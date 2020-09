U sendviču: 25 stvari koje mogu razumjeti samo srednja djeca

Najstarije dijete je posebno zato što je bilo prvo, a najmlađe će uvijek biti 'beba' u obitelji. No i srednja djeca imaju neke prednosti koje im donosi njihova jedinstvena pozicija

<h2>Slijede već zadanu vremensku liniju</h2><p>Kako bi se održala 'obiteljska pravednost, srednja djeca se ne moraju boriti za neke prekretnice u svom životu, poput spavanja kod prijatelja ili šminkanja, već će im 'po prirodi stvari' to biti dopušteno u istom godištu kada i starijem bratu ili sestri.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (propusti u odgoju):</p><h2>Možda nemaju svoje ime</h2><p>Ako ste srednje dijete, koliko često vam se dogodilo da vam govore ti si mlađi brat/sestra od tog i tog. Srednja djeca ponekad žele imati neobična imena samo kako bi se po tome istaknuli i gradili svoj vlastiti identitet.</p><h2>Nikada niste imali svoju sobu</h2><p>Ne samo da nose staru robu starijeg brata ili sestre, ukoliko obitelj ne živi u velikoj kući, srednje dijete uvijek dijeli sobu, ili sa starijima ili s mlađima.</p><h2>Ne moraju se brinuti oko sitnica</h2><p>Bolje nego itko, srednja djeca znaju birati svoje bitke zato što su roditelji često 'gluhi' na njihove argumente pa moraju birati prave trenutke za 'napad'. Isto tako, zbog toga imaju i opušteniji stav prema životu.</p><h2>Znaju da su najmudriji u obitelji</h2><p>Srednja djeca u obitelji imaju jedinstvenu perspektivu da su u jednom trenutku mlađi brat ili sestra, a u drugom stariji brat ili sestra. Takva perspektiva može biti jako korisna kasnije u životu.</p><h2>Srednja djeca zaslužuju značku - roditelj junior</h2><p>Dok dođe treće dijete, mama i tata su umorni, jako. Zbog toga često traže srednje dijete da se brine o bebi, a starije da se bavi svojim interesima.</p><h2>Imaju smisao za dramu</h2><p>Iako su od rođenja morali često ići linijom manjeg otpora, srednja djeca su morala naučiti kako da ih se čuje, kada im je to uistinu bitno. Zbog toga često razviju dobar smisao za dramu, što im je bio mehanizam kako bi zainteresirali roditelje za svoje probleme.</p><h2>Srednja djeca su uvijek kriva</h2><p>Iako se često bune kako ih se u obitelji ni ne primjećuje, to nije slučaj kada se traži krivac. Tada starija i mlađa braća i sestre upiru prstom u onog srednjeg.</p><h2>Znaju 'obraditi prostoriju'</h2><p>S obzirom da su srednja djeca rijeko kada sama, odlično se snalaze u društvenim situacijama. Ostavite ih same u prostoriji punoj ljudi i vidjet ćete da će se snaći bez imalo muke.</p><h2>Mrze stereotipe o srednjoj djeci</h2><p>Zbog mnogih serija i filmova u kojima su srednja djeca često zapostavljena i usamljena, ljudi misle da je tako i u stvarnom životu. Srednja djeca mrze takve stereotipe jer su rijetko istiniti.</p><h2>Nisu imali pritisak kao najstarije dijete</h2><p>Često roditelji s prvim djetetom ne znaju uvijek što rade. I sve svoje nade i želje polažu u to biće koje se tek i samo pokušava snaći u svijetu. Srećom, srednja djeca nemaju takav teret očekivanja na svojim leđima, a i roditelji su s njima opušteniji i sigurniji u svoje postupke, a to samopouzdanje se nerijetko prenosi i na djecu.</p><h2>No nisu im ni popuštali kao najmlađima</h2><p>Posljednje dijete roditelji često razmaze, preumorni su da strogo provode zadana pravila, a često i žele razmaziti bebu jer znaju da im je to posljednja prilika. Zbog toga su srednja djeca često potpadala pod ista pravila i kazne kao i najstarije dijete, dok je ono najmlađima često 'prolazilo' i ono što se vi ne bi ni usudili pomisliti, a kamoli napraviti.