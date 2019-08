Sinu dala genijalan dar koji će jednom biti prelijepa uspomena

Jesen je godišnje doba u kojem se roditelji moraju pozdravljati sa svojom djecom i slati ih u školu svako jutro. Za neke roditelje škola je blagoslov, prilika da odahnu i vjerojatno detaljno očiste svoju kuću prvi put nakon dva mjeseca. Također, nekad je ipak teško vidjeti kako vam vaše dijete odrasta točno pred očima.

Neki roditelji slave početak nove školske godine inzistirajući na fotografiranju svoje djece u prvim danima. Ali Carina Cansino, mama iz Dallasa u Teksasu, imala je malo drugačiju ideju za svog sina Gusa, koji je tek krenuo u školu.

Ona je objavila sliku Gusa na Twitteru u golemoj majici na kojoj piše 'Razred 2032' - godina kada će Gus završiti srednju školu.

Let’s begin the first year of elementary 😁 pic.twitter.com/PZCBQKZb8v