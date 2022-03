'Sirova hrana lijek je za dušu i tijelo. Zdravija sam, imam više energije i manje bora na licu'

Teško je pridržavati se principa raw food prehrane ako ne živite u tropima s obiljem voća, nego u klimi sa četiri godišnja doba, kao što mi živimo. Također, teško je pridržavati se ako živite u gradu, nemate svoj vrt i često ste okruženi ljudima koji ne žive isti prehrambeni stil. No, nije nemoguće. Uvođenjem sirove hrane, osim čišćenja tijela, ljudi čiste i ostale segmente svog života. Tako sam ja potpuno promijenila profesiju, od managera na području financija, postala sam učitelj i motivator sirove hrane i trener osobnog rasta i razvoja u području svjesnog življenja. Promijenilo se i puno toga na privatnom segmentu (prijatelji, partnerski odnosi,...). I to sve nakon 40. godine života. Ali, uvijek je pravo vrijeme za promjenu.

POGLEDAJTE VIDEO Superhrana budućnosti:

Sa "raw food" prehranom susrela sam se prije 10 godina kada sam u knjižnici slučajno naišla na knjigu Victorije Boutenko ‘U 12 koraka do sirove hrane’. Pročitala sam ju u dva dana i odmah počela miksati smoothije. Već nakon 10 dana što sam uvela smoothije umjesto klasičnog, teškog doručka, osjetila sam promjene na tijelu i u tijelu. Nakon toga, nije bilo povratka. No, promjena je išla postepeno. Još sam neko vrijeme jela kuhano, meso, mliječno, pekarske proizvode. Na isključivo sirovoj biljnoj prehrani bila sam u par navrata po par godina.

U posljednje vrijeme jedem i termički obrađenu hranu, ali isključivo biljnu. Moj jelovnik je 80 posto sirov. Razlozi za to su najviše socijalnog karaktera. Ujedno, mislim da ljudima to ulijeva povjerenje u to da, ako mogu ja, mogu i oni jer im se 100 posto sirova prehrana čini ekstremno teško održiva.

U fizičkom smislu, promjene su bile ponovo uravnotežen menstrualni ciklus, smanjenje kolesterola, ljepša koža i ten, manje bora, gubitak kilograma ali ne previše jer nikada nisam ni imala problem s kilogramima, kvalitetniji san, nestanak kroničnog umora. Uz to, bistrina uma, ogromna energija, bolja pokretljivost, manje fizičkih ozljeda zbog fizičkih aktivnosti, izlazak "iz kutije". Negativnih promjena nije bilo.

Sin (15) i kćer (18) su svejedi, ali zahvaljujući mom stilu prehrane jedu više voća i povrća bez rafiniranog šećera.

Zbog uvjerenja da sirovojelci jedu samo dosadne salate, ja sam započela s edukacijama i on-line izazovima. Na taj način ljudi dobivaju uvid u to koliko je sirova hrana šarolika ne samo po bojama, nego i po vrstama obroka i okusima. Uz salate, tu su i špageti od raznog povrća, ‘rižoto’ od povrća, tortilje, pizze, sushi, burgeri, kruh, krekeri, paštete, sirevi. Što se tiče deserata, tu su kremaste torte, cupcakes, palačinke, energetske pločice, keksi.

Na blogu Zelenarium i radionicama dijelim recepte i iskustva koja su jako pozitivna. Sve više ljudi zanima se za sirovu prehranu, post na sokovima, post na vodi. Nakon što se upuste u iskušavanje sirove hrane, doživljavaju velike promjene, što fizički, emocionalno, mentalno, energetski. Predivno je svjedočiti tako divnim promjenama. Većina se vraća u moje izazove, sviđa im se osjećaj lakoće u želucu i pozitivnog stava, kao i ostale promjene koje doživljavaju. Uz to, kažu da im je važna motivacija i osjećaj da se nalaze u sigurnom okruženju istomišljenika, koje dobivaju na mojim programima.

Potencijalni problem s mogućom kontaminacijom imaju ne samo sirovojelci nego i svi ostali koji jedu salate ili voće. Smatram da je raw prehrana nama iznimno prirodan odabir prehrane. No, moglo bi se reći da je ekstreman, s obzirom na gradske uvjete kojima smo okruženi i navike modernog života s kojima živimo. Ali, smatram da je moguć, posebno ako je dobro izbalansiran i ako pratimo kako se osjećam.

