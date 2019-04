Sindi (8) iz Našica sviranjem utišava čak i ptice na granama

Nuo Zhang (8), koju od milja zovu Sindi, prelijepa i draga djevojčica iz Našica kojoj su roditelji podrijetlom iz Kine svojom virtuoznom svirkom na klaviru prosto plijeni i najavljuje nadolazeće proljeće. Zašto je to tako možete pogledati i sami.

[video: 1205997 / Nuo Zhang (8) svira klavir]

Kada ona vježba sa svojom profesoricom klavira Darijom Vlajnić, umuknu i ptice u parku kojim je prije 130 godine šetala skladateljica Dora Pejačević. Dojam je da zastanu u svome letu, zaustave se na nekoj od grana starih stabala hrasta, da bi čuli tu predivnu glazbu koju im svira djevojčica koju s pravom nazivaju 'čudom od djeteta'.

Tonovi koji izlaze ispod crno - bijelih tipki, pod njenim vještim prstićima plijene pozornost i sve se doima lako i jednostavno, a nije tako.

Stoljeće i nešto više prije kći hrvatskog bana, grofa Teodora Pejačevića i mađarske barunice Lille Vay de Vaya, Dora, glazbu je počela učiti kao dijete kod poznatog mađarskog orguljaša Károlya Noszede koji je ljeti dolazio u Našice.

Kada su roditelji shvatili da njezine sklonosti za glazbu prelaze uobičajene okvire mladenačke razbibrige aristokratskih djevojaka, omogućili su joj uoči Prvoga svjetskog rata usavršavanje u Dresdenu. Privatno glazbeno školovanje nastavila je u Dresdenu kod Percyja Sherwooda, kod Waltera Courvoisiera (kompozicija) te Henria Petria (violina) u Münchenu.

I koja koincidencija, Sindi na pitanje koji bi drugi instrument osim klavira svirala kaže da bi to bila violina, dakle isto kao i Dora.

- U svom profesorskom stažu Sindi je sigurno najtalentiranija, ali bilo je još djece s kojom smo osvojili brojne nagrade na natjecanjima kako kod nas tako i na međunarodnim. Sa Sindi smo dobili ne samo ja, već i škola, grad, i županija mladi glazbeni biser, kojeg treba cijeniti, poštivati i raditi s njim – rekla je prof. Darija Vlajnić kojoj je jedina i najveća zadaća prenijeti Sindi i ostalim učenicima Osnovne glazbene škole Kontesa Dora svoje stručno znanje iz glazbenog obrazovanja.

Nasmijana djevojčica pomalo je stidljiva, ali za sviranje na klaviru uvijek raspoložena, vrijedna i spremna za svakodnevno vježbanje. Za sebe kaže da joj je klavir trenutno uz redovnu školu glavna preokupacija.

- Ona je s klavirom još od prije nego se rodila, jer dok je bila kod mene slušala me je kako sviram. Kada se rodila i kada je mogla dodirivati tipke, prvo sam je učila u igri, da bi ona kasnije sve češće bila za klavirom. Odmah se vidjelo da ona ima sklonosti prema tom instrumentu, odnosno glazbi. Ona, za razliku od svojih vršnjaka, nije za kompjutorom ili na mobitelu. To ima vikendom dan ili dva, i to koristi svega petnaestak minuta, dok dva sata ili više može biti za klavirom. Ako ne svira onda su joj u ruci boje kojima slika na papiru, satima se može tako zabaviti – rekla je Sindina majka Sujing.

Sujing je prije petnaestak godina došla u posjeti svojoj sestri u Vinkovce, gdje je upoznala sadašnjeg supruga, udala se i zasnovala obitelj. Kaže da je Sindi rođena u Našicama i da je prava Hrvatica kao o njen 22-mjesečni brati.

- Sindi ćemo podržavati sve dok se bude željela baviti glazbom, ali nitko ne zna što će biti kasnije - rekla je njena majka.

Sindi je rekla da bi najviše voljela biti veterinarka. Ravnateljica škole profesorica Marina Kopri ne krije zadovoljstvo zbog Sindi, ali i zbog svih svojih kolega kojima daje bezrezervnu podršku u njihovom radu.

- Mislim da Našice imaju velikog potencijala kada su u pitanju mladi talenti, o tome najbolje govore brojna priznanja koja je do sada osvojila škola u svojih 33 godine postojanja. Nakon što smo bili u sastavu osnovne škole deset godina, djelujemo kao samostalna Osnovna glazbena škola Kontesa Dora s izobrazbom na 11 instrumenata. Žao mi je da su danas mladi previše okrenuti prema internetu i što su roditelji postali popustljivi, to im dozvoljavaju umjesto da ih usmjere prema glazbi ili sportu. Znamo koliko to dvoje djeluje na razvoj djeteta i na odgovornosti prema redovnoj školi, pa kasnije i u životu. Nažalost gubimo učenike sedmih i osmih razreda, izgubili smo tu srednju školsku populaciju – rekla je Marina Kopri, dodajući kako je škola spremna dati svaku potporu ovakvim mladim talentima poput djevojčice Sindi.