Šest grešaka zbog kojih vaša kosa izgleda suho i oštećeno

Svi želimo imati zdravu i sjajnu kosu, ali svakodnevno stiliziranje može uzrokovati puno štete. Peglanje, uvijanje, feniranje – sve to može dovesti do ispucalih vrhova, suhoće i lomljenja vlasi. No, izbjegavanje šest učestalih grešaka učinit će vašu kosu zdravom i sjajnom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:51 Izrada frizure s mermaid valovima u salonu Raptur | Video: 24sata/pixsell

Ne koristite proizvode za zaštitu od topline

Pegla, figaro, fen – svi ovi alati rade na visokim temperaturama koje doslovno sprže kosu. Ako ne koristite zaštitu od topline, velike su šanse da ćete se suočiti s isušivanjem i ispucalim vrhovima.

Prije nego što upalite bilo koji vrući alat, nanesite sprej za zaštitu od topline - on stvara zaštitni sloj i sprječava oštećenja.

Foto: 123RF

Radite frizure koje ne znate napraviti

Društvene mreže pune su tutorijala za savršene frizure, ali ono što izgleda jednostavno na ekranu, u stvarnosti često završi kao potpuni promašaj. Rađenje frizure za koju niste sigurni kako je napraviti, izlažete se čupanju i lomljenju kose.

Ukoliko vam je dosadila vaša frizura i želite malu promjenu, za početak krenite s jednostavnijim frizurama. S vježbanjem spravljanja istih, nakon određenog vremena moći ćete raditi sve složenije stilove bez potencijalnog rizika da oštetite kosu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kvarite svježe isfeniranu kosu

Otiđete kod frizera, kosa vam izgleda savršeno, ali onda stavite gumicu ili kapu i – frizura propadne.

Ako želite da vam fen frizura potraje, izbjegavate sve što može ostaviti tragove na kosi barem prvih nekoliko sati.

Foto: 123RF

Stalno vežete kosu u čvrsti rep

Visoki, zategnuti rep može izgledati elegantno, ali ako ga nosite svaki dan, pripremite se na lomljenje kose pa čak i na ispadanje vlasi. Ako pritom koristite klasične gumice, one dodatno oštećuju kosu i ostavljaju tragove.

Prije svega, povremeno pustite kosu da se odmori, a kada je želite svezati u rep, koristite svilene ili baršunaste gumice - one manje oštećuju kosu.

Foto: Jan Cieplik

Preskačete šišanje jer puštate kosu

Mnoge žene misle da će im kosa brže narasti ako ne idu na šišanje, ali istina je suprotna. Ispucali vrhovi se šire i vaša kosa s vremenom izgleda beživotno.

Redovito šišanje pomaže da kosa ostane zdrava i lijepo raste.

Foto: Pawel Horosiewicz

Pretjerujete s vrućim alatima

Danas kovrče, sutra ravna kosa, prekosutra opet fen – ako svaki dan koristite toplinske uređaje, kosa će ubrzo postati suha, beživotna i lomljiva.

Umjesto toga, isprobajte frizure bez topline – napravite pletenice, ležernu punđu ili lagano valovitu kosu pomoću traka za kosu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA