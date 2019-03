Slasna predigra: ‘Vruće’ jelo od čokolade i brie sira jača strasti

Moji omiljeni afrodizijaci su bademi, vanilija, ružmarin, metvica, čokolada, čili, đumbir, mango, breskve, šafran i smokve, kaže Amy Reiley, autorica knjige “Fork me, spoon me: The sensual cookbook”.

Osmislila je i savršenu afrodizijačku poslasticu za dvoje od čokolade, jagoda i brie sira.

Foto: Promo

- Narežite dva češnja češnjaka na ploške. Stavite u posudu za pečenje i namastite maslacem. Pecite u pećnici dok ne posmeđe. Na pladanj za posluživanje posložite kriške brie sira i jagode. Treba vam oko 170 g brie sira i zdjelica jagoda, a za preljev šalica i pol komadića čokolade i pola šalice slatkog vrhnja - kaže autorica.

Otopite komadiće čokolade na pari s pola šalice slatkog vrhnja. Kad čokolada poprimi glatku, kremastu teksturu, maknite je s vatre i umiješajte “čips” od češnjaka. Prelijte kriške brie sira vrućom čokoladom i neka slatki preljev natopi i nekoliko jagoda. Poslužite odmah s kriškama bageta, savjetuje autorica. Njezin omiljen afrodizijak je čokolada.

- Obožavao ju je Napoleon, no njezinu moć je navodno najviše cijenio drevni astečki vladar Montezuma. Prema legendi, on je pio po 50 šalica čokolade kako bi zadovoljio svoj harem - opisuje autorica.

Dodaje da je čokolada bila “as u rukavu” i Casanovi. Budući da jednako utječe na muškarce i žene, navodno ih je znao šarmirati upravo pomoću nje. Autorica preporučuje i kombiniranje moćnih afrodizijaka - zato je čokolada s bademima ili metvicom idealna kombinacija.