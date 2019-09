Slatki blizanci skoro umrli u trbuhu majke, danas su modeli

Jayde White (29) iz Velike Britanije nije htjela samo tako odustati od jednojajčanih blizanaca koje je nosila kada su joj liječnici rekli da su šanse za njihovo preživljavanje svega deset posto.

Tog dana došla je sa suprugom Marcusom (28) na ultrazvuk, bila je u 16. tjednu trudnoće, a pregled je pokazao da blizanci imaju međublizanački transfuzijski sindrom (TTTS) koji sprječava ravnomjeran protok krvi između njih dvojice.

POGLEDAJTE VIDEO O BLIZANCIMA NOGOMETAŠIMA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako bi pružila bolju šansu za preživljavanjem svojoj nerođenoj djeci, Jayde se odlučila na lasersku operaciju koja je izvedena dok su bebe u njezinom trbuhu. Zahvatom je trebalo zatvoriti abnormalne krvne žile i regulirati protok krvi.

Liječnici su upozorili kako je 90 posto šansi da će djeca umrijeti ne napravi li se taj zahvat, ali i da nakon operacije ne mora sve sretno završiti jer postoji 65 posto šanse da će jedan od njih dvojice preminuti.

- Bio je to grozan period. Znala sam da nešto nije u redu kod jednog od mojih rutinskih pregleda kada su odjednom u prostoriji svi utihnuli. Rekli su nam o čemu se radi i znali smo da nije nikako dobro jer smo čitali o TTTS-u kada sam ostala trudna. Očekivali smo najgore - prisjetila je Jayde.

- Prije samog zahvata sam bila prestravljena mislima da ću izgubiti obojicu ili jednog od njih. Silno sam željela roditi obje svoje bebe i to mi je stalno bilo u glavi. Osjećala sam se izgubljeno i neprestano sam plakala. Marcus je pokušavao ostati optimističan i pomoći mi, ali priznao je da se i on jako uplašio, no ostao je snažan zbog mene - dodala je.

Zahvat laserom trajao je 45 minuta. Abnormalne krvne žile su zatvorili i trajno ih onesposobili. Tijekom operacije Jayde je mogla vidjeti svoje blizance na ekranu.

- Osjećala sam kao da mi laserskim pištoljem pucaju u trbuh. Mogla sam vidjeti svoje dječake kako se pomiču, ali gledala sam više u stranu jer sam strahovala da će im rukica ili nogica završiti pod laserom. Morala sam biti vrlo mirna. Odmah nakon zahvata ultrazvukom su provjeravali jesu li obje bebe žive. Ponovno su provjerili istu stvar ujutro pa svaki tjedan do kraja trudnoće. Nisam se prestajala brinuti. Nisam mogla dočekati da se napokon rode - rekla je ova hrabra majka.

Operacija je srećom uspjela. Blizanci su rođeni prije vremena u 33. tjednu, ali živi i posve zdravi. Četiri tjedna su proveli u bolnici.

Rodili su se prije nešto više tri godine, u svibnju 2016. Rocco i Jenson danas su veseli dječaci čije fotografije majka rado objavljuje na Instagramu. Mališani su bili modeli za Next i PC World. Za Next su pozirali kada su imali 12 tjedana.

- Objavila sam nekoliko njihovih slatkih fotografija kada su se rodili i dobili su puno lajkova i sljedbenika. Sada radimo sa velikim brendovima koji nas pozivaju na događaje poput predstavljanja odjeće slavnih. Dječaci imaju puno sreće zahvaljujući Instagramu - ispričala je Jayde.

- Rocco i Jenson su najbrižniji i najnježniji dječaci koje sam ikada vidjela. I njihov otac je vrlo nježan pa imam osjećaj da će njih dvojica biti kao Marcus. Oni su najbolji prijatelji iako se, naravno, druže s ostalom djecom u vrtiću, no odgajatelj kaže da nikada nisu previše udaljeni jedan od drugoga - kaže Jayde, a prenosi Daily Mail.

TTTS je specifičan za jednojajčane blizance

TTTS je rijedak poremećaj specifičan kod jednojajčanih blizanaca koji dijele posteljicu. Abnormalne krvne žile formiraju se u posteljici i sprječavaju ravnomjerno strujanje krvi između beba. Jedan blizanac uslijed toga može dehidrirati što negativno utječe na njegov rast i razvoj.

Kod drugog blizanca razvija se visoki krvni tlak i stvara previše urina. To dovodi do proširenog mokraćnog mjehura i prekomjerne količine amnionske tekućine (plodne vode), a što može biti naporno za blizance i dovesti do zatajenja srca. TTTS se javlja kod oko 15 posto blizanaca koji dijele placentu.

Ponekad izvlačenje viška plodne tekućine može pomoći u poboljšanju protoka krvi, ali kada to nije dovoljno, radi se i laserska operacija kakva je spasila Jaydine dječake.

POGLEDAJTE VIDEO: