Simptom ozbiljne bolesti: Imate li ovakvo zadebljanje na vratu?

Ako netko ima jači vrat, to ćemo povezati s debljinom ili genetikom - a rijetko kad sa pojavom određene bolesti. No, liječnici ističu kako je upravo znak zadebljanja vrata jedan od glavnih simptoma pošasti modernog doba - bolesti štitnjače. To se osobito odnosi na one s normalnom tjelesnom težinom, kod kojih je očito kako vrat izgleda kao da je "natekao". O čemu se radi? Naime, kod bolesti štitnjače najčešće se radi o autoimunom poremećaju u kojem štitnjača uništava samu sebe, zahvaljujući antitijelima zbog kojih organizam počinje tu važnu žlijezdu doživljavati kao neprijatelja.

Pretpostavka je da će se svaka peta žena u jednom razdoblju života susresti s poremećajem štitnjače, a i broj oboljelih muškaraca sve je veći, tvrde stručnjaci. Osim genetike, bolesti štitnjače pogoduju stresan život, nepravilna prehrana te promjene hormonskog statusa poput trudnoće i menopauze, piše WebMD. Poremećaji u radu te važne žlijezde danas su drugi po redu endokrini problem po učestalosti, nakon dijabetesa. Prvi simptomi nepravilnog rada štitne žlijezde, koja se nalazi u vratu ispod Adamove jabučice su oticanje vrata, neobjašnjiv gubitak ili dobivanje na težini, ispadanje kose, kao i promjene u razini energije te raspoloženju.

Kako štitna žlijezda kontrolira rad metabolizma, njezin poremećaj može rezultirati i s problemima plodnosti, ali i povišenim krvnim tlakom, oštećenjem srca kao i psihičkim problemima u obliku depresije. Najčešći oblici bolesti štitnjače su hipotireoza, u kojem ona luči premalo hormona te hipertireoza u kojem luči previše. Kako su stanja i uzroci poremećaja drugačiji, tako su drugačiji i simptomi.

I nestajanje obrva je simptom

Kao i svaka druga stvar na našem tijelu, obrve imaju svoju funkciju - a promjene na njima mogu biti znak da nešto ne funkcionira u organizmu. Tako ako primijetite da su vam se obrve ozbiljno prorijedile ili potpuno nestaju na vanjskim krajevima, trebali bi se uputiti liječniku, savjetuju stručnjaci. Razlog za to nije briga za estetiku, već sumnja u poremećaj hormona koji vlada tijelom te uzrokuje ispadanje dlačica na tom točno određenom dijelu lica, a povezuje se s problemima u poremećaju štitnjače. Naime, kod hipotireoze, a rjeđe kod hipertireoze, liječnici su primijetili kako i kod muških i kod ženskih pacijenata dolazi do javljanja ovog simptoma, najčešće znatno prije nego se uoče drugi znakovi poremećaja štitnjače.

Tek mjesecima nakon toga mogu uslijediti promjene u težini, malaksalost, ispadanje kose, lupanje srca i pucanje noktiju, no sve bi se moglo na vrijeme spriječiti da se poremećaj u radu štitnjače otkrije ranije te se na vrijeme daje terapija, objašnjavaju endokrinolozi.

Dijagnosticiranje

Najčešće metode utvrđivanja bolesti je analiza hormona štitnjače u krvi. Ako hormoni nisu u redu, tada se obavlja ultrazvuk štitnjače. Kod prisutnih čvorova u tkivu štitnjače radi se punkcija čvorova te scintigrafija štitnjače. U nekim slučajevima problem prolazi sam od sebe, dok je u većini potrebna terapija lijekovima. Kod postojanja čvorova kao i kod hipertireoze, koja se ne može kontrolirati dulje vrijeme, pristupa se operaciji štitnjače ili zračenju radioaktivnim jodom.

Hipotireoza

Najčešći uzrok nedovoljnog lučenja hormona štitnjače je autoimuna bolest Hashimotov sindrom koji se potvrđuje testiranjem antitijela tiroidne peroksidaze (TPO) i tireoglobulina (Tg). Autoimuna bolest može postojati i da nije došlo do poremećaja hormona, no takvo stanje treba pratiti liječnik jer i u tom slučaju mogu postojati simptomi bolesti.

Debljanje bez pojačanog unosa hrane

Zadržavanje vode u tijelu

Zatvor i probavne tegobe

Stalan umor i manjak energije

Poremećaji menstrualnog ciklusa

Suha i perutava koža

Ispadanje kose

Pojava otekline na vratu tj. gušavosti

Povišen krvni tlak

Osjećaj udaranja srca

Osjećaj hladnoće zbog usporenosti metabolizma

Depresija

Psihomotorna usporenost

Neplodnost

Liječenje hipotireoze najčešće se svodi na nadomjestak prirodnih hormona štitnjače sintetskima, koji se piju svako jutro natašte, ovisno o dozi koja je tijelu potrebna.

Hipertireoza

Kod hipertireoze dolazi do pojačanog stvaranja hormona štitnjače, a najčešće je posljedica autoimunog procesa tj. Gravesove bolesti. Ostali uzroci su čvorovi i poremećaj u radu hipofize. Simptomi su često jače izraženi nego kod hipotireoze.

Simptomi:

Ubrzan rad srca

Prekomjerno znojenje

Neobjašnjiv gubitak težine uz velik apetit

Česte stolice

Subjektivan osjećaj vrućine

Podrhtavanje ruku i mišića tijela

Ispadanje kose

Krhki nokti

Oteklina na vratu

Nervoza i psihički nemir

Hiperaktivnost

Problemi s nesanicom

Poremećaj menstrualnog ciklusa

Problemi s vidom i buljavost očiju

Povišenje krvnog tlaka

Liječenje hipertireoze obuhvaća terapiju s antitireoidnim lijekovima koji blokiraju stvaranje i otpuštanje hormona štitnjače, kao i betablokatorima koji djeluju na usporavanje rada srca. Kako terapija može rezultirati nuspojavama poput smanjenja broja leukocita, ona nije doživotna. Ne dođe li do povlačenja bolesti, tada se pristupa liječenju radioaktivnim jodom, djelomičnom ili potpunom kirurškom odstranjenju štitnjače. Time se tijelo dovodi u hipotireozu, pa je potrebno nastaviti liječenje sintetskim hormonima.