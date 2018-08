Slanutak je bogat željezom, a soja je dobra zamjena za meso

>>> DOMAĆE JE BOLJE - Velika akcija 24sata: I mi imamo svoju superhranu

Soja je mahunarka koja potječe iz Azije, gdje se koristila prvenstveno da bi se nadoknadio nedostatak bjelančevina u prehrani bogatoj rižom. Upotrebljava se u raznim oblicima, među kojima su najčešće zastupljeni sojino mlijeko, sir poznat kao tofu, brašno, ulje, umak i briketi. Češće ju koriste vegetarijanci i vegani jer na 100 grama soje dolazi oko 20 grama masti, 30 grama ugljikohidrata te 36 grama bjelančevina, odnosno proteina, pa je to jedna od namirnica koje može biti dobra zamjena za meso. Osim toga, soja sadrži čak 47 mikrograma vitamina K, te veći udio kalija, kalcija, fosfora i magnezija, uz nešto manje željeza, cinka i selena. Ima i omega-3 alfa-linolenske kiseline koje su inače rijetke (ima ih i u orašastim plodovima i lanu), zbog čega mnogi stručnjaci ističu kako bi trebala biti dio tjedne prehrane i kod ljudi koji inače jedu meso.

Soja je i bogat izvor izoflavona, koji u kombinaciji s bogatom riznicom bjelančevina snižavaju povišen kolesterol u krvi. Poznato je da izoflavoni mogu spriječiti pojavu karcinoma, i to prvenstveno onog koji nastaje zbog rada hormona. Zato se visoki udio soje u prehrani smatra se jednim od glavnih razloga zbog kojih je u zemljama Azije u prosjeku manja učestalost raka dojke u odnosu na područja gdje ona nije dio redovite prehrane. Soja i proizvodi od soje dobar su izvor fitoestrogena, biljnih tvari koje ublažavaju simptome menopauze (osobito valove vrućine), dok kod djevojčica mogu usporiti prerani ulazak u pubertet. No sve prednosti soje odnose na namirnice proizvedene od cjelovitog zrna, dok postoje kontroverze oko procesuirane hrane koja sadrži sojine izolate ili bjelančevine, te ulje i lecitin. Smatra se da povećani unos fitinske kiseline koju sadrži soja može smanjiti apsorpciju i iskorištavanje kalcija, magnezija, bakra, željeza i cinka, te da zato može doći do poremećaja u razvoju kod djece, odnosno razvoja bolesti kod odraslih, pa i nekih vrsta raka. Kako je riječ o biljci kojom se genetički manipulira, pri čemu se ponekad koriste i herbicidi, za koje je dokazano da mogu biti štetni za ljude, važno je čitati deklaracije, te birati soju koja nije genetski modificirana.

- Dobra domaća zamjena za soju je slanutak, koji je vrlo bogat željezom, cinkom, fosforom i vitaminima B skupine. Čak i kuhan sadrži dvostruko više željeza od jednake količine mesa - kaže nutricionistica Sandra Marić Bulat. Osušeno zrno slanutka sadrži između 17,4 i 23,2 posto bjelančevina, što ga također čini dobrom zamjenom za meso. Tu je između 53,5 i 63,6 posto ugljikohidrata, oko 4,1 do 5,5 posto ulja, te oko 5 posto celuloze i 3 posto minerala. Osim toga, slanutak sadrži i nutrijente koji pomažu ublažavanju simptoma PMS-a: magnezij, mangan i vitamin B6. Procjene pokazuju da jedna šalica kuhanog slanutka sadrži oko 13 grama vlakana, što odgovara polovici preporučenih dnevnih vrijednosti za žene i slanutak čini namirnicom koja brzo može zasititi, pa je korisna i u dijetama za mršavljenje.

- Zbog visokog udjela vlakana, znanstvena istraživanja potvrđuju da redovito jedenje slanutka može spriječiti dijabetes, te smanjiti i rizik od koronarne bolesti srca - ističe Marić Bulat.

Slanutak potiče pravilan rad gušterače i snižava razinu šećera u krvi, zbog čega se preporučuje dijabetičarima, dodaje dr. Bruno Novak, umirovljeni profesor na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. No, sadrži i neke metale i oligoelemente kojih često nema u namirnicama, a zdrave su za očuvanje zdravlja kostiju. Također, visoki udio kalcija u slanutku vrlo je koristan za očuvanje zdravlja srca, pa se i zbog toga preporučuje dijabetičarima, kod kojih su srčane bolesti jedan od prvih uzroka smrtnosti, dodaje Novak te ističe i jednu zanimljivost: Slanutak se nekada pržio i mljeo te koristio za pripremu lažne kave. Prije kuhanja treba ga namočiti barem četiri sata, jer se time skraćuje vrijeme kuhanja i povećava probavljivost te smanjuje udio spojeva koji se prirodno nalaze u mahunarkama, a koji negativno utječu na apsorpciju nekih vitamina i minerala.

