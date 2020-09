Seksualni život vam je 'umro'? Osam čestih razloga i rješenja

Službeno postoji 78 razloga zbog kojih parovi prestaju imati spolne odnose tijekom dugotrajnih veza. Nedostatak vremena, dugo radno vrijeme i loš seks samo su neki od problema koji ubijaju požudu

<p>Engleska stručnjakinja za seks, Kate Taylor, nabrojala je osam najvećih ubojica strasti u dugim vezama i trikove kako ih popraviti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (žene i libido):</p><h2>1. Nestajanje entuzijazma</h2><p>Ignorirajte svoje prijatelje koji se hvale da još imaju spolne odnose 36.000 puta tjedno, unatoč tome što su zajedno od 1982. godine.</p><p>Većina nas gubi zanimanje za seks kako godine prolaze. U stvari, 57 posto parova manje se seksa već nakon šest mjeseci veze, pokazalo je nedavno istraživanje internetske stranice zavamed.com.</p><p><strong>Rješenje:</strong> Najbolji lijek su promjene. Razinu uzbuđenja u našem mozgu potiče dopamin koji pojačavaju nova iskustva.</p><p>Zabranite svoje najčešće korištene seksualne poze. Zamijenite spavaću sobu za neko riskantnije mjesto i zajedno gledajte seksi filmove i TV emisije kako biste dobili nove ideje koje možete isprobati.</p><h2>2. Osjećaj gušenja</h2><p>Drugi najveći razlog zbog kojeg ljudi odustaju od seksa je osjećaj da vas partner guši, onaj osjećaj da morate stalno prijavljivati ​​gdje se nalazite ili što radite. Karantena je pogoršala ovu situaciju i svi se osjećamo kao da smo jedni drugima 'na glavama'. Bez da se nekako udaljite, teško ćete opet upaliti iskru.</p><p><strong>Rješenje</strong>: Želja raste kroz u misteriju, a ne predvidljivost. Uvjerite svog partnera da ga volite, ali postavite granice koje vam omogućuju da zadržite svoj život. Na primjer, ne morate se javljati ​​svaki put kad ste razdvojeni.</p><p>Pokušajte ih potaknuti da grade i vlastite interese pozitivnim stajalištem prema njihovim hobijima i društvenom životu.</p><p>U krevetu seks učinite intimnim i umirujućim, gradeći romantiku, a ne samo strast.</p><h2>3. Posao vam crpi energiju</h2><p>Dugo radno vrijeme može sabotirati vaš seksualni život, uglavnom zato što manje sna može dramatično smanjiti vaš seksualni nagon. U jednoj studiji muškarci koji su tjedan dana spavali samo pet sati dnevno izgubili su 15 posto svoje normalne razine testosterona, isti pad koji se obično događa nakon deset do 15 godina starenja.</p><p>Žene koje su dobile jedan sat dodatnog sna imale su 14 puta veću vjerojatnost da će se sutradan maziti sa svojim partnerom.</p><p><strong>Rješenje: </strong>Zabilježite seks u kalendar kao hitan sastanak i potražite načine kako ga uklopiti u vaš užurbani radni dan.</p><p>Na primjer, možete se zajedno tuširati prije nego što krenete na posao ujutro. Ako radite od kuće, prepustite se strastima tijekom ručka. Ili ako putujete javnim prijevozom, iskoristite to vrijeme kako biste si slali seksi poruke, tako da ćete oboje biti raspoloženi za seks čim dođete kući.</p><h2>4. Loš seks</h2><p>Više od 35 posto ljudi u istraživanju navodilo je loš seks kao razlog zbog kojeg su izgubili interes, pri čemu je to bilo izraženije kod žena nego muškaraca.</p><p>Teško se zagrijati za seks ako vam je u mislima i dalje loše iskustvo od prošli put.