Ako ste zapeli u razmišljanjima o tome kako unaprijediti svoje vještine i karijeru, te gdje pronaći zanimljive i poticajne savjete za to, ovo je dobra vijest: Od ponedjeljka je dostupan Skill Box, regionalna platforma, na kojoj možete pronaći puno zanimljivih i poticajnih savjeta uspješnih ljudi koji vam mogu poslužiti kao inspiracija. Na stranici www.skillboxclub.com već možete pronaći bogat sadržaj koji će se redovito nadopunjavati, kažu autorice projekta, PR menadžer Ivana Radovniković Marković i Lida Hamar Paladin, vlasnica agencije Hamar media.

- Glavnu ulogu u projektu imaju predavači koji su prepoznali zajednički interes i priliku da njihovo znanje i iskustvo bude preneseno na druge te postane svojevrsna ostavština. Tematska područja koja SkillBox obrađuje su umjetnost, sport, gastronomija i kulinarstvo, dizajn, znanost i tehnologija, poduzetništvo i mnoga druga, a naša je misija podići svijest o potrebnim vještinama za razvoj karijera i ulozi znanja, talenta, a ponekad i sreće u ostvarenju uspjeha - priča Ivana.

- Imam sreće što sam cijeli svoj život okružena uspješnim ljudima, koji su svoje uspjehe gradili polako i išli korak po korak, svjesni da se uvijek isplati znanje, trud, angažman i da se sve nekako posloži u svoje vrijeme. Ideja da to pretvorimo u projekt se rodila u trenutku: Odlučile smo podijeliti njihove priče s ljudima koji se u nekom trenutku u životu možda nalaze u istom problemu ili su naišli na istu prepreku kao i naši predavači. Shvatile smo kako nismo ni svjesni ljudi koji nas okružuju i toga koliko možemo naučiti od njih - dodaje Lida. Tako su krenule u pripremu projekta na kojem su gotovo svakodnevno radile punih godinu i pol dok nisu bile zadovoljne time kako izgleda i spremne ponuditi ga tržištu. Kako su dugogodišnje prijateljice, kažu da su neizmjerno uživale u tome i zajedno jako puno naučile. Jer, Skill Box se pokazao izuzetno zahtjevnim projektom.

- Tim više sam ponosna na to što mogu reći da smo sve napravile same. Moram reći da smo jako ponosne i na to da su 24 sata već na prvo predstavljanje prepoznali kvalitetu sadržaja i ulogu naših predavača i na taj način stali uz nas, te nam pružaju veliku podršku - kaže Ivana.

Platforma je koncipirana kao jedino mjesto na kojem se nalaze video klipovi s predavanjima poznatih i uspješnih ljudi, s tim da svaki predavač ima deset lekcija u kojima zasebno obuhvaća određene teme. Svaki video traje u prosjeku oko 10 minuta, tako da ima do sat vremena video materijala po svakom predavaču. Za sve koji se žele upoznati sa sadržajem prvih tjedan dana omogućen je besplatni pregled materijala, nakon čega se postoji mogućnost polugodišnje i godišnje pretplate, kažu Lida i Ivana.

- Kad smo počeli slagati popis ljudi koje želimo snimiti, nismo ni slutile da će svaki predavač kojeg smo nazvale, predložiti još po bar pet svojih kolega, prijatelja, poznanika i suradnika. U tjedan dana došle smo do 117 potvrđenih predavača. Svi su reagirali odlično. To su profesionalci i veliki znalci u svom poslu, ljudi koji nesebično žele prenijeti svoje znanje i iskustvo drugima. Tako zaista razmišljaju samo veliki ljudi - priča Lida.

