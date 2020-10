- Pogledao sam oko sebe i zaklju\u010dio, ako ga nitko drugi ne\u0107e uzeti, ja \u0107u ga spremiti - kazao je Jenne.

Sendvi\u010d mu je tijekom godina donio slavu, osobito kad je 1988. godine s njim pojavio kao gost u emisiji Johnnyja Carsona The Tonight Show.

Jenne je u me\u0111uvremenu nabavio i tanjur s kojeg je Steve Martin jeo salatu s piletinom, a ima i ostatke hrane koju su konzumirali zabavlja\u010di Tiny Tim i Henny Youngman.

No Nixonov sendvi\u010d je krunski dragulj njegove kolekcije.

- Sve dok sam \u017eiv, taj \u0107e sendvi\u010d biti u mom zamrziva\u010du u kutijici koju sam ozna\u010dio: \u010cuvaj, ne bacaj!, kazao je on.

O svemu je napisao i knjigu The Sandwich That Changed My Life.