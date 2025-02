'Nabildajte' imunitet: Veljača je vrijeme za kelj, grejp i ciklu

Iako se često ističe kako su proljeće i ljeto najbolje razdoblje za uvođenje voća i povrća u prehranu, jer puno toga dozrijeva i obiluje vitaminima i mineralima, i zima ima predstavnike za trku. Ako veljaču uglavnom povezujete s finim krafnama, vrijeme je da se prisjetite bogatstva zelenog lisnatog povrća na tržnici koje ima iznimne benefite za zdravlje.

Na primjer, kelj, prokulice, cvjetača, zelena salata, špinat i poriluk, kao i peršin, odnosno cikla dobar su izvor C vitamina, koji nam u ovo zimsko vrijeme koristi kao prevencija protiv respiratornih bolesti. Uz to, špinat, prokulice i kelj bogati su A, B, C, E i K vitaminima, a sadrže i brojne minerale, poput kalija, mangana, željeza, magnezija, bakra i kalcija. Općenito, bogati su antioksidansima pa višestruko koriste organizmu, odnosno štite od niza bolesti.

Tako se prokulice i brokula danas dokazano smatraju namirnicama koje imaju preventivni učinak na neke vrste raka. Zeleno lisnato povrće sadrži i vlakna, koja su iznimno važna za dobru probavu, što zimi nipošto ne treba zanemarivati.

Cikla je posebno vrijedna ako imate problema s manjkom željeza, a to se obično očituje kroničnim umorom i manjkom koncentracije. Zato ju je korisno ubaciti na meni kao salat u, ali i kao prilog glavnom jelu. Možete je, na primjer, ispeći s drugim povrćem i mesom u pećnici, pa preliti s malo maslinova ulja i jesti umjesto pečenog krumpira.

Kad je u pitanju voće, veljača je odlično razdoblje za pripremu napitaka od naranče i limuna, kao i kolača, kojima možete dodati i pravu “bombu” C vitamina - kivi. Uz njih, odličan izvor vitamina i minerala je grejp. Riječ je također o voćki koja je vrlo bogata C vitaminom, a djeluje tako da ubrzava metabolizam, pa može biti koristan i ako želite smršavjeti. Štoviše, postoje istraživanja koja su pokazala da čak i miris grejpa može potaknuti mršavljenje. Ipak, budite oprezni jer su istraživanja pokazala da grejp (kao i jabuka, brusnica te sok od naranče) povećavaju razine kalcijeva oksalata, što može dovesti do stvaranja kamenaca, pa bi ga ljudi skloni bubrežnim kamencima trebali konzumirati ograničeno. Također, može suzbiti djelovanje nekih lijekova, s tim da učinak grejpa na organizam traje i dulje od 24 sata.

Zato nemojte zanemarivati kruške, koje su bogate pektinom koji učinkovito smanjuje razinu lošeg kolesterola. Vrlo su bogate vlaknima i također korisne za probavu, a istraživanja su pokazala da imaju i zaštitni učinak na crijeva. Postoje studije koje ih povezuju s manjim rizikom od raka crijeva.

Naravno, voće je uvijek najbolje konzumirati sirovo jer tako iskorištavamo najveći udio vitamina i minerala. Na primjer, kivi ili kruška odličan su izbor za pripremu voćnog jogurta - dovoljno je narezati ih na kockice i ubaciti u šalicu grčkog jogurta koji ćete pojesti za međuobrok. Po želji, možete ga zasladiti s malo meda.

Donosimo nekoliko recepata koji mogu pomoći da te namirnice iskoristite na najbolji mogući način.

