Šest osobina zbog kojih su žene puno privlačnije muškarcima

Pitate se kako biti privlačniji muškarcima? Sve se svodi na znanost. Neke od nas ne mogu podnijeti da ih muškarci pogledavaju kada prijeđemo ulicu ili uđemo u prostoriju, a neke to potajno vole. No možda će vas zanimati znanstveni razlog zašto nam se dečki prepuštaju. Prema profesorici ženskih i rodnih studija na Sveučilištu DePaul, dr. Midge Wilson, svaki put kada vas muškarac pogleda, on provodi 'procjenu reproduktivne sposobnosti'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Laički rečeno, to znači da vas podsvjesno skenira u potrazi za osobinama koje su najbliskije povezane s jakim zdravljem i plodnošću. Wilson je otkrila šest značajki koje to posebno dečkima signaliziraju.

1. Širi omjer struka i bokova

Najugodniji omjer u odnosu na muški mozak je 7:10, prema Wilson. Budući da su struk i bokovi povezani s porodom, veći bokovi imaju tendenciju signalizirati im da ste izvrstan potencijalni nositelj djeteta i na taj način dodaju vam seksepilnost. Mali struk dodatno naglašava ovu činjenicu; otuda i popularnost korzeta i steznika kroz povijest, te slavnih osoba s oblinama.

2. Visok glas

Prema članku iz 2014. objavljenom u 'Plos One', muškarce više privlače žene s visokim glasom. Razlog? Istraživači su otkrili da glasovi višeg tona imaju tendenciju korelacije s manjim tijelima kod žena, što je povezano s fizičkom kondicijom.

3. Duga, sjajna kosa

Svi znamo da je duga, gusta, sjajna kosa - zdrava kosa, stoga ne čudi da je Wilson to identificirala kao jedan od ključnih čimbenika koje muškarci obično traže kod potencijalnih partnerica.

4. Biserno bijeli zubi

Ako se već niste uvjerili u prednosti češćeg osmijeha, pokazalo se da su ljudi koji se redovito smiješe obično sretniji - i sve nas privlače sretni ljudi. Međutim, muškarci smatraju da su bijeli zubi privlačni na partnerici, zbog veze između boje i zdravlja zuba.

5. Prirodan izgled

Ako već niste zbunjeni oko toga što društvo misli o ženama koje se šminkaju, istraživanja sugeriraju da dečki zapravo preferiraju žene koje nose 40 posto manje kozmetike. Drugim riječima, prirodan izgled je seksi, ali malo sjajila za usne i maskara nisu nikad nikome naškodili, piše YourTango.

6. Nositi crveno

Crvena boja je univerzalno povezana sa seksom, strašću i požudom - s dobrim razlogom; znanstvenici su dokazali da zapravo povećava naš faktor privlačnosti. Postoji mnogo različitih teorija za to, ali jedna je da kada smo napaljeni, naše genitalije, usne i bradavice 'postaju svjetllocrvene'. To oponaša i crveni ruž za usne, koji može subliminalno signalizirati potencijalnom udvaraču da ste spremni za 'njega'.

Najčitaniji članci