nekima donijeti mnogo zadovoljstva. Kao i kod svega drugog, dok svi uključeni znaju što mogu očekivati i pristali su na to, nema razloga da povremene grubosti budu tabu. Nema ništa loše u tome ako nekoga želite pljesnuti po stražnjici ili ako želite da to netko radi vama - kaže Kayla Lords, seksualna stručnjakinja na JackandJillAdult.com.</p><h2>BDSM</h2><p>- Sigurno obuzdavanje partnera, dodavanje nekih intenzivnijih senzacija štipaljkama ili povezivanje očiju partneru dok mu istražujete tijelo, sve su to načini kojima sve više ljudi pomiče granice 'normalnog' seksa. Naravno, i ovdje stoji da je sve u redu dok su obje strane dale svoj pristanak - kaže Deysach. </p><h2>Pegging</h2><p>Ovaj pojam najčešće označava hetero ženu koja dildom penetrira u hetero muškarca. Budući da je analni seks kod muškaraca najčešće povezan s homoseksualnim sklonostima, mnogi hetero muškarci neće ga uopće uzeti u obzir. No treba biti svjestan da način na koji dolazite do zadovoljstva ne određuje vašu seksualnost.</p><p>- Analna stimulacija i penetracija ne samo da mogu biti zapanjujuće ugodni i za muškarce i žene, već mogu i jednom i drugom dati uvid u 'svijet' onog drugog pa tako žena može iskusiti 'moć' koju on ima tijekom seksa, a on može vidjeti kako je to nekome se predati. Takva iskustva mogu biti izuzetno uzbuđujuća, a nekima mogu i promijeniti život - kaže Deysach.</p><h2>Voajerizam i ekshibicionizam</h2><p>- Ekshibicionizam je kada netko osjeća seksualno uzbuđenje dok ih netko vidi gole ili tijekom seksualnog čina. To obično ide 'ruku pod ruku' s voajerima, koji se pak uzbude ako gledaju nekoga golog ili tijekom seksualnog čina - kaže seksologinja Sarah Melancon, stručnjakinja za seksualnost i odnose za SexToyCollective.com. </p><p>- Nažalost, voajerizam i ekshibicionizam i dalje se smatraju tabuom, jer nedostaje razumijevanja kako im pristupiti i predložiti partneru. Vi niste čudni samo zato što želite da vas netko gleda dok se seksate i maštate o javnom seksu ili ako želite gledati dok se netko drugi samozadovoljava i slično - kaže Brown.</p>