Znate li za Hara Hachi Bu - tajnu zbog koje Japanci ostaju mršavi

Čak i nakon što ostare, Japanci zadržavaju zdrav BMI te imaju manji rizik od srčanih bolesti te raka, a u mladosti i općenito kroz život rijetko imaju probleme s kilogramima - sve zbog jednostavne filozofije s tri pravila

<p>Danas više nego ikad prije pozornost se posvećuje postizanju i održavanju idealne težine, ne samo zbog lijepog izgleda već i zdravlja, no nisu svi jednako uspješni u tome. Na zapadu postoji bezbroj popularnih dijeta i režima prehrane, a stvar se najčešće svodi na eksperimentiranje. No na istoku je puno manje takvih problema.</p><p>Naime, disciplinirani Japanci imaju skup zanimljivih i efikasnih pravila, odnosno cijeli način prehrane koji je naziva Hara Hachi Bu, a omogućava im da ostanu fit te ne muče muku s kilogramima, piše <a href="https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/hara-hachi-bu-the-japanese-diet-rule-for-weight-loss/photostory/76238075.cms">Times of India</a>.</p><h2>Što je Hara Hachi Bu?</h2><p>Otprilike, japanska fraza "Hara Hachi Bu" u prijevodu ugrubo znači 'jedite dok niste 80 posto puni', a konfucijansko učenje je to koje upućuje ljude da je idealno biti tek 80 posto sit i ne više od toga, jer loše utječe na energiju, koncentraciju i tijelo.</p><h2>Vodeći zagovornici prakse</h2><p>Prema brojnim modernim istraživanjima stanovnici otoka Okinawa u Japanu imaju najduži životni vijek na svijetu te najveći broj stogodišnjaka (oko 50 njih na 100.000 ljudi). Vjeruje se kako je filozofija Hara Hachi Bu svakako zaslužna za to jer ljudi tamo u prosjeku jedu od 1800 do 1900 kcal. </p><p>Njihov indeks tjelesne težine, kod ljudi starijih od 65 godina je u prosjeku između 18 i 22, u usporedbi s prosječnim BMI-om od oko 26 u SAD-u.</p><h2>Zašto prakticirati Hara Hachi Bu?</h2><p>Drevna japanska tradicija prehrane predlaže da je sve više od 80 posto popunjenosti želuca prejedanje te se čovjek uvijek treba zaustaviti u jelu prije nego se osjeti sitim, jer je potrebno i neko vrijeme kako bi želudac poslao signal mozgu da je doista sit. Popunjavanjem želuca do kad god možemo, odnosno dok nam odgovara, vodi u rastezanje i povećanje traženih količina hrane te posljedično debljanja.</p><p>Osim toga, i probavni je sustav tada više opterećen i treba mu više vremena kako bi preradio hranu. Na kraju to dovodi do stanične oksidacije, odnosno bržeg starenja. Rezultat je i veći rizik od zdravstvenih problema.</p><h2>Zdravstvene prednosti </h2><p>Postoje mnoge zdravstvene prednosti, ističu Japanci, koji navode kako ovaj režim pomaže održati zdrav opseg struka i težinu. Osim toga, onemogućava pretilost, probavne teškoće, želučani refluks i razne metaboličke poremećaje. </p><p>U konačnici, smatra se kako Hara Hachi Bu smanjuje udio slobodnih radikala u tijelu zbog čega je rizik od srčanih bolesti i raka znatno niži.</p><h2>Kako ga prakticirati?</h2><p>Postoje tri osnovna i jednostavna savjeta za početak usvajanja ovog pravila:</p>