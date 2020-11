Mnogo toga isplati se kupovati na akcijama, obitelj mjesečno može uštedjeti i do 1000 kuna

Mame Ivana Puljić i Nina Mašić, s četvero i troje djece, te samohrani otac šestero djece Ivan Marinić, često kupuju na akcijama da bi uštedjeli, pa su podijelili svoja iskustva i savjete roditeljima

<p>Sa četvero djece u dobi između 8 mjeseci i 8 godina jako je važno uštedjeti i vrijeme provedeno u kupovini, kao i prostor u ormaru, ali i novac, pa sve kupovine treba itekako dobro planirati, kaže<strong> Ivana Puljić</strong>, doktorica dentalne medicine, trenutno korisnica statusa roditelj odgojitelj, s kojom smo popričali o tome kako se snalazi da bi obiteljski budžet ‘rastegla’ i osigurala sve što je članovima obitelji potrebno. Dodaje kako hranu i odjeću često kupuju na akcijama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Marinić iz Žminja sam odgaja šestero djece</strong></p><p>- Hranu češće kupuje suprug i on voli kupovati u većim količinama. U veću nabavku obično idemo jednom mjesečno, tako da ja napravim popis namirnica koje nedostaju, a suprug pregleda letke i što je gdje na akciji, te obično u 2 dana obiđe tri dućana i kupi potrebno. Ako ne stignemo tako, onda ciljano kupim samo namirnice na popisu. Takvu nabavku obično obavljam s djecom, pa se žurim i to mi pomogne da se strogo držim popisa. Kad kupujemo samo namirnice na popisu, čovjek više uštedi, bez obzira na akcije – priča Ivana. Katalog s popustima nas svojim ponudama često inspirira da kupimo nešto što je na akciji, a nije nužno, pojašnjava. </p><h2>Štedi se i vrijeme</h2><p>- Pogotovo je tu velika napast za slatkiše, kekse i slane grickalice. Moj je dojam da nekako koliko uštedimo na akcijama, toliko si priuštimo nekih baš i ne nužnih namirnica – dodaje. Ipak, s obzirom na veliku nabavku jednom mjesečno, sigurna je da se uštedi dosta vremena, a u konačnici ipak prođu jeftinije. </p><p>- S odjećom i obućom imamo poseban način štednje. Dok su djeca mala robu rotiramo između prijatelja i rodbine. Za stariju djecu kupujem robu na sniženju u veličinama i do godinu dana unaprijed. To mi se pokazalo odličnim potezom za vrijeme pandemije korona virusa. Imala sam sve veličine za djecu za ljeto već kupljene i spremljene, tako da ništa nisam morala kupovati ni naručivati, osim čarapa. </p><p>Dodaje da i djecu već tri godine uči da štede. Kad dobiju novac za rođendan i u sličnim prilikama, znaju dobiti po 20 ili 30 kuna, no dogovor je da je jure odmah u trgovinu. Kako znaju da mama prati akcije, kad se dogodi popust od 20 do 30 posto, idu zajedno u trgovinu i mogu kupiti što žele. </p><p>- To je zgodno jer tako vide koliko se novac dugo štedi, a brzo potroši i uče se strpljivosti. S druge strane uveli smo i da ako žele neku novu igračku, moraju neke stare s kojima se ne igraju proslijediti drugoj djeci, koja su možda željna baš te igračke. Time želimo spriječiti zatrpavanje igračkama i učiti ih dijeljenju. Oni odvoje grupu igračaka za dati i ponudimo dragim prijateljima. Ako oni ne bi htjeli plan je da ih prodamo na Njuškalu, no to se još nije desilo. Uvijek smo ih uspjeli udomiti. Tako smo ujedno stvorili prostor za novu igračku koju si jako žele – priča Ivana o tome kako uspijeva ne zatrpati kuću igračkama, a ujedno usaditi klincima osjećaj za to da trebaju dijeliti. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Puljić o tome kako se snalazi kupujući na akcijama</p><p>I <strong>Nina Mašić</strong>, trenutno zaposlena na radnom mjestu referentice, majstorica je za kupovinu na akcijama. Suprug Srđan velika joj je podrška u tome. Obitelj čine i tri vesele djevojčice od 8, 6 i 4 i pol godine, jedna đak, jedna predškolac i treća vrtićarac mješovite skupine.