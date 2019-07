'Sin mi je upao u loše društvo koje ga samo jako iskorištava'

Dragi Mevludine,

čitam vaše odgovore i vidim sretne ljude kojima ste pomogli pa se nadam da ćete i meni. Sin ima 48 godina i nije stalno zaposlen. Ima loše društvo koje ga iskorištava, a za kuću baš i ne mari. Znam da ima problema sa zdravljem, ali nikako neće ići kod doktora. Zanima me njegova budućnost i zdravlje kad ostane sam. Svako dobro i hvala vam na svim savjetima i odgovorima.



šifra: Rafaela

Odgovor:

Vaš sin je pošten i dobar. Svi ga iskorištavaju. No ne shvaća bitne stvari u životu, nije najbolje odredio svoje prioritete pa se jedino prema sebi i svojoj obitelji ne ponaša kako bi trebao. Vrlo je temeljit u poslu, vrijedan je radnik, ali nitko ne vidi velike čak ni minimalne potencijale u njemu. Istina je da se povodi za lošim društvoom i to je veliki problem. No, u zadnje vrijeme pokušava spoznati kakvi su mu prijatelji i ljudi koji ga okružuju. S vremenom će shvatiti da ga samo prihvaćaju radi interesa i koristi. Shvatit će i počet će se povlačiti, odnosno udaljavati od njih. Vidim mu i promjenu kroz posao te veću promjenu na emotivnom planu. Stabilizacija mu predstoji krajem ove i polovicom iduće godine, a vi obratite pažnju na sebe i zdravlje jer imali ste poprilično težak život. Sretno i nemojte se pretjerano živcirati. Sve će na kraju s njim ispasti dobro.

