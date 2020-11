Šest najempatičnijih znakova Zodijaka: Oni osjećaju baš sve

Empatija je nešto što svi imamo, samo što je kod nekih razvijenija nego kod drugih. To što imate razvijenu empatiju ne čini vas nekim posebnim bićem, to samo znači da ste otvoreniji za osjećanje tuđih osjećaja

<h2>1. Ribe</h2><p>Već vam je dovoljno teško što stalno želite ugađati ljudima, a uz to imate i jako razvijenu empatiju. Ribe zarobljene između ta dva stanja znaju neprekidno biti pod stresom i tjeskobne.</p><p>Vi osjećate kada se bilo koji član vaše obitelji osjeća loše te tada 'lebdite' nad njim kako bi 'upili' svu tu negativnu energiju. Ne radite to zato što želite, nego zato jer imate kompulzivnu potrebu da pomognete.</p><p>Vaša prisutnost u takvim trenucima je rado prihvaćena jer djelujete vrlo smirujuće. Osjećate težinu cijelog svijeta i jako se trudite kako drugim empatima ne bi pokazali kolika vam je to briga.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>2. Bik</h2><p>Nevjerojatno ste osjetljivi na tuđe osjećaje, toliko da zbog toga nekad možete imati i fizičku reakciju. Vi ste toga svjesni i to nije nešto s čime ćete se hvaliti.</p><p>Jednostavno si dopuštate samo da budete tu za druge. Uzimate njihovu bol, a vaša dobra priroda i želja da pomognete, svakome će ublažiti nevolje.</p><p>Vi ste najbolji prijatelj koji se može poželjeti te znate ljude umiriti ljubavlju i dobrotom.</p><h2>3. Djevica</h2><p>Cijeli život ste rastrgani između toga što ste okorjeli perfekcionist i nježni empat. To što toliko osjećate tuđe osjećaje je jedan od razloga zbog kojih možete postati jako tvrdi i hladni, jer vas tuđe emocije mogu previše boljeti.</p><p>Sve osjećate jako duboko, a to se pogotovo odnosi na životinje. Empatija je duboko ukorijenjena u vama, ali vas i muči.</p><h2>4. Škorpion</h2><p>Ironija je u tome što je Škorpion, koji može djelovati grubo i nasilno, ujedno i najnježniji, najbrižniji i najempatičniji znak koji postoji.</p><p>Vi želite pomoći, želite da ljudi budu sretni i ponekad se previše trudite kako bi u tome uspjeli.</p><p>Kada osjećate da vam je prijatelj u nevolji, vi ćete dati sve za njega, jedino je problem što niste uvijek u pravu.</p><p>Vi posjedujete veliku empatiju, ali često niste u skladu s vlastitim emocijama.</p><h2>5. Vodenjak</h2><p>Vi se prema svijetu odnosite kao što se roditelj odnosi prema svom djetetu. Brinete o onima oko vas i kao osjetite nečiju bol, želite da se to odmah riješi.</p><p>Sve je u redu kada ljudi prihvaćaju vašu pomoć, ali ako ste nekome pomogli, a niste dobili zahvalnost za to, možete se jako naljutiti, a to vam onda guši empatiju.</p><h2>6. Blizanci</h2><p>Blizanci su pravi empati, a to nije nimalo lagano. Znate uzeti tuđe osjećaje, ali problem je što oni u vama mogu postati još gori nego što su bili.</p><p>Znate se 'skrivati' od ljudi, samo kako ne bi pokupili njihove tegobe i brige, ali ako vam se netko obrati za pomoć, vi ćete učiniti sve što možete kako bi pomogli.</p>