10 stvari zbog kojih roditelji žale jednom kad dijete odraste

Svaki roditelj za svoje dijete želi sve najbolje; neki zato po cijele dane rade da bi mu mogli priuštiti sve što želi, a drugi pak žele da su im djeca disciplinirana i usredotočena na velike ciljeve i postignuća. Treći djeci daju izbor, i uče ih da sami odluče što je za njih najbolje.

No, na kraju svi imaju barem jednu stvar zajedničku - svi bi, da se mogu vratiti u prošlost, promijenili neke stvari. Ako još imate relativno malo dijete i stignete ne napraviti neke pogreške, pogledajte za čim žale roditelji čija su djeca odrasla i više ih ne trebaju na isti način.

1. Što nisu dovoljno uživali u komunikaciji s djetetom

Foto: Dreamstime

Dok je malo, dijete treba stalni kontakt s odraslom osobom. No, i roditelji trebaju komunikacija s drugim odraslima, a i vrijeme za sebe. Sada za to imaju manje vremena nego prije, pa će neke stvari napraviti dok se dijete igra. No, ako vam to postane navika, u nekom biste trenutku mogli primijetiti da je dijete dovoljno odraslo i da vas više ne treba kao prije.

Budući da se vrijeme ne može vratiti, pokušajte s djetetom biti istinski bliski, ne samo fizički, već i mentalno. I uživajte u zajedničkim trenutcima.

2. Što nisu dovoljno grlili dijete

Pouzdano se zna kako grljenje dobro utječe na emotivno zdravlje. A osim što zagrljaj ima mnoštvo dobrih strana, svatko će priznati i da uživa kad zagrli svoje dijete. Neki se roditelji povedu za nečim što su čuli, pa npr. izbjegavaju grliti dijete jer im je netko rekao da će 'postati razmaženo', da će se na to naviknuti i slično. A istina je kako teško zagrljaj može imati negativne strane.

Dijete će odrasti i neće htjeti da ga grlite, puno prije nego to vjerojatno očekujete. Zato su takvi trenutci dok je još malo dragocjeni.

3. Što ga nisu dovoljno fotografirali ili snimali

Foto: Dreamstime

To što često ne fotografirate svoje dijete na njega, naravno, neće ostaviti nikakve posljedice. No, vrlo je vjerojatno da ćete se nekad u budućnosti htjeti prisjetiti dragocjenih trenutaka koje ste skupa proveli dok je dijete bilo malo, ili ih pokazati sada već odraslom djetetu.

Teško da će itko nekad poželjeti pogledati snimku vatrometa koji je jednom gledao uživo, ali prve korake svog djeteta vjerojatno hoće. A bez obzira na svu dostupnu tehnologiju, listanje foto albuma još ima određenu draž.

4. Što nisu zapisali djetetove prve riječi

Radi se 'samo' o lijepoj uspomeni. Može se, naravno, živjeti bez toga, ali je ipak puno ljepše imati te riječi zapisane i ponekad se posjetiti. Ili se kasnije nekad skupa s njom ili njim nasmijati.

5. Što se nisu dovoljno igrali kreativnih igara

Nitko ne tvrdi da će dijete, ako se s njim dovoljno kreativno igrate, postati umjetnik. Ali bi sigurno moglo. Prvo, ako uključite dijete u više različitih kreativnih aktivnosti, bolje ćete razumjeti što voli i u čemu je dobro, pa ga kasnije možete usmjeriti da to i razvija.

Foto: Inara Prusakova

Drugo, svaka aktivnost, npr. čitanje s djetetom na glas ili igranje s igračkama i izmišljanje priči, razvija njegovu inteligenciju i vokabular. I najvažnije, to će ojačati povezanost između vas, što je samo po sebi već dovoljno dobar razlog.

Neki roditelji kasnije žale što nisu primijetili da im je dijete za nešto talentirano, pogotovo kad kod stvari koje se mogu primijetiti već u ranoj dobi.

6. Što su bili prestrogi

Jedna je stvar nekoga upozoriti da nešto pogrešno radi, a drugo je stalno mu prigovarati. Popularan je mit da će dijete biti uspješnije što se od njega više očekuje, ali može se dogoditi skroz suprotno. Zbog prevelikih očekivanja dijete kasnije može imati probleme u ponašanju i nisko samopouzdanje. A to će naravno utjecati i na vaš odnos s njim.

Kažnjavanje zbog lošije ocjene isto može štetiti, pa će neka djeca zbog toga biti još gori učenici. Stručnjaci upozoravaju da bi se kazne trebale primjenjivati samo za bitne stvari, a jedinica u imeniku ili razbijena čaša nisu među njima.

Foto: Dreamstime

7. Što ga/ju nisu dovoljno često pitali za mišljenje

Vjerojatno su svi u djetinjstvu čuli fraze poput 'Ti si premlad/a da odlučuješ' ili 'Odrasli znaju bolje', a kasnije ih i sami upotrebljavaju sa svojom djecom. Djeca čije se mišljenje nije dovoljno uzimalo u obzir često odrastu u nesigurne ljude, što zapravo ima smisla jer, kako ćete znati što želite (a kamoli se za to izboriti) ako je sve netko drugi za vas odlučio.

Dopustite djetetu da odlučuje i izrazi svoje mišljenje. Bolje je onda raspraviti o tim odlukama i objasniti zašto su možda krive, nego ga ograničavati i ignorirati.

8. Što nisu uvijek dali sve od sebe da ga usreće

Lijepe uspomene iz djetinjstva su vrijednosti koje nam nitko ne može oduzeti, a kratki se izleti pretvore u nešto puno veće: ako dijete odrasta u zdravoj atmosferi i stječe puno novih iskustava, bolje će se i 'normalnije' razvijati. Plus, sretna se djeca lakše privikavaju na život odrasle osobe i lakše stječu prijatelje.

Foto: Dreamstime

I roditelji s nostalgijom kasnije gledaju na vrijeme koje su kvalitetno proveli s djetetom. Zato to vrijeme treba dobro osmisliti i život učiniti zanimljivijim. A djetetu bi se trebalo osigurati što više lijepih uspomena.

9. Što su češće slušali nekog drugog

Neki jednostavno vole davati savjete čak i kad oni i nemaju nekog smisla, a mlade će ih majke često i poslušati jer ne znaju bolje ili jer su u strahu. Od tih ćete 'stručnjaka' tako čuti kako odijevati, hraniti i obrazovati dijete. A zapravo je sve jednostavno - vi ste roditelj i najbolje znate što je dobro za vaše dijete. Naravno da ćete poslušati neke savjete, ali nemojte ih uvažiti ako vam nemaju smisla.

I nemojte drugima dopuštati da vašem djetetu govori da je zločesto. Zauzmite djetetovu stranu da vidi da ga u svemu podržavate, jer će tako uvijek znati da se na vas može osloniti.

10. Što nisu bili prisutni u nekim važnim trenutcima

Foto: Dreamstime

Iako nama ne izgledaju, djeci su neke stvari vrlo važne i trebaju vas uz sebe kad ih prolaze. Pa čak ako vam se u nekom trenutku činilo kao da imate dobar razlog da ne budete doma za djetetov rođendan, kasnije ćete vjerojatno požaliti takvu odluku.

Isplanirajte vrijeme za okititi Božićno drvce, otići u kino ili kazalište ili posjetiti baku i djeda. Sve su to važne stvari koje djeci nedostaju ako ih ne radite skupa, a vama će biti žao kad dijete odraste.