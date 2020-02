Sisanje čega? Tata šokiran što škola predlaže djeci da rade

Kad je školarka Emma, 14-godišnja učenica Wigana, gradića u Engleskoj, donijela kući priručnik pod naslov '101' način na koji nekome možete pokazati da ga volite, bez seksa', njezini roditelji umalo nisu pali u nesvijest.

Riječ je o 'edukativnom materijalu', knjižici koju je dobila u školi, pod naslovom '101 način na koji nekome možete pokazati da ga volite, bez seksa', koja sadrži i neke posve neprimjerene 'ideje' za djecu Emmine dobi, poput - sisanja nožnih prstiju, grickanja uha, vožnje ljubavnim čamcem, kupovanja donjeg rublja i predlaganja braka, prenosi Unilad.

Šok je bio to veći kad su saznali da knjižicu nije dobila samo njihova najstarija kći Emma, ili učenici stariji od nje, nego i oni mlađi.

Promocija fetišizma?

Na prvi pogled, knjižica po naslovu i nekim prijedlozima - poput poklanjanja čokolade osobi koju voliš - djeluje posve nevino, no nakon što su se malo udubili u nju, roditelji Stacey Larkin i Carl Lawrence, nisu mogli vjerovati što čitaju. Među ostalim, optužuje Shevington High School za promociju fetišizma.

Emma kaže kako su se neki učenici u njenom razredu smijali savjetima s letka koje su dobili u školi, a ostala je šokirana kad je njezina učiteljica na to odgovorila: 'Ne znate volite li to dok to ne probate'.

- Jasno mi je da djeca moraju biti svjesna svijeta u kojem žive, no treba li u devetom razredu baš promovirati fetiše? Ne mislim tako. A jedan od savjeta jest 'sišite mu/joj nožne prste' što je doista pomaknuto. Letak sadrži neke ideje koje su me stvarno šokirale i mislim da 14-godišnje dijete to ne bi trebalo čitati - kaže Carl.

– Mogu ići u šetnje, gledati film, ići u park... Postoji puno toga što mogu zajedno raditi, a ne uključuje to da ima nečije prste u slovim ustima – zaključio je otac.

Autori knjižice se brane kako je ona nastala u suradnji s tinejdžerima te da su to neki od njihovih prijedloga.