</p><h2>S djecom se treba planirati</h2><p>- Kad imate troje djece u pelenama, dvije prosječne plaće i još k tome plaćate podstanarstvo, jako je važno isplanirati svaku kupovinu kako biste na kraju mjeseca ostali na pozitivnoj nuli. Zapravo rijetko kupujem nešto što nije na akciji – kaže i u šali dodaje kako je nekad mislila da ju ljudi koji su iza nje u trgovini gledaju kao manijaka. </p><p>- Znala sam raditi spenze od 800 ili tisuću kuna i na kraju svih tih 'bip', 'bip', 'bip'... koje su slušali ljudi iza mene u redu, kad bi blagajnica rekla ukupan iznos računa, ja bih počela vaditi kupone, poklon karticu, ‘keš’, a onda još i karticu od tekućeg, ako nema dovoljno gotovine. Nekad mi je znalo biti neugodno pogledati iza sebe. Danas mi je to malo smiješno, ali prošla sam svašta i nemam problem s tim načinom života, kaže. Dodaje kako ima mjeseci kad se teže izgura, ali i onih lakših. </p><p>- Trošimo koliko imamo. Nemamo kredita, kartica na rate, ni dugova, jer znamo koliko je teško izaći iz minusa jednom kad se on nagomila. Ako imamo neki veći trošak odjednom, tipa registracija auta, pokušavamo uštedjeti unaprijed kroz nekoliko mjeseci barem većinu iznosa, a ako zaškripi, posudimo od roditelja i vratimo im u nekoliko rata – priča Nina o taktici koju svaka brojnija obitelj bez sumnje mora razraditi u detalje. Dodaje kako je nekada dugo vremena trošila na planiranje svake kupovine i izrezivala kupone, pišući popis za kupovinu, ciljajući 2+1 akcije i slično. Zato se kod nje božićni pokloni mogu pronaći već krajem listopada, a rođendanski i dva mjeseca ranije. </p><p>Tjedno u prosjeku ode u dvije do tri prodavaonice prehrane, s tim da prije toga uvijek pregleda online letak s akcijama i proširi svoj popis onim proizvodima koji su na akciji, a koje i inače koriste. </p><h2>'Kupujem isključivo na akciji'</h2><p>- S vremenom sam shvatila da su neki proizvodi koje jako volimo uvijek negdje na akciji i više ih uopće ne kupujem na punoj cijeni. Primjerice, Nutella ili Lino lada. Ispočetka sam isprobavala jeftinije varijante i shvatila da u ovom slučaju ipak cijena ima smisla kad je u pitanju kvaliteta. Stoga već neko vrijeme kupujemo samo original, ali isključivo na akciji. Ako je kod kuće tegla već napola potrošena, iskoristim akciju jer će uskoro svakako trebati nova. Samo na tom proizvodu godišnje uštedimo oko 100 kuna – priča Nina. Posljednjih nekoliko godina rižu, tjesteninu, maslac, kavu, pasirane rajčice, ulja i slično kupuje isključivo na akcijama, dodaje. </p><p>- Maslac od 250 grama košta između 20 i 25 kuna. Na akciji je oko 12, a može se naći i za 10. Uvijek čekam dobru akciju i kupim 5-6 komada. Isto je i s rižom. Od "hrane za siromašne", riža je danas dosegla cijenu i do 35 kuna po kilogramu. Zato kad nađem kvalitetnu rižu na dobroj akciji kupim nekoliko kilograma. Na taj način, kad se na kraju godine sve zbroji, sigurna sam da se može uštedjeti oko tisuću kuna na mjesečnom nivou procjenjuje Nina. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Nina Mašić o iskustvima kupovine na akcijama</p><p> Ipak, neke je proizvode prestala kupovati na akcijama, jer joj se pokazalo da nema smisla raditi veće zalihe. Također, rijetko kupuje proizvode koji su sniženi jer su pred istekom roka trajanja. </p><p>- Primjerice, meso nikad ne kupujem ako je sniženo zbog isteka roka, dok recimo slane grisine ili slične suhe proizvode, uzmem. No i tu sam policu s vremenom počela izbjegavati jer sam shvatila da su tu najčešće sniženi proizvodi bez kojih možemo – dodaje. <br/> Što se tiče odjeće i obuće, također unaprijed kupuje djeci sve što treba. Najgore mi je kad im nešto hitno treba pa nemam vremena naručiti online ili npr. u outletu jer se tu može najviše uštedjeti, a dobiti kvalitetne proizvode. U prodavaonicama obuće najčešće kupujem na sniženjima, a volim i 2+1 akcije jer kupim za sve tri nove tenisice, a platim 2. Odjeću u posljednje vrijeme gotovo uvijek kupujem na onim zadnjim sniženjima kada tajica ima po 15 kuna, duksica po 30, a čak i zimske jakne se mogu naći za 80-100 kuna, priča mama Nina Mašić. </p><h2>I tata se snalaze s popustima</h2><p>Samohrani otac šestero djece iz Žminja kaže kako redovito kupuje na akcijama i prati kad su koji proizvodi sniženi jer inače ne bi mogao preživjeti mjesec zbog malih prihoda. </p><p>Na akcijama kupujemo sve, od prehrambenih artikala, odjeće, higijenskih potrepština do proizvoda za kućanstvo. Ima nas puno i moram priznati da nam akcije u trgovinama značajno olakšavaju život, kaže<strong> Ivan Marinić</strong> (38) iz Žminja. Prije četiri godine mu je od srca preminula supruga Željka (28) i ostao je sam sa šestero djece. Marija (13), Katarina (12), Ivan (9), Kristina (8), Željka (5) i Matej (4) pritom mu pomažu upozoravajući ga kad su čuli za neku akciju, ali i kupujući.</p><p>- Nisu zahtjevni i razumiju našu situaciju. Živimo u malom mjestu pa se brzo pročuje kad su akcije i zato je važno stići što prije jer se poslije roba razgrabi i ne ostane ništa. Kupujem kad nam nešto treba, osobito kad je riječ o dječjoj garderobi jer brzo prerastu stvari, a dečki ih često i poderu na nogometu. Sva sreća da u školi nitko nije opterećen robnim markama, pa se ne gleda na to. Neka je roba bolje kvalitete, a ona slabija koja preživi nogomet izdrži i do šest pranja, priča Ivan pojašnjavajući kako mu praćenje akcija ne oduzima previše vremena. Ako mu nešto ciljano treba onda to traži na internetu i čeka dok se cijena ne spusti, a u mnogim je trgovinama vjerni kupac i član kluba, pa mu obavijesti o akcijama dolaze SMS porukama na mobitel.</p><p>- Moji mjesečni prihodi su oko 3.300 kuna koliko dobijem od Crkve i još oko 2.000 kuna za dječje doplatke. Akcije znaju biti i do 50 posto, pa zašto bih nešto platio 200 kuna ako mogu isto to dobiti za 100 kuna. U kupnju idemo svi zajedno i djeca sama biraju što žele nositi. Zbog naše situacije nemamo puno prostora za velika biranja. Kad je akcija, kupujemo sve što nam treba. Prašak za rublje nam ode za par dana, a s hranom imamo sreće jer uzgajamo životinje pa meso manje kupujemo. Za obuću svaka tri dana u različitim trgovinama budu akcije. Gužva je najčešće u većim trgovačkim centrima, a u manjima se može kupovati komotnije. Nama svaka kuna itekako znači jer se borimo da preživimo, tako da ne gledamo previše na kvalitetu. Bitno je da je novo i uredno, iskren je Ivan.</p><p>Pojašnjava kako najčešće prati gdje su velika sniženja, pa kaže kako svakog mjeseca zahvaljujući tome uspije uštedjeti i više od 800 kuna. Potvrđuje nam da mu je svaka pomoć dobrodošla, a nerijetko žive i od donacija. Svi koji mogu i žele pomoći, uplatiti mogu na njegov račun: <strong>Ivan Marinić, OTP banka, HR 7324070003206917873.</strong></p><h2>Obiteljska kartica udruge Obitelji 3plus za dodatne popuste</h2><p>Dvije mame članice su udruge <a href="https://obitelji3plus.hr/">Obitelji 3plus</a>, koja okuplja roditelje troje ili više djece. Upravo s ciljem da se višečlanim obiteljima nekako pomogne, ova je udruga osmislila Obiteljsku karticu, temeljem koje njeni članovi kod raznih partnerskih poduzeća mogu ostvariti povoljnije uvjete kupnje, odnosno popuste.</p><p>- Redovito koristimo <a href="https://obitelji3plus.hr/obiteljska-kartica/">Obiteljsku karticu</a> gdje god ju prihvaćaju, jer nam to bitno smanjuje izdatke tijekom cijele godine. Naša obitelj koristi više partnerskih popusta, a neki su jako značajni, jer predstavljaju redovne mjesečne rashode pa se na razini godine i tako mogu postići značajne uštede, kaže Nina Mašić. </p><p>Ivana Puljić kaže kako joj se to posebno zna isplatiti s dječjim šlapama i cipelicama. </p><p>- Osobito pratim privremene outlet dućane na zagrebačkom Velesajmu, gdje mogu kupiti zaista povoljno robicu za djecu. S cipelama volim pratiti Roses fashion outlet u Sv. Križ Začretju. Svaki utorak imaju 20 posto ekstra sniženje u nekoliko dućana među kojima je i Froddo, Ecco, Timberland – priča. Dodaje kako neke od tih marki voli zato što su hrvatski proizvod i pokazale su se kao kvalitetne, dok u Froddu daju i popust na Obiteljsku karticu udruge Obitelji 3plus, čime također značajno uštedi. </p><p> - Otprilike jednom u šest tjedana mogu dobiti na kasi sve cipele i šlape snižene