Egzotičan smoothie s crvenim narančama

Sastojci: (za 2 osobe):

Priprema: Naranče friško iscijedite. Ubacite sve sastojke u blender. Egzotično voće nemojte odleđivati. Miksajte na najvećoj brzini 30-40 sekundi. Poslužite u visokoj čaši.

Špageti od tikvica i mrkve a la Carbonara

Sastojci (za 2 osobe):

Za umak:

Priprema: Tikvice i mrkvu narežite u oblik špageta pomoću spiralizatora. Sve sastojke za umak izmiksajte u blenderu oko minute, dok ne dobijete glatku smjesu. Počnite s manjom količinom vode pa postepeno povećavajte, koliko treba. Promiješajte špagete od tikvica i mrkve i umak i poslužite. Kao prilog servirajte omiljenu zelenu salatu po izboru.

Savjet: Svakako nabavite crnu sol jer će ona ovom jelu dati okus jaja.

Salata od korjenastog povrća s preljevom od hrena

Za salatu:

Za preljev:

Priprema: Operite povrće. Mrkvu, ciklu i čičoku ogulite i naribajte na krupno. Servirajte povrće u tanjur ili zdjelu. Preljev pripremite tako da korijen naribate na sitno. Ubacite u blender sve sastojke za preljev i miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Prelijte preljev preko salate, promiješajte, posipajte bučinim sjemenkama i poslužite.

Savjet: Ako nemate blender s manjom posudom, predlažem vam da udvostručite količinu za preljev kako bi se preljev mogao dobro izmiksati. Višak preljeva držite u hladnjaku i potrošite ga u roku dva dana.

Sirovi tart od limuna

Sastojci: Za podlogu od badema:

*Ako nemate vremena za klijanje i dehidriranje heljde, možete ju zamijeniti heljdom koju ste namočili preko noći pa ste vodu od namakanja bacili, a heljdu dobro isprali. No, morate biti svjesni da u tom slučaju nećete dobiti hrskavu podlogu, jer heljda uslijed dehidriranja postane hrskava. Ako vas to ne smeta, još bolje. :)

**Ako imate samo suhe datulje, namočite ih 10-ak min u toploj vodi, a vodu iskoristite za kremu od limuna.

Sastojci: Za kremu od limuna:

Priprema: Bademe usitnite u multipraktiku. Potom dodajte kokos mrvice i heljdu pa miksajte još malo. Neka ostanu komadići, ne mora biti presitno. Dodajte datulje i prstohvat soli pa miksajte dok se smjesa za podlogu ne počne lijepiti. Ako se smjesa ne lijepi, dodajte žlicu vode. Kalup za tart podložite folijom za održavanje svježine (da kasnije lakše izvadite tart iz kalupa). Utisnite rukama podlogu za tart na kalup tako da uzdignete i rubove, kako krema od limuna ne bi iscurila.

Za kremu vodu zagrijte da bude vruća i umiješajte agar prah, da dobijete žele (ovo je jedini dio recepta koji nije sirov). Odložite na stranu da se ohladi, dok pripremate kremu. Ako želite, slobodno smanjite količinu agar praha u pola, tako ćete dobiti mekšu kremu. Indijske oraščiće prethodno namočite 2 sata. Ako nemate vremena 2 sata, bit će dovoljno i 20-ak minuta (ali samo pod uvjetom ako imate jaki blender).

Isperite ih i procijedite. Indijske oraščiće, limunov sok, naribanu koricu, kokos sirup, vaniliju u prahu i kurkumu izmiksajte u blenderu na maksimalnoj brzini dok ne dobijete glatku kremu. Na kraju dodajte kokos maslac i miksajte još malo. Kad voda s agarom više nije vruća, dodajte kremi od limuna i kratko izmiksajte u blenderu na niskoj brzini. Prelijte kremu od limuna preko podloge. Odložite tart u hladnjak na cca 1 sat. Servirajte po želji, posipajte lucumom u prahu (za dodatnu slatkoću).

Najčitaniji članci