'Hvala vam od srca, dobri ljudi! Skupili smo novac i Dino neće morati prodavati svoje plišance'

Dino je presretan! Ne samo da je u rekordnom roku sakupljen iznos od više od 12 tisuća eura za kupnju uređaja za respiraciju za njegovu teško bolesnu mamu Tihanu, nego je ostalo još novca kojim će mu baka kupiti sve za školu i gitaru, s obzirom na to da mu je ona potrebna za nastavak školovanja u glazbenoj školi. A ne mora ni ići po seoskim kirvajima prodavati svoje plišance, od kojih mu je većinu kupila upravo mama dok je još bila zdrava.

Donji Miholjac: Dječak Dino prodaje plišance | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Hrvatska je još jednom pokazala da se zajedništvom i solidarnošću vrlo brzo može sakupiti veći iznos potreban za nečiji život ili zdravlje, a upravo je za time vapila Dinina baka Anita Šorman (51), koja se već osam godina skrbi za nepokretnu kćer Tihanu, nastradalu u prometnoj nesreći, koja zapravo sve ove godine živi u budnoj komi. Nužan joj je skupi Vest sustav, odnosno medicinski uređaj namijenjen čišćenju dišnih puteva, posebno za pacijente koji imaju problema s nakupljanjem sekreta u plućima. Kako Tihana, od nesreće, neprestano leži, ima česte upale pluća i bronhitise koji joj u dišnim putevima stvaraju velike količine sekreta. Od njih se počne gušiti. Obitelj Šorman iz Podravskih Podgajaca živi s malim primanjima i nisu mogli samostalno kupiti taj uređaj pa su potražili pomoć dobrih ljudi, a i Dino je rekao da će prodati sve svoje plišance.

Na njegov zagrljaj majci, koja sina tek djelomično čuje i osjeti kad joj je u blizini, te šaputanje mami u uho da je nikad neće napustiti i da će sakupiti novac za taj aparat, nitko nije ostao ravnodušan.

- Danima smo vapili preko društvenih mreža i molili ljude za pomoć. Priskočila je i Dinina mala prijateljica Lana iz Njemačke, koja je ponudila svoje crteže na prodaju samo kako bismo sakupili što više. Stizalo je na račun po tri eura, ali i po stotinjak, a onda ste vi objavili našu priču i novac se skupio u samo jedan dan. Neizmjerno smo zahvalni svima koji su nam pomogli. Nema riječi koje možemo izreći kako bismo vam rekli koliko će nam taj uređaj značiti, poglavito mojoj Tihani, koja se svakodnevno bori s novim i drugačijim izazovima, a i mi zajedno s njom. Osam godina to traje. Silna je to volja za životom kod moje kćeri, i naši silni napori da joj omogućimo da bude uz sina i on uz nju dokle god je to moguće. Više puta su nam ljudi priskakali u pomoć, ali mi to znamo cijeniti, pa i mi priskačemo u pomoć drugima kad možemo. Tako će biti i sad - rekla je mama i baka Anita. 