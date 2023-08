'Sestra je imala sprovod prije smrti, kako bi proslavila svoj život i oprostila se od svih'

Heidi Satterthwaite iz SAD-a htjela je otići s ovoga svijeta glasno, veselo, u društvu najdražih ljudi. Znala je da umire i htjela je zabavu, željela je proslaviti svoj život. Umrla je lani u 34. godini od mijelodisplastičnog sindroma ili MDS-a, rijetke vrste raka koja se javlja kada su krvotvorne stanice u koštanoj srži abnormalne, a koju su joj dijagnosticirali 2018. godine.

POGLEDAJTE VIDEO o malim stvarima koje život čine sretnim:

Želja joj je bila ispunjena. Organizirana je zabava, nešto kao 'Heidin sprovod još za života'.

- Željela je proslavu svog života s opširnim popisom uzvanika, svim članovima obitelji i prijateljima. Opisala bih to kao uskličnik na kraju rečenice. Pretpostavljam da je to bilo nešto kao zatvaranje njezinog života, opraštanje - rekla je Jenna Satterthwaite, Heidina starija sestra.

Zabava je, kaže, nalikovala na svadbu s uvodnim govorom, plesom i cateringom.

- U početku se obitelj pribojavala da će se na zabavi pojaviti tek šačica ljudi, ali ugodno smo se iznenadili i oduševili. Pojavilo se 200 uzvanika, u zadnji čas, usred ljeta. Ljudi su otkazivali odmore, sjedali na avione, unajmljivali automobile, samo da bi došli i oprostili se s njom - prisjetila se.

- Bila je to čarobna i bolom ispunjena proslava njezina života - dodala je Jenna.

Tijekom zabave bolesna Heidi se smijala, plesala, a zaplesala je i sa svojim suprugom na pjesmu koja je svirala na njihovom vjenčanju.

Jenna sad promovira takav način opraštanja od voljenih koji će ubrzo umrijeti. Na Twitteru je savjetovala da se organizira zabava, a ne sprovod za one koji 'imaju to prokletstvo da znaju kad će umrijeti'.

- To je trenutak kad zastanete i priznate sami sebi koliko život može biti lijep, a mi to ne radimo često. Bilo je stvarno posebno okupiti se i zatvoriti tu rečenicu kao grupa i reći: 'Ovo je bio njezin život, dobro ga je živjela!' - zaključila je Jenna, a prenosi New York Post.

POGLEDAJTE VIDEO Heidine zabave:

Na kraju zabave Jenna je na Facebooku zahvalila svima ovim riječima:

'Zabava nije mogla ispasti bolja. Neka Bog blagoslovi sve koji su darovali svoju ljubav, prisutnost, molitve, vrijeme, novac, velikodušnost. Voljela bih da mogu izraziti koliko nam je to svima značilo, ali nedostaju mi riječi. Erica je pronašla mjesto i dogovorila catering. Bezbroj vas je pridonijelo događaju novcem, što je u potpunosti pokrilo zabavu (!!). Moj tata je iznajmio ozvučenje. Heidine medicinske sestre angažirale su snimatelja i fotografa. Julie je donijela balone. Vessie je donijela pizzu. Steve je bio savršeni MC. Steve i Steph napravili su popis za ples. Ron je održao prekrasan hvalospjev. Ekipa Heidinog sigurnog utočišta donijela je voće i grickalice za djecu i započela s dodjelom stipendije u Heidino ime. Kelsey i Steph nabavile su tortu i organizirale serviranje hrane. Jen Shimko je tiskao pjesme. Dave je pomogao s kućicom za skakanje. Bergovi i Putterilovi pomogli su u prijenosu hrane, leda i pića... Toliko vas je napisalo prekrasne posvete. To su samo neki primjeri koji su mi sad pali na pamet - bilo je puno više pomoći, ljubavi i velikodušnosti. Najveća nagrada bila je vidjeti Heidinu ogromnu radost zbog svakog brižnog lica.

Hvala vam.'

Ovako su izgledali zadnji dani Heidinog života:

Sestra, rodbina i prijatelji napravili su sve kako bi se do posljednjeg daha osjećala sretnom i voljenom.