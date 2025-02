Sezona vodenih kozica: Crvene kvržice prvo se jave na glavi, a evo i koji su ostali simptomi

Početak proljeća, odnosno povratak djece u školu nakon proljetnih praznika, nerijetko je povezan s većim brojem oboljelih od vodenih kozica, pa još jednom treba podsjetiti na to da je riječ o visoko visoko zaraznoj bolesti koja kod djece s oslabjelim imunitetom, kao i kod odraslih, može izazvati ozbiljne komplikacije. Cijepljenje protiv vodenih kozica nije obavezno, no prije nego što nastupi sezona, dobro je vrijeme za to da se razmisli o cijepljenju djece slabijeg imuniteta i odraslih imunokompromitiranih osoba koje nisu cijepljene i nisu preboljele vodene kozice. Djeca i odrasli koji su ih preboljeli stječu imunitet i vrlo je rijetko da ponovno obolijevaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Farmaceutkinja Ana Jelena Mandić savjetuje o pripravcima za jačanje imuniteta | Video: Sanjin Strukić/Pixsell/PA

Trenutačni broj oboljelih u okvirima je proteklih godina, kažu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ), a kako cijepljenje nije obavezno i nema službene evidencije o procijepljenosti među djecom, teško je procjenjivati koliki je rizik od bržeg širenja bolesti kad se pojavi, kaže epidemiolog prim. dr. sc. Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju u HZJZ-u.

Pedijatar prim. dr. sc. Milivoj Jovančević ranije je za 24 sata rekao da se procjenjuje kako postoji od pet do deset posto odraslih koji ih nisu preboljeli, kod kojih komplikacije mogu biti vrlo ozbiljne.

- U odraslih osoba i kod ljudi s oslabljenim imunološkim sustavom, neovisno o dobi, vodene kozice mogu imati težu kliničku sliku i češće su komplikacije, kao što su upala pluća, sekundarne bakterijske infekcije, hemoragične komplikacije i upala mozga (encefalitis) te rijetko smrtni ishod - ističe se u odgovorima HZJZ-a.

Dodaju kako nakon preboljenja vodenih kozica virus ostaje doživotno u organizmu u neaktivnom obliku, ali se godinama kasnije može aktivirati uzrokujući kliničku sliku herpes zostera.

- Kod djece koja dobiju vodene kozice najčešće nema komplikacija i sve se svodi na nervozu zbog svrbeža. Ipak, kod djece koja idu u vrtić postoji veći rizik i od drugih dječjih bolesti koje u kombinaciji s njima mogu biti opasne - kaže prim. dr. sc. Jovančević.

Česti je slučaj da se vodene kozice zakompliciraju kod djece s jakim atopijskim dermatitisom jer se rane na koži mogu inficirati.

U nekim slučajevima kombinacija vodenih kozica i drugih bolesti može biti opasna po život. Tako dr. Jovančević ističe kako je u praksi imao dijete koje je već imalo upalu srednjeg uha, kao i dijete sa streptokoknom upalom ždrijela, koja su na to dobila vodene kozice i jedva preživjela.

- Zato roditelje djece vrtićke dobi obično podsjetim da već 50 godina imamo učinkovito cjepivo i da nema razloga da se dijete iznad godinu dana ne cijepi. I roditeljima sam znao preporučiti cijepljenje ako nisu preboljeli vodene kozice - ističe sugovornik.

Oni koji nisu sigurni jesu li cijepljeni i jesu li ih preboljeli mogu obaviti jednostavne krvne pretrage kojima se otkriva prisutnost virusa u organizmu. Poseban rizik od komplikacija imaju trudnice jer virus može utjecati na plod, zbog čega je važno da se žene koje planiraju trudnoću, a nisu preboljele vodene kozice ili nisu sigurne u to, cijepe prije trudnoće.

Inače, prvi simptomi vodenih kozica kod djece obično se javljaju između 10. i 21. dana nakon kontakta s oboljelom osobom. Kod neke djece prije karakterističnog osipa javit će se povišena temperatura, smanjeni apetit, slabije raspoloženje i curenje iz nosa, a to može potrajati dan, dva, dok se ne pojavi i osip. No bolest se odmah može javiti i tipičnim osipom koji jako svrbi. Crvene mrljice ili sitne kvržice obično se prvo javljaju najprije na glavi, trupu i vratu te se brzo šire cijelim tijelom, a zahvaćaju i sluznice. Ubrzo se pretvaraju u mjehuriće sa zamućenom tekućinom koji pucaju i na tim se mjestima stvaraju kraste. Dijete je zarazno dva dana prije izbijanja osipa pa sve dok se sve promjene na koži ne pretvore u kraste, najčešće 7-10 dana od početka bolesti.

Specifičnih lijekova za vodene kozice nema, osim uobičajenih lijekova na bazi paracetamola ili ibuprofena za snižavanje temperature te krema i sprejeva za ublažavanje svrbeža kože koje možete nabaviti u ljekarni. Oni će smanjiti crvenilo i ublažiti svrbež. Jako je važno pripaziti da se dijete ne češka, jer prljavim rukicama može inficirati ranice, a posebnu pozornost posvetite vlažnom području oko pelena.

Oboljelome možete pomoći i oblozima od čaja od kamilice, koji će umiriti kožu. Ranije se nije preporučivalo tuširanje djece koja imaju vodene kozice, no danas se preporučuje i tuširanje i namakanje djeteta u kupki s vodom nešto hladnijom od temperature kože jer će je tako rashladiti i smiriti upalu. U ljekarnama možete pronaći i gelove za tuširanje i pranje kose koji imaju umirujući efekt. Vodite računa da dijete nakon kupke ne trljate ručnikom, nego ga blago pritišćite na kožu, pa primijenite umirujući sprej, gel ili kremu.

Simptomi vodenih kozica

Foto: infografika

bolest često počinje visokom temperaturom, smanjenim apetitom, slabijim raspoloženjem i curenjem iz nosa, a to može potrajati dan, dva, dok se ne pojavi karakterističan osip, iako može odmah početi s osipom (crveni mjehurići)

mjehurići se najčešće javljaju u skupinama, najprije na glavi, vratu i trupu, a onda se šire na ekstremitete, lice i vlasište, sve do sluznica, u roku od dva do četiri dana

osip jako svrbi i važno je voditi računa da se dijete ne češka, primjenom ublažavajućih sprejeva i krema

na mjestu osipa ubrzo se stvaraju mjehurići koji se ispune tekućinom i pucaju te se na tim mjestima stvaraju kraste

krastice s vremenom otpadaju