Krem juha od kobasice, krumpira i kelja

Sastojci: 200 g kelja, 300 g krumpira, 200 g kobasica, 200 g crvenog luka, 80 g mrkve, 2 češnja češnjaka, 80 ml maslinova ulja, sol, papar

Priprema: Kelj očistite, narežite i blanširajte (kratko prokuhajte) pa ocijedite, s tim da sačuvate vodu od blanširanja. Crveni luk sitno nasjeckajte i kratko pržite na maslinovu ulju, od tri do četiri minute. Mrkvu naribajte, stavite na luk, dodajte sitno nasjeckani češnjak pa kratko pržite. Ogulite krumpir i narežite ga na kocke veličine 3 cm, pa ubacite u tavicu i uz lagano miješanje podlijevajte vodom u kojoj ste blanširali kelj. Pirjajte od 15 do 20 minuta. Izvadite trećinu krumpira u visoku posudu, pa dodajte malo vode od kelja te izmiksajte blenderom i kremu. Vratite je u lonac, pa dodajte narezane kobasice i sve prokuhajte još od 5 do 10 minuta. Na kraju dodajte kelj, posolite i popaprite, pa kuhajte još oko dvije minute. Poslužite s nekoliko kapi maslinova ulja.

Zapečene prokulice

Sastojci: 700 g prokulica, 4 žlice maslinova ulja, 200 g slanine, narezane na komadiće, 200 g goude ili sličnog sira, sol, papar po želji

Priprema: Operite, očistite i kuhajte prokulice u posoljenoj vodi desetak minuta. Stavite ih u lim za pečenje, prelijte maslinovim uljem, posolite i popaprite. Pospite nasjeckanom slaninom i sirom te stavite u pećnicu na 200 stupnjeva. Pecite od 15 do 20 minuta, pa kad se malo ohladi, poslužite sa zdjelom zelene salate.

Salata od cvjetače

Sastojci: 1 glavica cvjetače, 3 češnja češnjaka, maslinovo ulje, svježi peršin, sok jednog limuna, sol i papar po želji

Priprema: Cvjetaču natrgajte na manje komade i prokuhajte u slanoj vodi 20-ak minuta. Na malo maslinova ulja prepržite češnjak i dodajte cvjetaču. Lagano prodinstajte i pustite da se ohladi. Začinite s još maslinova ulja, limunom, solju, paprom i svježe sjeckanim peršinom te poslužite kao prilog uz mesno jelo.

Pileća prsa s pancetom i porilukom

Sastojci: 2 komada pilećih prsa, 1 veliki poriluk, majčina dušica, sol i papar, 1 dcl bijelog vina, 8 šnita pancete, maslinovo ulje Priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Poriluk izrežite na kolute. Pileća prsa posolite i popaprite te ih stavite u lim koji ste prethodno namastili maslinovim uljem. Poredajte šnite pancete po piletini. Zatim oko piletine dodajte poriluk, posolite ga i popaprite te podlijte vinom. Začinite majčinom dušicom. Pecite dok panceta ne postane hrskava i zlatna.

Sočni kolač s grejpom i rumom

Sastojci: 125 g maslaca, 125 g šećera, 125 g brašna, 1/2 paketića praška za pecivo, 1 prstohvat soli, 2 jaja, 1 grejp, 300 ml soka od grejpa, 125 g šećera u prahu, 50 ml ruma

Priprema: Dobro operite grejp i naribajte koricu. Potom iscijedite sok. Otopite maslac i pomiješajte ga sa šećerom pa dodajte jaja i sok jednoga grejpa (procijedite ga da ne ostanu koštice). Dodajte i koricu. Pomiješajte brašno i prašak za pecivo, malo posolite i umiješajte u tijesto. Ugrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Tijesto mora biti malo vodenastije - ulijte ga u lim koji ste premazali margarinom te posuli oštrim brašnom, pa pecite 30-35 minuta.

Kad izvadite kolač, pustite ga da se dobro ohladi. U međuvremenu, pomiješajte 300 ml soka od grejpa s rumom i šećerom u prahu. Kad se kolač dobro ohladi, vratite ga u kalup i prelijte dobivenim sokom te ostavite barem nekoliko sati da kolač upije sok. Prije posluživanja ukrasite ga kriškama grejpa.