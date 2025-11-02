Sendvič za 6 eura koji ne možeš pojesti, gdje to ima? Na Korčuli!

Iako je kraj turističke sezone, i tek tu i tamo neki gost iznikne iz 'ulice duhova', u buffet Leut u gradu Korčula, ljudi stalno kapaju. Dan prije zatvaranje sve do 1. prosinca i toliko željno čekanog odmora ušuljali smo se unutra na preporuku jahtaša koji kruzaju ustaljenim rutama po Jadranskom moru i već su 'ka lokalci', pa znaju gdje će se pogostiti i to - jeftino.

Osim što je Korčula jako lijep srednjovjekovni grad, njegova bogata gastronomska ponuda također je na dobrom glasu. Ima tu restorana s Michelinovim preporukama, i fine dininga, kao i tradicionalnih konoba koje služe samo jadransku ribu, a ne onu iz dućana, tako da, tko god želi može se vrhunski pogostiti. Koliko će platiti to zadovoljstvo, e to je već drugo pitanje. Dok cijene finih rižota s morskim plodovima, gradela ili bifteka rastu do neba uvijek će se pronaći netko kod koga ćete se najesti kao ljudi. Čak i na našoj preskupoj obali...

- Stvarno je tamo sve fino, ali taj pizza-sendvič morate probati - uporno mi sugeriraju, a onda sam se odlučila otići i isprobati to 'čudo' od sendviča koji su nam nahvalili i 'koje nemoš pojest'.

Na ulazu nas dočekuje pizza majstor Kiki i mami bezglutenskim pizzama koje istina, znamo da postoje, ali zbog brojnih turista sa zdravstvenim problemima, moraju posebno istaknuti. Inače, sve normalne pizze su oko 11,70 s popustom od 15 posto, a na repertoaru u Leutu su sve one koje smo nekada jeli i nismo imali drugih izbora - margarita, tuna, salami, quattro formaggi, Hawaii i caprese s mozzarelom, a tu su i mexicana, slavonska i Mare, s kozicama. Sendviče obično služe za doručak, a kad im je puna terasa, ne služe ih popodne, dok u danima kad nema turista, sendviče uzimaju iz lokalne općine za marendu, a neki se počaste i - za večeru.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

U čemu je tajna? Tijesto za sendvič je zapravo pizza tijesto koje ne razvlače u tanko tijesto, već ga peku kao izduženu lepinju za svega par minuta, čim naručite, a onda ga prerežu po pola i bogato nadjenu.

- Gramaža u odnosu na pizzu je ista, samo što ovo možda djeluje manje. Ali vjerujte isto je. Neki ne mogu pojesti cijeli veliki sendvič, a evo jučer su bili gosti koji su naručili uz veliki i još jedan po pola i jedva su pojeli - govori nam pizza majstor i dodaje da tijesto rade od sasvim običnog brašna, s malo kvasca, vode i soli.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Nadjev je jedan i ne može se puno birati - šunka sir, kao podlogu možete dobiti malo sosa od rajčice, a gore dolazi povrće i salata u obilnim količinama - kiseli krastavci, luk, paprika, pomidori, salata i kečap, te majoneza...

Sve u svemu, od jednostavnog sendviča, ovo je, slobodno možemo reći - 'level up'. Kad ga zagrizete, shvatite zašto sendvič toliko hvale. Izvana taman onoliko da bude super hrskav, što će se posebno svidjet ljubiteljima korice na pizzi, a iznutra taman koliko treba da je sočan. Stoji 6,5 eura, a mali 3,80. Za to više ne možeš dobiti ni kroasan u Zagrebu...

- Bolji je od pizze - rekli su nam kušači i ostali gosti koji kažu da veliki jedva pojedu, i da je to obrok za dvoje.

- Napravimo ih sada više od 50 dnevno. I tako je sezona pri kraju, ali kad je sve puno gostiju, a ove godine je tek osmi mjesec bio popunjen, napravimo ih puno više. Blizu smo škole pa nam dolaze i školarci. Za njih smo napravili 'happy hour', pa za veliki sendvič plate tri, a za mali dva eura - kaže ponosno Kiki.