Sinu i snahi sam dala sve, a oni su me nakon toga razbaštinili

Dragi Mevludine,

stara sam i imam 70 godina. Udovica sam 10 godina. Živim sa sinom i snahom u njihovu lošem raspoloženju. Sve sam im dala, a razbaštinili su me nakon muževe smrti. Sad me ne vide niti vode brigu o meni. Zaključali su mi kuću ili svoj stan. Sin sluša samo ženu. Došla je ovdje s vrećicom, a sad je ona gazda. Neće ništa raditi, samo joj se spava i stalno je nešto boli. On radi sve umjesto nje. Kći mi ne dolazi jer ne komunicira s bratom. Sve je snaha sredila jer je ona gazda, a sin samo šuti i sluša kao da je začaran. Unuk mi ima 18 godina, dolazi samo kad treba novac. Što se događa? Hvala.

šifra: usamljena

Odgovor:

Gospođo, Vi potječete iz patrijarhalne obitelji. Smireni ste, aktivni, volite raditi i energični ste. Vidim velike poteškoće u prošlosti koje ste prebrodili. Isto tako, vidim da je veći problem sin nego snaha. Ne manipulira ona s njim, nego jednostavno je takav. Svakom će pomoći samo ne onima kome treba. Pa i otac mu je bio isti, to su geni. No vi ste sebi umislili da ste suvišni kod njih. Istina je da kad mu trebate, tad vas i zove i dođe, ali to je tako kod većine. Ovaj čitav svijet se okrenuo naglavačke. Zato je svima tako kako je. No ja se ne bih brinuo na vašemu mjestu. Vi ste to sve previše uzeli ka srcu. Majka ste, ali sad vi sebi priuštite lagodniji život. Malo na sebe mislite, a sin i snaha će shvatiti što trebaju. Vidim da će tu biti bolje. Sretno.