- Za prvi val predstavljanja izabrale smo genijalne predavače, poput vaših nagrađenih novinara iz 24 sata Ivana Pandžića i Denisa Mahmutovića. Tu je i Aleksandar Stanković, novinar, urednik i voditelj Nedjeljom u dva, genijalna Matija Vuica, modna dizajnerica i kostimografkinja koja ove godine obilježava 40 godina karijere, a koja osim uspjeha u Hrvatskoj ima i iskustvo u Americi. Među predavačima je i jedan od naših najboljih gitarista, glazbenika, aranžera i producenata Ante Gelo, tu je i leadership coach, konuzultat za razvoj liderstva i autorica knjige na tu temu, Žana Goić Petričević, zatim naš regionalno poznati plesač i koreograf Alen Sesartić, neizostavno redateljsko ime Vanja Vascarac, višestruki pobjednik i uzastopni trostruki europski pobjednik u brdskim trkama Niko Pulić… - dodaje Ivana.

Kako su njih dvije imale priliku prve čuti što su poručili publici, zanimljivo je čuti što ih se najviše dojmilo:

- Meni osobno možda su najviše ostale 'u uhu' one poruke da je bitno griješiti, ne odustati, biti siguran u sebe, uporan… - kaže Lida.

- I strastven u onom što radiš, kao i da je važno ulagati u sebe... - dodaje Lida.

Obje dodaju da je na snimanjima znalo biti i vrlo zabavno, posebno s dvojcem Pandžić-Mahmutović, novinarima 24 sata koji 'potpisuju' brojne afere.

- Kad pomislite na novinare njihovog kalibra, novinare za koje znate iza kojih priča stoje, očekivale smo ozbiljne, pomalo rezevrirane ljude, ali oni su sve samo nisu to. Odlično su se pripremili, možda su čak otkrili i više nego što smo se nadali. Baš su idealan primjer ljudi koji uživaju u tome što rade, njima strasti u poslu sigurno ne nedostaje - kaže Lida. Simpatičnih anegdota bilo je gotovo na svakom snimanju, dodaje Ivana, ali i detalja koji su bili prava potvrda da su na dobrom putu.

- Na primjer, Niko Pulić je samo došao iz Dubrovnika u Zagreb na samo nekoliko sati, kako bi nas za potrebe dodatnih kadrova provozao po Cmorku. Predavanje Žane Goić Petričević dogovorile smo dan prije nego što smo je snimali, Vanja Vascarac pristao je zbog dobrosusjedskih odnosa… - šali se Ivana.

Projekt je namijenjen za sve uzraste i skupine ljudi: Skill Box vam može poslužiti kao inspiracija ako vas zanima kako naučiti vrhunski svirati gitaru, o čemu priča Ante Gelo, nekoga će zanimati kako snimiti spot, reklamu ili film, zato je tu Vanja, netko se voli 'igrati krpicama', kako bi to rekla Matija Vuica, nekoga zanima kako se otkrivaju afere kojima smo okruženi, za što odgovore najbolje mogu dati Ivan Pandžić, Denis Mahmutović i Aleksandar Stanković.

- Pronaći ćete i odgovore na sva pitanja koja nas često muče kad počinjemo u nekom poslu, hobiju ili projektu - od toga kako biti leader, kako naučiti plesati, voziti automobil i pri tom ne nastradati i stići prvi do cilja, kako ostvariti svoje ciljeve; kako pronaći motivaciju i pogurati sam sebe u trenutku kada misliš da je sve stalo i da se ništa ne miče s mjesta.... Zaista široka paleta pitanja i odgovora za sve. Potrudile smo se čak i za one koje možda ne zanima posebno neko područje, da priče koje mogu pogledati budu dinamične i atraktivne te da ih zbog toga žele barem malo pogledati - kaže Ivana. Da bi priče bile što efektnije osmišljene, pomogla je suradnja s Plot Twist Produkcijom, koja je obavila snimanje, montiranje i dodala atraktivne animacije za predavače.

- Iako bismo nakon godinu i pol gotovo svakodnevnog rada na Skill Boxu rado otišle na itekako zasluženi godišnji, posao tek sada počinje. Naime, veseli nas da je projekt prepoznalo i jako puno tvrtki koje su tu vidjele svoj interes kao neku dodatnu vrijednost korisnu i za svoje zaposlenike. Otvara se jako puno mogućnosti, tako da već pomalo planiramo panele i predstavljanja na nekim konferencijama. No, sad nam je fokus na stvaranju što veće baze pretplatnika zbog kojih je ovaj sadržaj i napravljen - zaključuje Lida.