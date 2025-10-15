Škole i vrtići pozivaju sve majke na preventivan pregled dojki

Fotografije i snimke na kojima najmlađi izražavaju ljubav prema svojim majkama stižu iz cijele Hrvatske. Do kraja „ružičastog listopada“, deveta godina projekta „Mama, budi zdrava!“ Udruge žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU okupit će rekordan broj sudionika. Djeca iz više od 360 škola i vrtića kući donose edukativne letke posebno personalizirane za svoje mame, s dirljivom porukom: „Draga mama, molim te brini o sebi jer mi trebaš, jer te volim, jer si moja jedina mama.”

Svaki put kad dijete ponese kući naš letak i majci poruči da brine o svom zdravlju, napravljen je ogroman korak. Čak i ako se samo jedna osoba odluči na pregled, učinili smo puno, jer se može raditi o jednom spašenom životu. A ponekad je dovoljno upravo da nas djeca podsjete na to koliko smo im važne. To je, zapravo, i suština svega: oni nas najiskrenije vole te nas trebaju i žele vidjeti zdrave, poručuje Ljiljana Vukota, izvršna direktorica Udruge SVE za NJU.

Mnoge su odgojno-obrazovne ustanove već provele aktivnosti kako bi obilježile ovaj hvalevrijedan projekt. Uz snimanje tradicionalnih fotografija u obliku vrpce i drugih simbola podrške, diljem Hrvatske se provode razne radionice, izrađuju plakati i organiziraju edukativna predavanja.

Originalne načine na koje mališani prenose ovu važnu poruku o zdravlju moguće je pratiti putem Facebook i Instagram kanala Udruge, dok se na službenoj web stranici nalaze sve dodatne informacije o kampanji i načinima prevencije čak nekoliko vrsta karcinoma.

A nisu zaboravljeni ni očevi, budući da se poseban dio odnosi i na njihovo zdravlje. Rak dojke godišnje je dijagnosticiran kod oko više od 3.000 žena u Hrvatskoj, ali i jedan posto muškaraca. Iako u glavnu rizičnu skupinu spadaju žene starije od 50 godina, čak 20 posto oboljelih mlađe je od toga. Uz dob i spol, glavni rizični čimbenici uključuju kasnu menopauzu, ranu menstruaciju, liječenje zračenjem u mladoj dobi i genetske predispozicije.

Na neke od njih nije moguće utjecati, no, upozoravaju stručnjaci, zdravim životnim navikama rizik od pojave raka i drugih bolesti može se smanjiti za čak 30 posto. Za sve generacije, ključan je redovit samopregled dojki, budući da rano otkrivanje raka značajno povećava šanse za izlječenje.

Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU pruža psihosocijalnu, informacijsku i logističku podršku ženama oboljelima od bilo koje vrste raka, kao i njihovim obiteljima kroz projekt Centar za psihološku pomoć. Bavi se i promocijom prevencije bolesti i razvojem zdravog stila života, educiranjem i izdavaštvom u funkciji edukacije i prevencije.