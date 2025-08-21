Obavijesti

HUMANITARNA MISIJA

Šimleša hoda kroz pustinje, ledene rijeke i snježne planine Amerike za oboljele od raka

Piše Anja Đuranić,
Šimleša hoda kroz pustinje, ledene rijeke i snježne planine Amerike za oboljele od raka
Foto: PRIVATNA ARHIVA

Trenutno se nalazi u Oregonu i kreće prema državi Washington, a do krajnje točke putovanja, kanadske granice, još ga dijeli 1300 kilometara. Već je treći mjesec na putu

Sredstva prikupljena tijekom njegove avanture omogućit će besplatnu psihološku podršku ženama oboljelima od raka kroz rad udruge „SVE za NJU“, kao i ostvarivanje snova kroz zakladu „Ljiljana Pranjić – Živi svoje snove“.

Bruno Šimleša, sociolog, pisac i poznati humanitarac, već treći mjesec hoda jednom od najzahtjevnijih planinarskih ruta svijeta, Pacific Crest Trail (PCT). Riječ je o stazi dugoj 4300 kilometara koju uspije završiti tek svaki peti sudionik, a postala je poznata i zahvaljujući holivudskoj ekranizaciji s Reese Witherspoon u filmu “Divljina”.

Kroz krajolike Kalifornije, Oregona i Washingtona, Bruno svakodnevno prelazi 30 do 50 kilometara, spajajući avanturu s humanitarnim ciljem, skupljanjem donacija za oboljele od raka i ljude koji žele ostvariti svoje snove.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Do sada sam prehodao tri tisuće kilometara, a još me očekuje nekih otprilike tisuću kilometara jer trail kreće od granice s Meksikom i ide sve do granice s Kanadom. Prošao sam kroz pustinje, snježne prijevoje i ledene rijeke na tri do četiri tisuće metara nadmorske visine, kao i opožarena područja u sjevernoj Kaliforniji. Ovo putovanje je zahtjevno, zanimljivo, ali prije svega, predivno. Kako uvijek volim da sve moje avanture imaju humanitarni dio, ni ova nije iznimka - rekao je Šimleša.

U svojim prvim dvjema avanturama, 2021. i 2022., Bruno je prošao planinarsku rutu dužu od 1000 kilometara, od Istre do Prevlake, te prikupio 75.000 eura za pružanje psihološke pomoći ženama oboljelima od raka.

I ovogodišnja akcija fokusira se na podršku radu udruge „SVE za NJU“ koja pruža besplatnu psihološku pomoć ženama oboljelima od raka, kao i zakladi „Ljiljana Pranjić – Živi svoje snove“, koja omogućuje ostvarivanje želja i ideja pojedinaca. Sredstva se mogu donirati putem platforme Čini pravu stvar.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- U ovoj etapi cilj je skupiti 15.000 eura za udrugu ‘SVE za NJU’, dok će u nastavku putovanja sredstva biti usmjerena na zakladu. Borba protiv raka sama po sebi jedno je veliko putovanje koje je lakše prehodati uz podršku bližnjih. Sličnu podršku i ja sam osjetio tijekom ovog traila zahvaljujući mnogim divnim ljudima koji su odvojili vrijeme da mi pomognu i olakšaju put - poručio je Bruno, koji je tijekom putovanja smršavio 12 kilograma.

Rak dojke najčešće je sijelo raka kod žena, svakoga dana više od osam žena dobije tu dijagnozu. Psihološka podrška oboljelima i njihovim obiteljima, kakvu pruža udruga „SVE za NJU“, izuzetno je važna. Zaklada „Ljiljana Pranjić – Živi svoje snove“ osnovana je u spomen na ženu koja se 21 godinu hrabro borila s rakom i bila simbol snage i pozitivnog pogleda na život. Zaklada pruža financijsku pomoć osobama kojima je potrebna podrška da naprave korak prema ostvarivanju svojih snova, bez obzira o kakvim se snovima radilo.

