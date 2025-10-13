Sephora se vraća u Hrvatsku: Za Valentinovo otvaraju novi dućan u City Centru East?

Nakon više od deset godina izbivanja, čini se da se legendarni beauty lanac Sephora napokon vraća u Hrvatsku. Prema informacijama do kojih smo došli, nova trgovina trebala bi se otvoriti u City Centeru one East u Zagrebu, i to – simbolično – oko Valentinova 2026. godine.

Iako iz brenda zasad nema službene potvrde, izvori bliski centru tvrde da su pripreme u završnoj fazi. Ako je suditi po Sephorinim nedavnim otvorenjima u Beogradu, Varšavi i Milanu, moguće je očekivati moderan “Next Generation” koncept dućana – s digitalnim ogledalima za isprobavanje proizvoda, make-up barovima i personaliziranim beauty uslugama.

Uobičajeno, Sephora takve povratke na tržište obilježava velikim otvorenjima, promotivnim popustima i poklonima za prve posjetitelje, pa bi sličan scenarij mogao očekivati i Zagreb.

Podsjetimo, Sephora je iz Hrvatske otišla 2012. godine, a od tada su obožavatelji brenda često putovali u susjedne zemlje po proizvode poput Fenty Beauty, Rare Beauty, Charlotte Tilbury i Drunk Elephant, koji su ekskluzivni za ovaj lanac.

Ako se povratak doista dogodi, bit će to veliki događaj za domaće beauty tržište – i jedan od najiščekivanijih dolazaka u segmentu luksuzne kozmetike posljednjih godina.