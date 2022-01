Na njezinoj kosi zavide joj tisuće žena diljem svijeta. Ali to nije uvijek bio slučaj kod Anne Shepherd, koja živi u Mađarskoj. Naime, u školi su ju vršnjaci često maltretirali jer je počela sijediti već s 13 godina.

Međutim, umjesto da dopusti kritikama da je slome, Anna se okrenula folkloru kako bi prigrlila svoje sijede pramenove, a kosa joj je narasla do dužine 1,5 metra.

- Molila sam majku da mi dopusti farbati kosu kada sam počela sijediti. Bila sam jako tužna i zabrinuta da ću izgledati staro - rekla je u jednom od svojih videa na Instagramu.

- Stalno sam se osjećala izloženo. Ljudi su buljili u moje pramenove sijede kose i dobivala sam primjedbe na njih. Ali s vremenom sam zavoljela svoju sijedu kosu i ona je postala dio mene - ispričala je.

Sada kosu pere samo jednom mjesečno, rijetko je češlja i nije se šišala od svoje 14. godine. Sav trud koji je uložila u održavanje tako raskošne kose se isplatio jer Anna sada ima gotovo 17.000 pratitelja na Instagramu - od kojih neki imaju neke bizarne zahtjeve.

Naime, nakon što ju je jedan obožavatelj upitao može li joj platiti da joj poliže kosu, Anna je ostala bez teksta. I unatoč tome što se mora nositi s nekim čudnim pitanjima, ona je ponosna što je uzor drugim ženama koje su prerano počele sijediti.

- Nekoć su me ismijavali i buljili u moju kosu, ali sada dobivam samo komplimente - rekla je.

- Osjećam se počašćeno kada mi žene pišu da su se ohrabrile pustiti svoju sijedu kosu zbog mene. To mi ispunjava srce srećom. Definitivno postoji stigma mladih žena koje imaju sijedu kosu i voljela bih pomoći da se to promijeni - zaključila je, piše The Sun.