Dobijte više iz hrane: Namirnice koje bi svi trebali jesti sirove

Hranu poput piletine nikada ne bi smjeli jesti sirovu, ali ipak postoje namirnice koje imaju veće zdravstvene pogodnosti ako ih nećete termički obrađivati

<h2>Brokula</h2><p>Brokula sadrži velike količine antioksidacijskog spoja sulforafana, koji može pomoći u prevenciji karcinoma, dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti, upale, depresije i štetnih zdravstvenih stanja. Istraživanje objavljeno 2008. godine u časopisu Journal of Agricultural Food and Chemistry otkrilo je da naša tijela brže apsorbiraju sulforafan kada jedemo brokulu sirovu umjesto kuhanu.</p><p>Druga studija iz 2009. otkrila je da kuhanje ovog povrća na različite načine snižava njegovu razinu vitamina C. Ako je već ne možete jesti sirovu, spremite je na pari, tom metodom gubi se najmanje dobrih stvari iz brokule. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (novi trendovi u prehrani):</p><h2>Luk</h2><p>Ima mnoge zdravstvene blagodati, a kada ga jedete sirovog povećavate i njegov antikancerogeni učinak. </p><p>- Kuhanje smanjuje prednosti fitokemikalija u luku koje se bore protiv raka - kaže Ashley Walter, nutricionistica, kuharica i kreatorica organizacije Living with Ashley.</p><p>Štoviše, luk pomaže i kod sprječavanja kardiovaskularnih bolesti. Studija objavljena u Journal of Agricultural and Food Chemistry otkrila je da kad se sirovi luk zagrijava u pećnici, svojstva zdrava za srce potpuno nestanu za 30 minuta ili manje, ovisno o tome je li luk cijeli, narezan ili samljeven.</p><h2>Češnjak</h2><p>Studija objavljena u Journal of Agricultural and Food Chemistry otkrila je da zagrijavanje češnjaka na 200°C tijekom šest minuta u potpunosti potisne antitrombotsko djelovanje u cijelom češnjaku i značajno ga smanji u drobljenom češnjaku.</p><p>Kuhanje češnjaka 20 minuta u potpunosti potisne njegovo antibakterijsko djelovanje, a samo jedna minuta u mikrovalnoj uništi njegovu sposobnost za borbu protiv raka.</p><h2>Borovnice</h2><p>Pune su snažnih antioksidanata koji se nazivaju flavonoidi. Ako ih jedete sirove, dobivate sve te prednosti.</p><p>Studija objavljena 2014. u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry otkrila je da obrada borovnica, pečenjem ili kuhanjem, smanjuje razinu polifenola.</p><h2>Crvena paprika</h2><p>Odličan su izvor vitamina C, sadrže ga gotovo trostruko više od naranče, a toplina može uništiti taj ključni nutrijent. Ali to nije sve. Pregled studija objavljenih 2015. u časopisu Antioksidanti pokazuje da crvena paprika također ima više antioksidanata od bilo koje druge paprike, što im daje super moći u smislu zaštite od oksidacijskog oštećenja stanica koje dovodi do raka, dijabetesa, Alzheimerove i drugih bolesti.</p><h2>Kelj</h2><p>Sadrži spojeve koji se nazivaju glukozinolati, a kada dođu u kontakt s enzimom mirozinazom, pretvaraju se u drugačiji spoj koji se bori protiv bolesti. Pregled studija objavljenih 2016. u časopisu Frontiers in Nutrition, pokazuje da toplina inaktivira mirozinazu. Tako kuhani kelj nema ista svojstva borbe protiv bolesti kao i sirovi kelj.</p><h2>Cikla</h2><p>Cikla ima puno zdravih hranjivih sastojaka, poput pet osnovnih vitamina, kalcija, željeza, kalija i bjelančevina. I sadrži visoku razinu vlakana i folata (oblik vitamina B9).</p><p>- Kuhana cikla izgubi 25 posto folata i drugih vitamina i minerala - kaže Rebecca Park, medicinska sestra u New Yorku i kreatorica Remedies for Me. Pokušajte ju izrezati na trakice i iskoristiti u salati.</p><h2>Ananas</h2><p>Studija objavljena u časopisu Inflammatory Bowel Diseases otkrila je da je svježi sok od ananasa efikasniji u smanjenju upale i neoplazije debelog crijeva (abnormalni rast tkiva oko debelog crijeva) kod miševa s kolitisom od kuhanog ananasovog soka.</p><p>Istraživači to pripisuju visokim razinama enzima bromelaina u svježem soku, koji pomaže smanjiti oticanje. Budući da je studija provedena samo na miševima, nalazi se smatraju preliminarnim, piše <a href="https://www.thehealthy.com/food/foods-should-be-eating-raw/" target="_blank">The Healthy</a>. </p>