još 20 posto, i to mi se jako isplati. S četvero djece, cilj mi je da djeca imaju što manji broj što kvalitetnijih cipela i tenisica, pa je to odličan način da riješimo obuću – kaže. No, HEP na tarifu Hepi daje 5 posto dodatnog popusta za obitelji 3plus, pa se i to spremaju iskoristiti, a kako će im uskoro trebati veći automobil, planiraju iskoristiti popust koji se može ostvariti kod partnera preko kartice, dodaje. </p><h2>Djeca sve razumiju </h2><p>Nina Mašić kaže kako kupovinu najčešće obavlja bez djece, jer je tako brža i efikasnija, no djevojčice su razumne i s njima i ona i suprug otvoreno i racionalno razgovaraju i o trošenju, pa u trgovinama nema problema. </p><p>- Kad su cure bile jako male i kad je bilo teško postići njihovo razumijevanje za to da im se ne kupi odmah nešto što su poželjele, pokazivali bismo proizvode iz kolica: Kad bismo pokazali Čokolino, mlijeko, jogurte, a onda redom i mrkvu, rižu, mliječne namaze, banane, pitali bismo ih kome mi to kupujemo ako ne njima. Kad bismo pitali vole li one te proizvode, redom bi za sve vikale ‘daaa!' i na taj način bi same dolazile do zaključka da je u tim kolicima zapravo sve što one vole i da nije istina da njima nismo ništa kupili. Kad im je takvo razmišljanje postalo normalno, počeli smo ponekad popuštati njihovim željama, iako i dalje pazimo i učimo ih da gledaju cijene i da same vide mogu li za taj iznos ili manji, dobiti neku veću čokoladu samo zato što je na njoj nacrtano nešto drugo – priča Nina. Dodaje kako im također nastoje objasniti da na taj način mogu uštedjeti za nešto drugo što vole. Tako je nedavno mlađim kćerima kupila tenisice na akciji, dok za srednju kći nije bilo broja. </p><p>- Bila je tužna, no objasnila sam joj da nije bilo njenog broja na akciji, te da su zadnje tenisice koje je ona dobila također kupljene na akciji i da će nam se slične situacije sigurno još puno puta ponoviti jer ću uvijek kupovati tako, da uštedim za nešto drugo što volimo. Tada sam im spomenula odlazak na Korčulu koju jako vole što im je približilo značenje fraze – ‘štedimo za ono što volimo’ i na licima im se pojavilo razumijevanje – priča Nina Mašić. Tenisice za mlađe kćeri koštale su ukupno 380 kuna, a da ih je kupila po redovnoj cijeni, potrošila bi čak 760 kuna, pa je tako 380 kuna ostalo za treći par i put na Korčulu i sladoled, kaže.</p><h2>Autom se isplati u više trgovina zbog sniženja</h2><p>Provjerili smo isplati li se u jednom danu sjesti u auto, naoružati se voljom i u krugu od nekoliko kilometara obići četiri velika trgovačka lanca te kupiti po dva proizvoda koja se nude na kataloškim akcijama.</p><p>Naša provjera pokazala je da se po proizvodu može uštedjeti od 10 do 20 kuna. Izdvojili smo nešto od ponuda i prijedloga za uštedu. </p><p>Tako u Kauflandu, prema važećem katalogu, možete za 31% kupiti jeftiniju Nescafe Instant kavu od 200 grama koja je snižena sa 65,99 na 44,99 kuna. Paket svježe Cromarisove orade od 720 grama jeftiniji je za 28% i akcijska cijena mu je 49,99 kuna.<br/> U aktualnom Konzumovu katalogu nude svinjsku lopaticu bez kosti iz rinfuze sniženu za 45% i nova cijena je 19,99 kuna. Tko ima ljubimce, kod njih je trenutačno i jeftinija pseća hrana Friskies od 2,4 kg i stoji 29,99 kuna. Samo na pakiranju ove hrane ostat će vam u džepu 14 kuna. </p><p>Po svježe svinjsko meso za gulaš od 400 grama isplati se potegnuti do Lidla jer je sniženo 20% i stoji 13,49 kuna te po paket od šest sladoleda u kornetu jer je snižen 47% i stoji 11,99 kuna. U Spar se isplati ići po Nila deterdžent koji se reklamira u njihovu letku. Snižen je za 40 posto i akcijska cijena mu je 29,99 kuna za pakiranje od 2,7 litara (vrsta black i color). Maslinovo ulje S-Budget sniženo je s 32,99 na 24,99 kuna ili 24%. </p><p>Na svim ovim proizvodima uštedjeli biste oko 120 kuna. A ako biste kupovali po više kilograma mesa, litara ulja ili više pakiranja deterdženata, uštede bi se mogle popeti na više stotina kuna. I to je onda zaista isplativo. </p><p> </p><p> </p>