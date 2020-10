Silicijska dolina: Kako će tvrtke raditi u budućnosti zbog korone

Otkako je pandemija pogodila SAD u ožujku, tehnološke tvrtke sa sjedištem u zaljevu San Francisca većim su dijelom zatvorile kampuse i zatražile od zaposlenika da rade od kuće, u nekim slučajevima zauvijek

<p>U jednom trenutku će zatvoreni uredi ponovno otvoriti svoja vrata, ali uredski posao vjerojatno neće nalikovati prijašnjem.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Za neke tvrtke to može značiti ponovno osmišljavanje njihovih prostora s ciljem sprečavanja zaraze, dok će neki sasvim odustati od ureda i ponovno će razmotriti kako zaposlenici žive te kako su plaćeni.</p><p>Evo kako najveće tehnološke tvrtke planiraju budućnost rada, piše <a href="https://www.businessinsider.com/silicon-valley-future-of-work-port-coronavirus-apple-amazon-facebook-2020-10#netflix-ceo-reed-hastings-says-the-companys-offices-wont-reopen-until-the-majority-of-people-are-vaccinated-9" target="_blank">Business Insider</a>.</p><h2>Twitter se i prije pandemije pripremao za 'decentraliziranu' radnu snagu</h2><p>Iako je zaposlenicima Twittera ranije ove godine rečeno da imaju mogućnost trajnog rada od kuće, decentralizirana radna snaga san je izvršnog direktora Jacka Dorseya već nekoliko godina.</p><p>Tvrtka je već imala pripremljene planove za 'lokalizaciju plaća' prema mjestu na kojem zaposlenici odluče živjeti i započela je s podnajmom uredskog prostora u San Franciscu. Čak i prije pandemije, neki su menadžeri u Twitteru počeli eksperimentirati s radom od kuće i testirati virtualne sastanke.</p><p>U Twitteru rade i na tome kako da virtualni sastanci prolaze što 'bezbolnije' pa su osmislili razne signale rukama ili kratice koje ubrzavaju sastanke.</p><h2>Google ne traži da se zaposlenici vrate u ured do srpnja 2021. godine.</h2><p>Google je u srpnju potvrdio da se od njegovih zaposlenika neće tražiti da se vrate u ured do sljedećeg ljeta, dijelom kako bi pomogli radnicima sa školarcima, koji se možda do onda neće vratiti u redovan sustav školovanja 'uživo'.</p><p>Tvrtka je napravila i druge promjene kako bi pomogla roditeljima koji rade. Dodali su osam dodatnih tjedana dopusta za nove roditelje, a zaposlenicima su ponudili i novčanu pomoć od 1000 dolara kako kod kuće napravili prostor za rad.</p><h2>Facebook je zaposlenicima dao 2000 dolara bonusa za pomoć u postavljanju kućnih ureda</h2><p>Facebook je rekao da će zaposlenici vjerojatno nastaviti raditi na daljinu do lipnja 2021. godine, a dopustit će i da neki trajno rade od kuće, no ukoliko se presele u neko područje koje je manje skupo, imat će i manju plaću. </p><p>Mark Zuckerberg rekao je u svibnju da očekuje da će 50% radne snage tvrtke u sljedećem desetljeću raditi na daljinu.</p><p>S obzirom na to da se zaposlenici neće uskoro vratiti u Facebookovo sjedište Menlo Park, tvrtka je neke od pogodnosti zaposlenika u kampusu preusmjerila kako bi se prilagodili radu od kuće. Tvrtka je u kolovozu rekla da zaposlenicima daje dodatnih 1000 dolara za postavljanje kućnog ureda, povrh 1000 dolara bonusa za rad od kuće koji su dobili u ožujku.</p><p>Facebook također planira pomoći roditeljima koji rade, nudeći 10 tjedana plaćenog dopusta za zaposlenike koji neočekivano trebaju brinuti o djetetu ili rođaku.</p><p>Uz to, Facebook planira dati svim zaposlenicima visoke ocjene za učinak u 2020. godini, što obično rezultira bonusima.