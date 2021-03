Je li monogamija sinonim za dosadan seks ili dugotrajne predane veze otvaraju vrata prema zadovoljavajućem seksualnom životu?

Stručnjaci kažu kako to ovisi o kvaliteti odnosa, pojedinačnim čimbenicima, zajedničkoj namjeri, svakodnevnim zajedničkim odlukama koje dovode do obostranog zadovoljavajućeg seksualnog života, a nešto ovisi i o kulturnim čimbenicima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Seksualna dosada je nedovoljno istražen faktor

Koncept seksualne dosade autori de Oliveira, Carvalho i Nobre detaljno istražuju u svom istraživačkom radu za časopis Journal of Sexual Medicine. Započinju ga objašnjenjem osnovnih pojmova.

Prema njihovim riječima dosada je 'iskustvo odvajanja od svijeta i zaglavljivanja u naizgled beskrajnoj i nezadovoljnoj sadašnjosti'. Iz tog razloga, oni koji su skloni dosađivanju će vrlo vjerojatno doživjeti dosadu.

Sklonost dosadi može nastati zbog poteškoća s usmjeravanjem ili održavanjem pažnje, posebno za stvari koje nisu suštinski zanimljive poput neusklađenosti potreba, premale razine uzbuđenja koje okolina pruža, nerealnih želja ili očekivanja. Sklonost dosadi povezana je i s osjećajem nedostatka smisla ili svrhe u životu ('egzistencijalna dosada').

Seksualna dosada definira se kao 'tendencija da vam je svaki seksualni odnos dosadan'. Odnosno, može biti da vam se ne da seksati jer vam je seks dosadan, rutinski ili pretjerano uvježban. Dovoljno dobar seks ne mora biti savršen. Ipak, 'pravi seks između partnera' može biti zadovoljavajuć, ali zahtijeva suradnju oba partnera, kao što u svakoj vezi treba biti ulaganja, truda, kompromisa itd.

Seksualno zadovoljstvo temelji se na dobroj komunikaciji, prepoznavanju i prihvaćanju razlika između partnera te zajedničkom dijeljenju. Iako seksualno zadovoljstvo obično opada kod bračnih parova, to ne mora nužno biti slučaj. Za parove u kojima jedan ili oba partnera doživljavaju seksualnu dosadu, prateća seksualna frustracija obično nagriza opće zadovoljstvo u vezi, dok s druge strane, postoje i parovi koji su zadovoljni vezom, ali ne i seksom.

Ovih 16 znakova mogli bi ukazivati na seksualnu dosadu

Da bi stručnjaci pružili savjete utemeljene na dokazima, neophodno je razumjeti čimbenike koji pridonose seksualnoj dosadi.

De Oliveira i kolege opisuju da su mnogi stručnjaci dosadu prepoznali kao presudan koncept, ali i kako istraživanje seksualne dosade ima pregršt manjih studija. Zbog toga su proveli sustavni pregled literature i napravili zaključak zapisa.

Evo njihovih glavnih zaključaka:

1. U istraživanjima se ne koristi jasna konsenzusna definicija seksualne dosade.

2. Seksualna dosada povezana je s općenitom sklonošću dosadi.

3. Seksualna dosada povezana je s narcisoidnom osobnošću, koja je također povezana s općom sklonošću dosadi.

4. Seksualna dosada povezana je sa 'seksualnom depresijom' i osjećajem nezadovoljstva zbog spolnog života.

5. Opća dosada povezana je s depresijom, što pridonosi seksualnoj dosadi i tjeskobi. Također, depresija je povezana s niskim libidom, apatijom, socijalnim povlačenjem i nemogućnošću doživljavanja užitka.

6. Seksualna dosada smanjuje ukupnu dobrobit.

7. Masturbacija je povezana sa seksualnom dosadom, dosadom u vezi i sklonošću dosadi.

8. Dosada je povezana s problematičnim ponašanjem: Kompulzivna i rizična seksualna ponašanja povezana su sa seksualnom i općom dosadom.

9. Nejasno je uzrokuje li seksualna dosada izravno rizično ponašanje.

10. Seksualna dosada uključuje niže seksualno uzbuđenje i želju. Poteškoće u održavanju pažnje mogu biti u korijenu ovog problema, jer je pažnja potrebna parovima kako bi imali zadovoljavajući seksualni život. Primjerice, treba osluškivati ​​potrebe partnera. Deficit pažnje/hiperaktivnost (ADHD) važan je čimbenik koji doprinosi zadovoljstvu parova.

11. Seksualna dosada korelira s niskim seksualnim zadovoljstvom, nevjerom te sukobom i nezadovoljstvom u vezama.

12. Niska seksualna dosada povezana je sa seksualnom pozitivnošću i spremnošću za isprobavanje novih stvari u seksu.

13. Seksualna dosada je neizbježna u dugotrajnim vezama, iako to nije uvijek slučaj. No, ovo uvjerenje može i spriječiti parove da poduzmu korake da to ublaže ili izbjegnu.

14. Seksualna dosada povezana je s ukupnom dosadom u vezi. Često parovi seks u vezi smatraju manje uzbudljivim od slučajnog seksa.

15. Muškarci kojima je potrebna veća stimulacija od strane partnerice doživljavaju višu razinu seksualne dosade.

16. Muškarci se češće žale na seksualnu dosadu od žena. Isto je i s većom općom dosadom.

Ublažavanje seksualne dosade za poboljšanje ukupnog zadovoljstva

Ovo istraživanje otkrilo je neke glavne čimbenike koji utječu na seksualnu dosadu i zašto bi do nje prvenstveno moglo doći. No iako mnogi parovi smatraju kako u svakoj dugotrajnoj vezi dolazi do seksualne dosade, stručnjaci su potvrdili kako to nije slučaj.

U svakoj vezi bitan je rad i trud oba partnera. Time će spriječiti da dođe do opće dosade u vezi, a naposljetku i do seksualne, piše Psychology Today.