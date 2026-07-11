DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Dobrovoljnim radnim akcijama u srpnju 1946. godine pripremljen je teren za igranje nogometa
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Šibenčani uklanjali kamenje i pripremili teren za nogomet
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U srpnju 1946. godine nekoliko tisuća Šibenčanki i Šibenčana dobrovoljno je radilo i završilo radove na uklanjanju kamenja i ravnanju terena "za igranje nogometa na Šubićevcu", odnosno udarili su temelje za prvi nogometni stadion u gradu, na Šubićevcu, piše portal Šibenik News.
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