</p><h2>Amazon pruža velikodušne pogodnosti roditeljima</h2><p>Amazon je u srpnju najavio da će zaposlenicima omogućiti daljinski rad do 8. siječnja 2021. sve dok se njihovi poslovi mogu učinkovito obavljati od kuće.</p><p>Za one zaposlenike koji odluče doći u ured, Amazon je primijenio sigurnosne mjere poput fizičkog distanciranja, pojačanog čišćenja i provjere temperature, a tvrtka nudi maske za lice i sredstvo za dezinfekciju ruku.</p><p>Kao odgovor na pandemiju, Amazon je uveo i nove pogodnosti za zaposlenike. Tvrtka je počela nuditi popuste na tečajeve, kao i subvencioniranje pričuvne skrbi o djeci do 10 dana mjesečno za zaposlenike Amazona i Whole Foodsa s punim i nepunim radnim vremenom - Amazon kaže da pokriva više od 90% troškova.</p><h2>Salesforce dopušta zaposlenicima da rade od kuće do kolovoza 2021. godine.</h2><p>Dok Salesforce ponovno otvara neke urede na mjestima poput Kanade, Europe i Azije, svi njegovi zaposlenici mogu nastaviti raditi od kuće do kolovoza 2021. godine.</p><p>Salesforce je također usvojio nove pogodnosti za roditelje tijekom pandemije. Tvrtka je u kolovozu objavila da roditelji sada ispunjavaju uvjete za do šest tjedana plaćenog odmora. Uz to, subvencioniraju i pričuvnu brigu za djecu do 100 dolara dnevno tijekom 5 dana svakog mjeseca do siječnja 2021. godine.</p><h2>Zaposlenici u Slacku mogu trajno raditi na daljinu, ako žele</h2><p>Slack je u lipnju najavio da će svojim zaposlenicima omogućiti trajni rad na daljinu, a i da planiraju zaposliti još radnika koji će raditi isključivo na daljinu.</p><p>Također, najavili su i da će preurediti urede na način da će biti smanjene interakcije među ljudima, a više mogućnosti za rad u privatnosti.</p><h2>Apple nakon pandemije neće izgledati isto</h2><p>Izvršni direktor Applea, Tim Cook, nedavno je rekao da je rad na daljinu bio uspješan eksperiment za tvrtku.</p><p>- Postoje neke stvari koje zapravo stvarno dobro funkcioniraju, ali rad na daljinu nikako nije poput rada u grupi - rekao je Cook u intervjuu prošli mjesec.</p><p>Zaposlenici Applea mogu nastaviti raditi od kuće do početka 2021.. Appleovi uredi funkcionirat će poput harmonike, otvarat će se i zatvarat ovisno o epidemiološkoj situaciji. </p><h2>Microsoft će dopustiti djelomični rad na daljinu</h2><p>U onome što Microsoft naziva "hibridnim radnim mjestom", zaposlenici će se sada morati prijaviti u ured samo za pola radnog tjedna. Ako im to upravitelj odobri, nekim zaposlenicima bit će dopušteno trajno raditi od kuće i preseliti se, ali ako to učine, morat će se odreći svog radnog mjesta u Microsoftovu uredu.</p><p>Međutim, neki zaposlenici neće imati mogućnost rada na daljinu. Ako zaposlenik radi u Microsoftovom odjelu za hardver ili osobnoj obuci, morat će se prijaviti u ured.</p><h2>Netflix neće otvoriti urede sve dok se većina ljudi ne cijepi</h2><p>Izvršni direktor Netflixa, Reed Hastings, rekao je da nije vidio nikakve prednosti daljinskog rada.</p><p>- Ne. Ne vidim nikakve pozitivne stvari. Nemogućnost fizičkog okupljanja, posebno na međunarodnoj razini, jako je negativno. Iznimno sam impresioniran žrtvama ljudi - rekao je Hastings za The Wall Street Journal.</p><p>Hastings je rekao da se zaposlenici ipak neće vratiti u ured dok cjepivo ne bude postojalo i to dok "većina ljudi ne bude cijepljena".</p><p>U budućnosti, Hastings očekuje da se korporativni svijet prebaci na četverodnevni radni tjedan gdje se zaposlenici četiri dana javljaju u ured, a peti rade na daljinu.</p>