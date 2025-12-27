Siječanj je idealan za prodaju na Vintedu - evo kako zaraditi dok se izležavate i odmarate

Gotovo svi kod kuće imamo ormar, ladicu ili policu prepunu stvari koje više ne koristimo, ali nam se čine 'previše dobrima' da bismo ih bacili. Upravo ti zaboravljeni komadi mogu se u siječnju pretvoriti u konkretan izvor dodatne zarade. Iskusna prodavačica s Vinteda, koja već godinama uspješno preprodaje odjeću i dodatke, otkriva koje artikle ljudi tada najviše traže i kako iz onoga što već imate u domu izvući najviše.

TikTok korisnica Laura, poznata pod imenom @lauraresells, istaknula je artikle za kojima će kupci, kako kaže, doslovno „preplaviti pretraživanja“ u siječnju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 08:33 Poduzetnica Ajna Prstačić Vuković bavi se proizvodnjom konfekcije | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Sportska i fitness oprema

U videu koji je prikupio više od pet tisuća lajkova, Laura objašnjava da je upravo sportska odjeća i oprema prva stvar koju treba pripremiti za prodaju.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Nakon Božića, kaže, svi imamo osjećaj da smo pretjerali s hranom i da nam treba novi početak. Upravo zato početak godine obilježava val motivacije za povratak u formu.

Sama priznaje da već neko vrijeme skuplja sportsku odjeću iz second-hand trgovina kako bi je kasnije prodala uz zaradu, jer se u prosincu takvi artikli slabije prodaju. Posebno preporučuje nove ili malo nošene tenisice te athleisure komade poput pilates majica i tajica za trčanje.

Kako ističe, u ovo doba godine mnogo je sportske odjeće sniženo, pa se kvalitetni komadi često mogu pronaći već za simbolične iznose.

Skijaška oprema i odjeća

Druga kategorija koju navodi je skijaška oprema, jer siječanj označava vrhunac sezone zimskih sportova.

Foto: Thinkstock

Savjetuje da se na Vinted tada postavi sve što je povezano sa skijanjem – od skijaških hlača i jakni, preko rukavica, pa sve do pletenih kapa s pomponima i skijaških čizama.

Objašnjava da mnogi u siječnju rezerviraju skijaška putovanja, ali nakon blagdanskih troškova nemaju veliki budžet. Posebno su česti početnici koji ne žele ulagati u skupu opremu za nešto što možda neće često ponavljati, pa radije kupuju rabljeno.

Dnevnici i planeri

Treća stavka na njezinoj listi su dnevnici i planeri.

Foto: Photo by Štefan Štefančik on Unsplash

Ovdje se ponovno vraća motivu „novog početka“ – osjećaju da je vrijeme za bolju organizaciju i promjenu navika. Upravo zato se u siječnju iznimno dobro prodaju planeri za 2026., dnevnici za praćenje ciljeva, planeri prehrane ili tzv. manifestacijski dnevnici.

Napominje i da roditelji tada često kupuju planere za djecu kako bi unaprijed upisali školske obveze, aktivnosti i slobodne vikende, piše The Sun.