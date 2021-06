Ako ne možete završiti rečenicu bez da bacite pogled na društvene mreže, usred razgovora gledate u oblake i pitate se jesu li to stratusi ili kumulonimbusi ili se često pitate gdje ste ostavili ključeve, vjerojatno je kako ste rođeni u znaku Blizanca.

Ovi kameleoni Zodijaka mogu se prilagoditi svakom društvu i svim situacijama i zbog toga ih je teže 'pročitati' nego ostale znakove.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Element: Zrak

Mozak zračnih znakova uvijek je u pokretu. Karakteristika zračnih znakova (Vodenjak, Blizanci i Vaga) je da imaju tendenciju izgubiti se u svojim mislima, a manje poduzimati nešto. To dovodi do briljantnih ideja na jednom kraju i anksioznog opterećivanja mislima na drugom.

Modalitet: Promjenjivi

U ovom modalitetu su najprilagodljiviji znakovi Zodijaka: Blizanci, Djevica, Strijelac i Ribe. Promjena ih ne sputava pa mogu rasti i transformirati se u skladu sa svakom novom okolinom. Znakovi u ovom modalitetu su kao gomila do pola pročitanih knjiga - posjeduju znatiželju i uzbuđenje za nove ideje, ali teško im je projekte dovesti do kraja.

Vladajući planet: Merkur

Radi se o najbržem planetu u orbiti Sunca i znakovi kojima on vlada, Blizanci i Djevica, posjeduju brzi um. Ovaj planet glasnik određuje naš način učenja i kako komuniciramo; šaljemo li vrlo izravne i odlučne poruke (Merkur u Ovnu) ili stavljamo mnogo emoji srca (Merkur u Vagi).

Simbol: Blizanci

Blizanci su simbol dvojnosti ovog znaka. Blizanci se oko svake teme u glavi sudaraju sami sa sobom i o svemu imaju više mišljenja, a sposobni su vidjeti svaku stranu situacije. U sebi imaju dovoljno mišljenja i stajališta za dvoje ili više ljudi pa čak i kada su sami, zbog njihovog unutarnjeg dijaloga može im se činiti kako su u punoj sobi.

Mantra: Tišina!

Ako Blizanci mogu utišati svoje jurcajuće misli mogu doseći toliko potrebnu jasnoću i mir. Meditacija može pomoći kod toga.

Najbolje osobine:

Blizanci nas podsjećaju da na svijet treba gledati s dječjom znatiželjom. Od Freuda i Junga pa do izrade sapuna, ovi intelektualni mislioci imaju nezasitnu glad za znanjem i novim iskustvima.

Ako ste možda planirali provesti nedjelju na kauču, lukavi Blizanci uvjerit će vas da odete u muzej moderne umjetnosti, na planinarenje te da se okušate u izradi glinenih lonaca i to sve prije podneva. Ove njihove prolazne zanesenosti garantiraju da vam s Blizancima nikada neće biti dosadno.

Najgore osobine:

Blizanci žele iskusiti sve što život nudi, ali se jako muče sa stabilnošću i predanošću. Sjetite se kada su zaboravili da su rekli pomoći vam pri selidbi, došli prekasno na večeru ili ostavili vaše poruke nepročitanima jer su se zagledali u neki dokumentarac. Njihova mentalna neorganiziranost nekada drugima izgleda kao površnost ili apatija, pogotovo ako se planiraju osloniti na Blizanca. Ako nisu oprezni, njihova promjenjiva priroda mogla bi ih koštati dubokog i ispunjujućeg odnosa.

Najbolje karijere:

Zbog svoje frenetične energije i kratke pozornosti idealni su za poslove koji nisu jednolični i pružaju puno mentalnih izazova. Njihov najveći dar je sposobnost komunikacije koju mogu izraziti kroz umjetnost, pisanje ili govore. Poezija, snimanje videa ili pisanje pjesama će istaknuti njihovu kreativnost, dok novinarstvo pogoduje njihovoj znatiželjnoj prirodi. Uz to, njihova neprestana glad za znanjem i učenjem čini ih i dobrim učiteljima.

Kakvi su kao prijatelji:

Zbog svog otvorenog uma, oni su idealan prijatelj za svaku avanturu, pogotovo ako je spontana. S jednakim će žarom ići s vama skakati padobranom ili raspravljati o istočnjačkim filozofijama u kafiću. S obzirom na to da mogu sasvim jasno vidjeti tuđu perspektivu, Blizanci prema svojim prijateljima nemaju nikakvih predrasuda niti osuda. Možete im reći bilo što i očekivati razumijevanje.

Kakvi su kao roditelji:

Blizanka je 'najcool' mama Zodijaka. To su roditelji koji uz svoju djecu plešu za TikTok videe i znaju sve pjesme koje djeca danas slušaju. Imaju i jako puno tolerancije prema svojoj djeci. Prihvatit će svako njihovo raspoloženje, fazu i fantaziju s otvorenim srcem. I dok njihova popustljivost prema djeci dolazi iz toga što ih tako dobro razumiju, mogu se mučiti s uspostavljanjem autoriteta te bi trebali postaviti stroga pravila i granice kao roditelji. Blizanci trebaju žrtvovati to da su djeci najbolji prijatelji da bi mogli sprovesti disciplinu i zaslužiti poštovanje svoje djece.

Kakvi su u vezi:

Iako mnogi koji su se opekli u vezi s Blizancima tvrde suprotno, oni su zapravo sposobni za dugoročne veze. Svoje potencijalne partnere šarmirat će svojim brzim dosjetkama i magnetizmom te će u konačnici odabrati partnera koji ih fascinira. Vjernost im dolazi lako ako pronađu intelektualno ravnopravnog partnera. S njima u vezi možete očekivati lakoću i spontanost na svakom koraku i majstori su u uvođenju novosti i u najduže veze. Jedino treba biti oprezan i ne pokušavati kontrolirati Blizance, sretni su tek kada su slobodni istraživati svoje osobne interese bez da su vezani na tuđi raspored.

Tajna osobina koju nitko ne prepoznaje:

Za Blizance mnogi govore da su dvolični, ali njihovo razumijevanje svih stajališta ne bi se smjelo etiketirati tako površno. Baš kao što brzo upijaju ideje onih oko sebe, tako upijaju i emocije drugih. Kada Blizanac priča s prijateljem, kolegom ili strancem, on se uistinu može 'staviti u njihove cipele'. To je njihov tajni dar - empatija. Zbog toga se mogu poistovjetiti s ljudima i dati dobre i mudre savjete kada je to potrebno, piše Purewow.