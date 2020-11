- Navikli smo oti\u0107i u trgovinu i kupiti pakiranje sa 24 pile\u0107a krilca ili 24 batka. Mo\u017eda se nalaze na odjelu s mesom ili su zamrznuti, no poslije ih ljudi bezumno bacaju u sme\u0107e. Ne razmi\u0161ljaju du su 24 krilca do\u0161la od 12 pili\u0107a - kazao je Bleirdon.

<p>Chef <strong>Chris Bleirdon</strong> odlučio je u svojem restoranu brze hrane Birdbox koji poslužuje delicije od piletine u poznate sendviče dodati i pečene pileće nogice, piše <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/chefs-battling-over-came-horrifying-161523129.html?utm_source=fark&utm_medium=website&utm_content=link&ICID=ref_fark">Yahoo</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kasandrin sendvič s piletinom</p><p>Bleirdon je u razgovoru medijima kazao kako voli piletinu, no želio je da Birdbox pošalje u svijet poruku o tome kako ljudi nepromišljeno konzumiraju meso.</p><p>- Navikli smo otići u trgovinu i kupiti pakiranje sa 24 pileća krilca ili 24 batka. Možda se nalaze na odjelu s mesom ili su zamrznuti, no poslije ih ljudi bezumno bacaju u smeće. Ne razmišljaju du su 24 krilca došla od 12 pilića - kazao je Bleirdon.</p><p>Želio je da njegovi sendviči ne uzrokuju stvaranje otpada te da u pripremu hrane uključi cijelu životinju, pa je u sendviče dodao i pileće noge. Sendvič djeluje toliko bizarno da je mislio kako će ga na taj način lakše identificirati s Birdboxom.</p><p>- Bez obzira na sve, nogica je najbolji indikator kvalitete koju potrošač može dobiti. Koristimo organski uzgojenu piletinu iz slobodnog uzgoja s vegetarijanskom prehranom - ističe Bleirdon.</p><p>Dodao je da je nogica indikator kako su pilići uzgajani daleko od klaustrofobičnih prostora, a mnogi su sendvič opisali zastrašujućim.</p><p>Birdbox i Bleirdon su postigli medijsku pažnju, no chef iz Toronta tvrdi da je riječ o njegovoj ideji.</p><p><strong>Nate Middleton</strong> je na Instagramu podijelio fotografiju svojeg sendviča.</p><p>- Hej Toronto, sjećaš li se @thehotb Handshake sendviča? Pa ovaj lik @chrisbleidorn poslužuje ga u restoranu i ponaša se kao da se sam toga sjetio - napisao je Middleton tagirajući Bleirdona na fotografiju svojeg sendviča koju je objavio u prosincu 2016. godine, a prikazuje sendvič s pilećom nogicom.</p><p>- @chrisbleidorn izgleda li ti ovo poznato - napisao mu je.<br/> - @natetasty nemam pojma tko si i ovo vidim prvi put, no drago mi je da i drugi razmišljaju kao ja. Tvoj sendvič izgleda vatreno - odgovorio mu je Bleirdon savjetujući mu neka pročita članak kako bi otkrio proces koji stoji iza ove priče te dodaje da sigurno u pozadini nije trolanje na Instagramu i traženje fotografija iz 2016. godine.</p><p>- Dok ja nisam osmislio ovaj sendvič, na svijetu je postojalo ravno nula sendviča s pilećom nogom. Superponosan sam na to, a odmah sam prepoznao tvoju kopiju - nastavio je Middleton.</p><p>Bleirdon inzistira da je riječ o slučajnosti, a Middleton je i dalje ogorčen Birdboxovom popularnošću.</p><p>- Nikad nisam vidio sendvič s pilećom nogom i zato sam ga smislio. Nikad poslije nisam vidio da je to netko pokušao. Stoga mi je prilično jasno da je Bleirdon kopirao ideju - kazao je novinarima.</p><p>Kupci koji su kušali Birdboxov sendvič imaju različite stavove. Neki su ga nazvali zastrašujućim, dok je druge zaintrigirao.</p><p>- Ovo je baš ružno - komentirao je korisnik Twittera.</p><p>- Ovo je sjajno, sviđa mi se - dodao je drugi.</p><p>- Dobro bih platio da upravo sada mogu pojesti takav sendvič - zaključuje treći. </p><p> </p>