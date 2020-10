Serum, ulje, krema - što i kada treba koristiti za hidratizaciju?

Bez obzira koji tip kože imate, nužni su proizvodi za hidratizaciju. U mini vodiču pročitajte koji su oni, što ih razlikuje te kad ih nanositi kako biste dobili maksimalan efekt, a ne bacali novce i komplicirali beauty rutinu

<p>Jeste li se ikad našli usred rutine njege kože, da biste tek tada shvatili da zapravo ne znate kako vaši hidratantni proizvodi zapravo hidriraju vašu kožu? Iskreno, većina je žena bila u toj situaciji jer kod koraka čišćenja kože stvari ne zvuče toliko komplicirani kao kod njenog 'hranjenja'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti dermatologinje Ivane Nole</p><h2>Svima treba hidratizacija</h2><p>Prije nego što krenemo u vrste proizvoda, kratka napomena o tome što i kada. Prvo, svima je potreban hidratacija u rutini. Da, čak i oni s mješovitim i masnim tenom, kao i ljudi skloni aknama, trebaju vlagu koja će uravnotežiti razinu ulja i održati kožu zdravom. Što se tiče kada, najbolje je nanositi hidratne proizvode nakon čišćenja, kada je vaša koža još uvijek malo vlažna i, ako odlučite koristiti više njih, najbolje je pravilo nanositi proizvode od najlakših do najtežih.</p><h2>Pravilan redoslijed primjene ako koristite više proizvoda</h2><p>Naime, što je tekstura rjeđa, to formula ide prema prvom mjestu. Beauty rutina započinje najlakšim, najviše tekućim proizvodima, a tu definitivno ulaze serumi i sve one nove formule koje držimo u bočicama s pipetom. </p><p>Prije toga treba očistiti lice, a to ćemo najbolje napraviti tonikom ili micelarnom otopinom. Tek kad je lice čisto, ono može upiti i iskoristiti aktivne sastojke kozmetike. Serumi nude koncentriraniju dozu hranjivih sastojaka, hidratatora i antioksidansa te se lakše apsorbiraju jer su tekući, a pomažu i u pripremi kože za bilo koje druge hidratantne proizvode koje nanesete. Dakle, ako nanosite hidrataciju, prvo posegnite za serumom.</p><p>Ulja djeluju kao omekšivači. Obično ćete primijetiti da ulja koja koristite zapravo sadrže mješavinu ulja koja brtve vlagu i stvorena su posebno za upotrebu na vašem licu. Osobe s prirodno masnom kožom često se boje dodavanja ulja u svoju rutinu, ali dodavanje nekoliko kapi ulja zdravog za kožu može učiniti čuda kako bi pomoglo regulirati proizvodnju ulja i kako bi vaša koža ostala uravnotežena i zdrava.</p><h2>Krema za kraj</h2><p>Nakon najlaganije formule ide ona gušća, a to je obično krema. Dobro je napraviti razmak od 30 do 60 sekundi, prije kreme, a nakon seruma ili pak ulja, kako bi koža u potpunosti upila laganu tekućinu. Općenito, većina nas kreme smatra 'glavnom' zvijezdom hidratantne obitelji. Kreme u osnovi 'zaključavaju' sve ostale hidratantne sastojke u kožu.</p><p>Naša koža treba hidrataciju, a na nama je da osluškujemo svoju kožu i podržavamo je biljnim formulama u proizvodima. Ponekad bi to moglo značiti nanošenje slojeva ulja i kreme. Druge dane, možda se odlučite za kremu ujutro, a ulje navečer.</p>