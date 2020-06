Šest razloga zbog kojih su djeca rođena u lipnju uistinu posebna

Statistike pokazuju da djeca rođena u lipnju imaju puno potencijala. Bez obzira radi li se o horoskopskim Blizancima ili Rakovima, uvijek se radi o ljudima sa snažnom osobnošću

<h2>1. Mnogi od njih su Nobelovci</h2><p>Puno se priča o tome kako su djeca rođena u lipnju akademski hendikepirana zato jer su zbog datuma rođenja redovito među najmlađima u razredu. No to nije nešto što je zaustavilo mnoge dobitnike Nobelove nagrade. Među Nobelovcima rođenima u lipnju su Jean Paul Sartre, Thomas Mann, William Butler Yeats, Orhan Pamuk i mnogi drugi. </p><h2>2. Vjerojatnije je da će vas držati budnima do dugo u noć</h2><p>Studija objavljena u časopisu Sleep pokazala je da ljudi rođeni u proljeće i ljeto obično idu kasnije spavati od onih rođenih u jesen ili zimu. Stoga je vjerojatno da će lipanjsko dijete biti 'noćna ptica'.</p><h2>3. Vjerojatnije je da će biti optimisti</h2><p>Vesela vanjština, društvenost i optimizam češće su osobine ljudi rođenih u proljeće i ljeto.</p><h2>4. Podložni su promjenama raspoloženja</h2><p>Promjenjivi temperament je nešto što se također češće uočava u ljetnih beba. Tako, iako su obično veseli pozitivci, često mogu imati i promjene raspoloženja. Promjena se može dogoditi jako brzo i iznenadit će vas kako je vaše veselo dijete odjednom postalo mrgud. Na sreću, isto tako mogu brzo promijeniti raspoloženje iz lošeg u dobro.</p><h2>5. Vjerojatno neće biti 'ovisnici o adrenalinu'</h2><p>'Lovci' na uzbuđenja češće se rađaju u jesen ili zimu, a djeca rođena u svibnju i lipnju, prema nekim studijama, imaju manje razine dopamina. To znači da će biti manje skloni rizicima od onih rođenih u hladnijim mjesecima.</p><h2>6. Vjerojatno će biti visoki</h2><p>Istraživači sa Sveučilišta Cambridge tvrde da ljetna djeca izrastu viša od djece rođene u zimskim mjesecima. Uz to, vjerojatnije je da će pri porodu biti teži i zdraviji, piše <a href="https://www.mother.ly/Our-Partners/thats-what-im-talking-about" target="_blank">Mother</a>.</p>