</p><h2>Nekada se osjećaju kao muha na zidu</h2><p>Srednja djeca nisu nikada doživjela hiperfokusiranost roditelja kao najstarija, a nisu dobili ni tu ekstra pažnju koju dobivaju najmlađi. Umjesto toga, srednja djeca su često samo iz prikrajka gledala kako se drama odvija oko njih. Možda je to razlog zbog kojeg su srednja djeca često uspješni pisci.</p><h2>Često im sitne nepodopštine prolaze 'ispod radara'</h2><p>To što su roditelji manje koncentrirani na vas nije nužno loša stvar. To omogućava srednjoj djeci da istražuju svijet na svoj način i da izbjegnu nevolje, jer nitko ni ne primijeti što rade.</p><h2>Moraju se truditi da dobiju pažnju</h2><p>Iako je nekad lijepo biti bez roditeljske pažnje, srednja djeca također žele biti po nečemu posebna i isticati se. Zbog toga srednja djeca često pronalaze načine kako da budu jedinstveni i imaju neki svoj ludi stil. Nije bez razloga što su Madonna, Britney i J.Lo srednja djeca.</p><h2>Često imaju istaknutu kreativnost</h2><p>Da bi se isticala, srednja djeca su često morala učiniti nešto dosita posebno, a to potiče razvoj kreativnosti i uči vas da razmišljate 'izvan kutije'.</p><h2>Neovisni su</h2><p>Koliko su god roditelji 'visjeli' nad glavama prvorođenih, tolio srednju djecu već puštaju 'na miru'. To je razlog zbog kojeg su srednja djeca često jako neovisna i znaju se vrlo dobro pobrinuti za sebe.</p><h2>Naučili su kako biti mirotvorac</h2><p>Zbog stalnih natezanja sa starijima i mlađima u obitelji, srednja djeca rano nauče kako pregovarati i činiti kompromise. To ih čini dobrim vođama i šefovima.</p><h2>Drže do pravde</h2><p>Zbog toga što su u isto vrijeme slabi pred starijom braćom/sestrama te jaki pred mlađima, srednja djeca razvijaju poseban osjećaj za pravdu koji ima postaje jako bitan u životu. To je i razlog zbog kojeg često imaju razvijenu i jaku empatiju.</p><h2>Odaju dojam odgovornosti</h2><p>Zbog tog osjećaja za pravdu, a i zbog toga što srednja djeca često mogu raditi nepodopštine bez da ih itko primijeti, u obitelji ih doživljavaju kao odgovorne i pouzdane.</p><h2>Imaju puno prijatelja</h2><p>Zbog toga što ih u obitelji često 'previde' srednja djeca moraju širiti svoj društveni krug i stoga imaju puno prijatelja, a i lako sklapaju prijateljstva. To pomaže da se nauče važne društvene vještine, odanost i sposobnost za uspostavljanje uspješnih veza. </p><h2>Nekada im se čini da nikome nije stalo</h2><p>Iako srednja djeca često uživaju u slobodi koju dobivaju jer se roditelji bave starijima ili mlađima, potajno se pitaju zašto imaju toliko slobode. Zbog toga se nekad mogu osjećati zaboravljeno.</p><h2>Znaju kakav je sjećaj kada te zamijene</h2><p>Srednja djeca su, kao i ona starija, osjetila šok u trenutku kada je došao netko mlađi i 'preuzeo' njihovo mjesto. I dok su stariji sačuvali svoj status prvorođenih, srednjima je ostalo samo da se nose s novonastalom situacijom.</p><h2>Mislite da su vas prevarili za dječje fotografije i odjeću</h2><p>I dok postoji milijun fotografija prvog djeteta, srednja djeca u jednom trenutku otkriju da njih ni približno nema na toliko obiteljskih slika. Situacija postane još gora kada dođe beba pa roditelji misle da im je ovo posljednja prilika da fotkaju i onda su oni srednji opet 'izvisili'. Isto je i s robom, srednja djeca nose robu onih starijih, ali dok oni završe s njom, već je preiznošena za one najmanje pa oni dobiju opet sve novo. Nepravda!</p><h2>Morali su biti fleksibilni</h2><p>Srednja djeca su se uvijek htjela družiti sa starijima, ali od njih se ponekad tražilo i da čuvaju mlađe. Zbog toga su se srednja djeca naučila dobro prilagođavati raznim situacijama, što je svakako dobra osobina za kasniji život, piše <a href="https://www.rd.com/list/things-only-middle-children-understand/?fbclid=IwAR05JyV_nXcTyk2vQy1yXEtuYwJgsIbaoonNtvulTAVGUW1EU852Ug9D_4c&trkid=soc-rd-facebook" target="_blank">Readers Digest</a>.</p>