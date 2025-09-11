Skradin ovog vikenda postaje čarobna kulisa okusa i mirisa

Drugi Skradinski festival rižota i načina života 13. i 14. rujna donosi bogat program posvećen skradinskom rižotu, vrhunskoj gastronomiji i autentičnom dalmatinskom nasljeđu. Ovaj događaj nije samo prilika za uživanje u prepoznatljivim okusima, već i proslava tradicije, načina života i zajednice koja ga s ponosom njeguje.

Bogat program prepun okusa i mirisa, festival započinje u subotu, 13. rujna, stručnim skupom "Rižot - tradicija, inovacija i budućnost", na kojem će se raspravljati o brendiranju gastro destinacija i ulozi riže u izgradnji turističkog brenda. Paneli će se posvetiti skradinskom rižotu kao čuvaru baštine te inovacijama u gastronomiji.

U poslijepodnevnim satima Skradin će se pretvoriti u čarobnu kulisu okusa i mirisa. Kulminacija započinje u 15 sati na Trgu Male Gospe, gdje će lokalni kuhari uživo demonstrirati pripremu ovog jedinstvenog jela, što je jedinstven, dosad nezabilježen doživljaj. Miris ovog originalnog rižota i autentičnih začina ispunit će zrak, a posjetitelji će imati priliku vidjeti kako se priprema jelo koje se kuha i do 12 sati.

Foto: Marcello Studio Croatia Copyright R3

Izvorna tradicija pripreme skradinskog rižota čuva se ljubomorno, a receptura se prenosi s generacije na generaciju, bez odstupanja od starinskih metoda. Jelo se priprema isključivo u Skradinu, po receptu starom 150 godina, a njegovi sastojci, sporim i strpljivim kuhanjem satima, stvaraju božanski temeljac. Nekada je skradinski rižot bio rezerviran samo za najveće proslave poput vjenčanja, povezujući obitelji i zajednicu, a i danas se njime njeguje ljubav prema lokalnoj gastronomiji.

U neposrednoj blizini na Trgu kneza Domagoja, pak, kroz izložbu HOP proizvoda (Hrvatski otočni proizvod), slavit ćemo i pokazati bogatstvo ponude vrijednih žitelja Lijepe Naše.

Od 17 sati započinje kulinarski spektakl uživo "Rižot za sve“. Svi će moći uživati u degustaciji rižota i lokalnih vina, a to je savršena prilika da osjetite okus Dalmacije i doživite pravi mediteranski način života. Druženje će biti uz 11 vrsta rižota te goste iz Italije i BiH.

Glavna zvijezda subote bit će domaćin - skradinski rižot, a društvo će mu praviti rižot od sušenih pomodora i motra, slatki rižot, rižoto od juneće pisanice sa sladoledom od sira, rižoto s tartufima, rižot od divljači, rižoto sa šafranom i kobasicom, rižot divlje gljive, rižot sa škampima i motarom, rižot butternut tikva i panceta te neretvanski rižot.

Foto: Marcello Studio Croatia Copyright R3

Uza zalazak sunca subotnja večer nastavit će se koncertom popularne grupe Dalmatino od 20:30, uz DJ-a Mengrena i druženje koje slavi radost življenja. Slatka završnica festivala se nastavlja u nedjelju uz premijerni slatki dan posvećen tradicijskim hrvatskim kolačima jer šećer dolazi na kraju. Posjetitelji će od 15:00 do 19:00 moći uživati u bogatoj ponudi slastica koje su čuvari gastronomskog nasljeđa i dio obiteljskih tradicija.

Uz kraljicu skradinsku tortu, slastice koje domaćini spremaju u nedjelju su torta makarana, lički kolač s gljivama, tačci s orasima i makom, krostata od jabuka, marelica i sira, imotska torta, stonska torta od makarula, rapska torta, brezničkohumski štrukelj, skradinski poljubac. Prvi puta predstavit će se i Žižula Spritz, osvježavajući koktel u kojem će posjetitelji uživati tijekom dva dana festivala i za koji su organizatori sigurni da će oduševiti sve, podsjećajući da su jednostavnost i autentičnost ono što čini život bogatijim. Slatki dan upotpunit će nastup Dua Bruno & Jure.