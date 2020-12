Žene u 60-ima ne bi smjele odustati od toga da otvoreno govore o seksu!

Bivša urednica Cosmopolitana Linda Leksey (68), koja je 70-ih i 80-ih godina probijala led temama o seksu kaže kako se njena generacija ni danas ne bi trebala sramiti razgovora o toj temi

<p>- Prošli petak, nakon jednog od onih mrzovoljnih dana lockdowna, koje smo partner i ja proveli u prepirci oko sitnica, od toga koliko koristimo mobitel, do toga bi li se on trebao vratiti poslu i tako i sebe i mene izložiti riziku od Covid-19, imali smo seks pomirenja. Bilo je baš lijepo i probudili su se lijepi osjećaji koje imamo jedno prema drugom - piše Linda Kelsey (68), autorica nekoliko bestsellera nekadašnja urednica Cosmopolitana za <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9011265/Sex-sixties-shout-LINDA-KELSEY.html">Daily Mail.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: KOJA VAM JE NAJDRAŽA POZA U SEKSU?</p><p>Kaže kako je i danas teško pisati i govoriti o seksu, jer to još uvijek predstavlja tabu.</p><p>- Dodajte tome da imam 68 godina, a moj partner 66, svaki spomen seksa izaziva prikriveno gnušanje zbog neke vrste srama, jer je seks starijih osoba i u 21. stoljeću zapravo 'ljubav kojoj se ne usuđujete izgovoriti ime', kako je to 90-ih godina prošlog stoljeća napisao Lord Alfred Douglas, koji se družio s Oscarom Wildeom. Tim je riječima on opisao homoseksualnost, koja je tada bila kazneno djelo. Od tada smo, hvala Bogu, prešli dug put prema liberalizaciji stavova o seksualnosti, ali još uvijek se nismo pomirili s činjenicom da seks nije samo za mlade - piše autorica. </p><p>Istina da 'labava koža i meso' mogu oduševiti na dodir jednako kao i kad dodirujete mekanu i glatku mladu kožu, uz pomisao kako će se to promijeniti, jer nećete zauvijek biti mladi. No, kad se izgubite u ljubavnoj strasti, godine se jednostavno istope, pogotovo ako svira Sade i osvijetljeni ste samo plamenom svijeće. Koncept može biti uznemirujući za mlađe od 45 godina, no ništa što šalica toplog čaja ne bi mogla ispraviti i umiriti ih.</p><p>Naime, starije ipak nije lako isključiti: Novo istraživanje pokazuje da su stariji od 65 godina ležerniji od bilo koje druge dobne skupine kada je riječ o razgovoru o osjetljivim pitanjima, poput seksa (ali i droge, alkohola i novca). Istraživači su otkrili da će 39 posto starijih od 65 rado reći voljenima sve što žele znati o intimnim detaljima njihova života, u usporedbi sa samo 20 posto mladih, u dobi između 18, pa do 24 godine.. </p><p> Iako su ovi rezultati mnogima iznenađujući, oni za mene imaju apsolutni smisao. Za početak razotkrivaju mit da kako starimo postajemo sve ukočeniji. Zapravo, sa svakim desetljećem sve me je manje bilo briga što ljudi misle o meni i sklonija sam reći ono što mislim - kaže Linda. No, ima i nešto drugo što je povezano s generacijom 65 plus, dodaje. </p><p>- Ponosna sam što mogu reći da je moja generacija prva koja se ne srami seksa i ne priča o njemu u tišini. Kao dijete šezdesetih i osoba koja je odrastala sedamdesetih godina, odrasla sam u svijetu u kojem su se žene po prvi puta osjećale sposobnima razgovarati o seksu, postavljati pitanja i učiti jedna od druge. To nije nešto što ćemo olako pustiti - kaže Linda.</p><p>Kaže kako je 1972. godine, sa samo 20 godina, krenula raditi na pokretanju časopisa Cosmopolitan i osjećala se privilegirano.</p><p>Odrasla je u ženu koja je oslobađala od straha od neželjenog porođaja, te učila o ženskoj emancipaciji, radeći na sjajnom, glamuroznom časopisu koji je plaćao da dijelim priče s onom vrstom intime od koje bi se njena majka crvenjela. Kaže kako je puno naučila iz tema o ženskom orgazmu, i istinitih priča o temama o seksualnim tehnikama i položajima, te o tome koliko osjećaj krivnje ili nedostatak ljubavi prema vlastitom tijelu mogu omesti uživanje. </p><p>- Na sastancima na kojima su se ponedjeljkom raspravljale ideje za teme često je trebalo podijeliti neke seksualne tajne u našoj vlastitoj verziji grupne terapije. Moj seksualni život se popravio kako je moje samopouzdanje raslo. Ne možete postati urednik Cosma, kao što se to meni dogodilo sredinom 1980-ih, i biti plašljivi kada govorite o seksu. Za mene - i mnoge iz moje generacije - ova je otvorenost postala blagoslov i to se nije mijenjalo - kaže.</p><p>Dodaje kako i danas s prijateljicama razgovara o seksu, o tome što joj se događa ispod plahti i dijeli detalje. </p><p>- Prošli tjedan išla sam u izolaciju s bliskom prijateljicom koju znam gotovo 50 godina i uživale smo u prekrasno iskrenom i smiješnom razgovoru o našem seksualnom životu i ljubavi. Ima 72 godine i šest godina je u novoj vezi. Ja sam navršila 12 godina svoje nove veze. Priznala sam joj da se moj partner ponekad, ako ne može spavati, povuče u rezervnu spavaću sobu, kako me ne bi uznemiravao i pokazalo se da je i kod nje isto. Složile smo se da bismo se ranije uspaničile oko toga, smatrale to krajem našeg odnosa i seksa, sada znamo da je to samo jedan aspekt našeg zajedničkog života. No, olakšavajuće je čuti da nisam sama - piše Linda. </p><p>Dodaje kako su razgovarale i o tome kako vole uživati u seksu sa svojim partnerima. Rjeđe nego kad je ljubav bila nova, doduše te s novim vrhuncima i padovima, no ipak uživaju. Piše i kako je otkrila da su žene u njezinim godinama koje su u novijim vezama otvorenije prema seksu od onih koje su desetljećima u braku, te dodaje kako često imalo urnebesnih priča iz svog bračnog kreveta, iako ima i onih manje lijepih. </p><p>- Ali mi mudre (nazovite nas starima ako baš morate!) žene također prepoznajemo da u svakoj fazi života može biti puno boli povezanog sa seksom u vezama, ako zanemarite rad na vezi, što može dovesti do nesporazuma, negativnih osjećaja, problema, pa i prekida odnosa. Stoga, uzmimo u obzir našu dužnost da održimo razgovor o seksu otvorenim i nečim prirodnim. Moja šira obitelj: nećakinje, pa čak i moj sin, navikli su se da postavljam takva pitanja. ako kad pročitaju nešto što sam napisala ili izrekla na radiju o tome, ulovim ih da kolutaju očima. Djeca ne žele znati da su njihovi ostarjeli roditelji još uvijek seksualna bića. No, to što imamo besplatne autobusne karte u džepu ne znači da trebamo prestati govoriti o seksu - zaključuje autorica. </p>