</p><p><strong>Rješenje:</strong> Najseksi način da partneru date do znanja što želite u krevetu je pokazati mu. Povedite ih u vođeni obilazak svog tijela, pokazujući kako najviše volite da vas dodiruju u svakom području.</p><p>Pazite da ne ispadne kako su sve do sad krivo radili, samo predložite sigurne načine kako u vama upaliti vatru.</p><h2>5. Neusklađeni libido</h2><p>Jedan od vas želi dva puta dnevno, a drugi dva puta godišnje. Imati drugačiji seksualni nagon od svog partnera iznenađujuće je često i teško se rješava, pogotovo ako dopustite da problem eskalira.</p><p><strong>Rješenje:</strong> Parovi koji su poduzeli bilo koju akciju kako bi se bavili neusklađenim libidima izvijestili su o mnogo višim razinama bračnog zadovoljstva od onih koji su problem ignorirali, prema studiji ove godine objavljenoj u časopisu American Archives of Sexual Behavior.</p><p>Započnite iskrenim razgovorom o tome koliko često želite seks i stvarima koje vas odbijaju, kao što su poslovi, stres na poslu ili neriješene svađe. Zatim se dogovorite o stvarima koje možete učiniti kako biste premostili jaz, kao što je naizmjenično pružanje užitka ili nešto jednostavnije, poput grljenja i ljubljenja.</p><h2>6. Različite želje</h2><p>Ako imate različita očekivanja od svog ljubavnog života, velika je vjerojatnost da će netko od vas završiti razočaran. Različite želje mogu također navesti partnere da osjećaju kao da se uvijek kompromitiraju, umjesto da slijede svoje zadovoljstvo.</p><p><strong>Rješenje: </strong>Vrlo je malo parova savršeno sinkronizirano u svojim željama. Tajna je u pronalaženju stvari koje vas oboje zadovoljavaju. Razgovarajte o onome što vas uzbuđuje, od seksi knjiga ili filmova do maštarija i najboljeg seksa koji ste imali zajedno. To će vam pomoći otkriti zajedničke točke.</p><h2>7. Djeca vas zamaraju</h2><p>Za roditelje s djecom, nakon cijelog dana punog obaveza, seks može postati samo još jedan posao na vašem popisu obveza.</p><p>A ako je na dnu popisa, znate da od seksa neće biti ništa.</p><p><strong>Rješenje:</strong> Primamljivo je svu svoju energiju posvetiti djeci, ali bitno je da dio zadržite i za svoju vezu. Jedno je istraživanje pokazalo da su se roditelji u sretnim vezama složili s izjavom: "Moj se partner jednako fokusira na naš brak kao i na našu djecu."</p><p>Iskreno pitajte partnera što smatraju da su vam prioriteti i obrnuto. Ako ste svu svoju pažnju usmjerili na djecu, odlučite kao tim da ćete pronaći više vremena samo za vas dvoje.</p><p>Tada većinu tog vremena provedite u krevetu.</p><h2>8. Nema truda</h2><p>Lijenost u bilo kojem aspektu veze negativno će se odraziti na vaš seksualni život. Partnerstva djeluju u oba smjera, a ako ste odustali, ne možete očekivati ​​da će vaš partner nadoknaditi razliku.</p><p><strong>Rješenje: </strong>Osjećat ćete se predano vezi tek kad počnete aktivno davati, ne samo poklone, već i vrijeme, brigu i pažnju.</p><p>Testirajte ovu teoriju tako što ćete večer posvetiti nesebičnom zadovoljavanju svog partnera.</p><p>Usredotočite se na davanje partneru svega što vole, od kuhanja njihovog omiljenog obroka do omiljene predigre i poze u krevetu. Slično tome, nagradite svog partnera kad on vama daje, pohvalom i pokazivanjem zahvalnosti.</p><p>S vremenom ćete se oboje osjećati motiviraniji da usrećite jedan drugog, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12668563/fall-back-in-lust-going-off-sex-relationship-advice/" target="_blank">The Sun</a>.</p>