Šimleša hoda kroz pustinje, ledene rijeke i snježne planine Amerike za oboljele od raka

Sredstva prikupljena tijekom njegove avanture omogućit će besplatnu psihološku podršku ženama oboljelima od raka kroz rad udruge „SVE za NJU“, kao i ostvarivanje snova kroz zakladu „Ljiljana Pranjić – Živi svoje snove“.

Bruno Šimleša, sociolog, pisac i poznati humanitarac, već treći mjesec hoda jednom od najzahtjevnijih planinarskih ruta svijeta, Pacific Crest Trail (PCT). Riječ je o stazi dugoj 4300 kilometara koju uspije završiti tek svaki peti sudionik, a postala je poznata i zahvaljujući holivudskoj ekranizaciji s Reese Witherspoon u filmu “Divljina”.

Kroz krajolike Kalifornije, Oregona i Washingtona, Bruno svakodnevno prelazi 30 do 50 kilometara, spajajući avanturu s humanitarnim ciljem, skupljanjem donacija za oboljele od raka i ljude koji žele ostvariti svoje snove.

- Do sada sam prehodao tri tisuće kilometara, a još me očekuje nekih otprilike tisuću kilometara jer trail kreće od granice s Meksikom i ide sve do granice s Kanadom. Prošao sam kroz pustinje, snježne prijevoje i ledene rijeke na tri do četiri tisuće metara nadmorske visine, kao i opožarena područja u sjevernoj Kaliforniji. Ovo putovanje je zahtjevno, zanimljivo, ali prije svega, predivno. Kako uvijek volim da sve moje avanture imaju humanitarni dio, ni ova nije iznimka - rekao je Šimleša.

U svojim prvim dvjema avanturama, 2021. i 2022., Bruno je prošao planinarsku rutu dužu od 1000 kilometara, od Istre do Prevlake, te prikupio 75.000 eura za pružanje psihološke pomoći ženama oboljelima od raka.

I ovogodišnja akcija fokusira se na podršku radu udruge „SVE za NJU“ koja pruža besplatnu psihološku pomoć ženama oboljelima od raka, kao i zakladi „Ljiljana Pranjić – Živi svoje snove“, koja omogućuje ostvarivanje želja i ideja pojedinaca. Sredstva se mogu donirati putem platforme Čini pravu stvar.

- U ovoj etapi cilj je skupiti 15.000 eura za udrugu ‘SVE za NJU’, dok će u nastavku putovanja sredstva biti usmjerena na zakladu. Borba protiv raka sama po sebi jedno je veliko putovanje koje je lakše prehodati uz podršku bližnjih. Sličnu podršku i ja sam osjetio tijekom ovog traila zahvaljujući mnogim divnim ljudima koji su odvojili vrijeme da mi pomognu i olakšaju put - poručio je Bruno, koji je tijekom putovanja smršavio 12 kilograma.

Rak dojke najčešće je sijelo raka kod žena, svakoga dana više od osam žena dobije tu dijagnozu. Psihološka podrška oboljelima i njihovim obiteljima, kakvu pruža udruga „SVE za NJU“, izuzetno je važna. Zaklada „Ljiljana Pranjić – Živi svoje snove“ osnovana je u spomen na ženu koja se 21 godinu hrabro borila s rakom i bila simbol snage i pozitivnog pogleda na život. Zaklada pruža financijsku pomoć osobama kojima je potrebna podrška da naprave korak prema ostvarivanju svojih snova, bez obzira o kakvim se snovima radilo.