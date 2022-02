Jedna anonimna 25-godišnja Britanka izazvala je lavinu komentara nakon što je na internet forumu podijelila svoju priču. Mlada dama, koja je u mladosti odselila u SAD, požalila se na zahtjev svoje šest godina starije sestre, javlja Mirror.

- Pozdrav svima. Prije nekoliko mjeseci me kontaktirala sestra. Rekla mi je da umire. Pronašli su joj tumor na mozgu i ostalo joj je malo vremena. Tražila je od mene da se brinem o njezinoj djeci nakon smrti, ali sam je odbila, evo i zašto - započela je svoju objavu ova djevojka i odmah nastavila:

- Rekla mi je kako se nema tko brinuti o djeci kad ona umre. Imala je muža, ali on ju je ostavio jer ga je neprestano varala. Dobila je troje djece izvan braka s različitim muškarcima. Očekivano, njezin bivši suprug ne želi se brinuti o toj djeci, a ona nije sigurna tko su uopće njihovi očevi. Kako svoju sestru zaista ne poznajem i ne razgovaramo dugi niz godina, odbila sam je. U mladosti je bila jako zločesta i cinična prema meni. U zadnjih sedam, osam godina vidjela sam je samo na sprovodima naših roditelja. Nemamo kontakt - nastavila je svoju priču ova djevojka.

Objasnila je kako je ona u sretnom braku i kako ne želi mijenjati svoj život.

- Kad sam upoznala partnera, odmah sam mu rekla kako ne želim imati djecu. On je bio istog stajališta. Možete reći da smo sebični il ne znam što, ali to su naši životi i naš izbor. Kad bi sad u kuću dovela troje klinaca, u dobi od šest, tri i jedne godine, to bi nam uništilo život, a vjerojatno i brak Dijete nije obaveza 'samo' na 18 godina, već za cijeli život. Ja tu obavezu ne želim. Unatoč tome što mi je plakala preko telefona odbila sam je. Ništa joj ne dugujem - stoji na kraju objave.

Ova priča, očekivano, dobila je velik broj komentara. Polovica njih čestita mladoj dami na ustrajnosti, ali druga polovica je moli da o svemu opet razmisli:

- Iako niste bile u dobrim odnosima, to je ipak tvoja krv. To su tvoji nećaci. Djeca donose radost u naše živote - stoji u jednom od komentara.