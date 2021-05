Dragi Mevludine,

pišem vam drugi puta i toplo se nadam odgovoru. Moj sin živi nevjenčano sa ženom već 20 godina, imaju i dijete. Sve je nekako i išlo dok je bilo novaca, no on je obolio psihički od kad je ostao bez posla. Liječio se u bolnici više puta, no poboljšanja nije bilo. Bojim se za njega, teško mi je i jako patim. On nema nikakva primanja i zanima me što će biti s njim jer jako se brinem. Hvala na odgovoru.

Šifra: tuga i bol

Odgovor:

Poštovana gospođo, vaš sin je po prirodi vrlo osjetljiv, tašt, dobrodušan, milostiv i pozitivan, no ima razdoblja kad upada u depresije, naročito ako ne uspijeva realizirati ono što je zamislio. Mnogo toga je započeo u životu, ali malo toga je realizirao do kraja, nedostaje mu upornosti i izdržljivosti. Vezao se za ženu s kojom i živi te ima dijete, no upao je u depresiju te izgubio volju i samopouzdanje od kad je ostao bez posla i financijske potpore.

A kako i ne bi, kad mu ništa u zadnje vrijeme naprosto nije polazilo za rukom. No budućnost mu nije tako loše aspektirana i neće uvijek biti samo siva. No vrlo je bitno da se psihički stabilizira i da redovno ide na kontrole. Kad se jednom “dobije” i psihički stabilizira sve će biti lakše i tada bi trebao potražiti posao. Iako to neće ići sasvim lako i glatko, već postepeno i polako, ne treba se previše živcirati i opterećivati, već nastaviti smjerom koji si je zacrtao i koji treba pratiti.

Poslije izvjesnog vremena neka traži mirovinu. Vidim da će biti poteškoća, no i da će biti uporan te uspjeti. U iduće četiri godine vidim mu stabilizaciju na svim poljima te nema nikakvih većih opasnosti iznad glave. No važno je da se stabilizira i izađe iz depresije jer on ga koči da nastavi dalje. Treba biti uporan te odbaciti crne i negativne misli iz glave. Razgovor s njim će mu pomoći. Vidim napredak. Sretno.