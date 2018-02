Sjedite li satima pred TV-om? Riskirate razvoj ovih bolesti...

Maratonsko gledanje omiljenih serija tako da u nekoliko večeri odgledate cijelu sezonu može ozbiljno ugroziti vaše zdravlje, pokazuje studija objavljena nedavno u časopisu koji se bavi medicinom spavanja. Istraživanje je obuhvatilo 423 osobe u dobi od 18 do 25 godina, a čak 80 posto njih povremeno uživa u beskrajnom gledanju serija.

Svaki peti ispitanik učinio je to nekoliko puta tijekom mjeseca koje je prethodilo istraživanju, a više od polovice njih čini tako da tijekom tri do četiri epizode provedu u istom, uglavnom sjedećem položaju, pri čemu prosječno gledanje traje 3 sata i 8 minuta.

Većina "maratonaca u gledanju" čini to u kasnijim večernjim satima i gleda serije do odlaska u krevet, pa ne čudi da 98 posto onih koji imaju tu naviku ima veće šanse za lošiju kvalitetu sna od osoba koje ju nemaju.

Foto: Dreamstime

Općenito, svi oni prijavili su veći osjećaj umora, češće simptome nesanice te lošiju kvalitetu spavanja od onih koji nisu ovisnici o takvom gledanju omiljenog programa. Većina njih prijavljuje i veći osjećaj "budnosti" prije odlaska u krevet, zbog kojega teže utonu u san.

- Maratonci pred TV-om često su potpuno uronjeni u priču na ekranu i angažirano prate sadržaj, pa im treba dulje vrijeme da se "ohlade" i umire prije spavanja - kaže profesor Jan Van den Bulck, jedan od koautora istraživanja sa Sveučilišta Michigan.

No, nije problem samo u povišenom osjećaju budnosti, upozorava i Robert Oexman, ravnatelja Instituta koji se bavi utjecajem kvalitete spavanja na ukupno zdravlje, već u činjenici da gledanje svjetlećih zaslona noću može dovesti do promjene cirkadijalnog ritma, odnosno tjelesnog sata.

- Kad na večer postaje mračno, naše se tijelo počinju pripremati za spavanje, no sjajna svjetla s TV ili kompjuterskih ekrana mogu poslati krivu poruku našem mozgu, da je još uvijek dan. Na ta način smanjuje se i sposobnost tijela za proizvodnju melatonina, hormona koji tijelo priprema za spavanje i odgovoran je za kvalitetu spavanja - objašnjava Oexman.

Foto: Fotolia

- U konačnici, spavamo sve manje, a to vodi povećanom umoru i povećanoj razdražljivosti te smanjenoj budnosti tijekom svakodnevnih obaveza, primjerice za volanom automobila, pojašnjava Oexman. Negativni efekti mogu se pojaviti nakon samo dva tjedna tijekom kojih ne spavamo dovoljno, s tim da mogu trajati dugoročno i ne mogu se 'riješiti' spavanjem poslije podne, ili većom količinom kave tijekom dana - dodaje.

- Istodobno, dolazi do slabljenja imunološkog sustava i podložniji smo prehladama i virozama, sporije pamtimo i teže se prisjećamo, dok kronični poremećaj u dnevnom ritmu može potaknuti i razvoj kardiovaskularnih problema, debljine i dijabetesa, pa i povećati rizik od nekih vrsta raka, kaže Oexman.

Rješenje? Prebacite TV maraton na vikend, i to prije podne

Znanstvenici kažu kako je nerealno očekivati da prestanemo uživati u beskrajnom gledanju serija, no možemo uvesti neke promjene kako bismo smanjili negativan učinak te navike na zdravlje.

Umjesto radnim danom, ili noću, gledajte serije samo vikendom, i to prije podne ili tijekom dana. Gledanje bi trebalo završiti do 18 sati. Ako to nije moguće, vodite računa da ne gledate više od jedne ili dvije serije uzastopno, kako bi gledanje završilo najmanje sat vremena prije spavanja i kako biste imali vremena za opuštanje prije odlaska u krevet.

Problem tipičan za mlade, ali ga teže podnosi starija generacija

Maratonsko gledanje serija često se povezuje s mlađom populacijom, koja se donekle lakše oporavlja od izgubljenog sna, no to ne znači da je ta navika vezana samo uz tu populaciju.

Naprotiv, da je istraživanje provedeno među osobama u dobi između 55 i 70 godina, negativni učinci večeri provedenih pred TV-om bili bi zasigurno još gori, kaže Oexman. Naime, istina je da mladi češće bdiju pred TV-om, no stariji teže podnose manjak sna, tvrdi.