Šest jednostavnih trikova kako se nositi s arogantnim ljudima

Po definiciji arogancija je osobina prema kojoj je netko neugodno ponosan i ponaša se kao da je bitniji ili zna više od drugih. Svi poznaju nekoga takvog, ali i za takve ljude postoji 'lijek'

<h2>1. Budite suosjećajni, ali nemojte pokušavati 'popraviti' osobu</h2><p>Potreba za superiornošću duboko je ukorijenjena u ljudima i ima korijen u niskom samopoštovanju i neizrecivoj žeđi za pohvalom te nedostatku empatije za one koji su ili se čini da su manje uspješni. Ukoliko naiđete na arogantnu osobu koja ima potrebu pokazivati svoju superiornost prema svima, budite svjesni gdje je korijen takvog ponašanja i pronađite u svom srcu mjesta za suosjećanje. Moguće je da ćete tako anulirati arogantno ponašanje, ali sigurno ćete se sami bolje osjećati u susretu s arogancijom.</p><h2>2. Prihvatite činjenicu da se neki uistinu osjećaju superiorno</h2><p>Ništa što ćete vi napraviti, radite ili ste već napravili nije razlog zašto je netko arogantan. Arogantna osoba pati od problema koji nadilazi vas. Najvažnije je shvatiti da prihvaćanje osjećaja superiornosti u drugoj osobi ne znači da se zauzvrat morate osjećati inferiorno. Gledajte na to kao na igru ​​koju možete odbiti igrati.</p><h2>3. Direktno komunicirajte</h2><p>Ponekad je poželjno reći drugoj osobi kakav dojam ostavlja. Dobro je podsjetiti arogantnu osobu na to da nitko ne zna baš sve i da nitko ne može tvrditi apsolutnu istinu. Ne morate se suzdržavati, upotrijebite razoružavajuće rečenice poput: "Oprosti mi što te prekidam, ali..." ili "Možda nisi htio zvučati arogantno / povrijediti moje osjećaje / ostaviti dojam kao da si 100 posto u pravu, ali ...".</p><h2>4. Koristite posrednika</h2><p>Ponekad vam se izravna komunikacija može obiti o glavu, zbog čega ćete možda možda trebati uključiti treću stranu kako bi se situacija smirila. Bez osvetoljubivosti, založite se za sebe uz podršku nekog drugog. Potražite pomoć koja vam je potrebna. Ponekad ćete možda morati naći saveznike i stati zajedno protiv arogantne osobe.</p><h2>5. Odredite granice i smanjite štetu</h2><p>Ne možemo uvijek birati s kime radimo i moramo se suočiti, ali možemo postaviti ograničenja. Prije sastanka s arogantnom osobom, odlučite koliko ćete vremena provesti zajedno i o kojim temama ćete ili nećete govoriti. Ako ne uspijete zadržati distancu usprkos već određenom planu, možda je vrijeme da razmislite o izbacivanju takve osobe iz vašeg života. Nitko ne smije šutjeti i podnositi zlostavljanje, bilo u osobnom ili profesionalnom odnosu.</p><h2>6. Budite obzirni</h2><p>Što god se odlučite učiniti, učinite to namjerno, promišljeno i sa što više ljubavi. Arogantni ljudi uzrokuju da drugi izgube 'kočnicu' i postanu njihovo najgore ja. Promatrajte svoje reakcije i uvijek ostanite vjerni sebi, savjetuje <a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/unified-theory-happiness/202005/6-ways-deal-arrogant-people?utm_source=FacebookPost&utm_medium=FBPost&utm_campaign=FBPost" target="_blank">Psychology Today</a>.</p>