Slavite 40. rođendan? Evo kojim promjenama se trebate veseliti

​Svi smo navikli čuti da su nam dvadesete najbolje godine života, ali možda to nije sasvim točno. Naime, četrdesete jako pretendiraju da budu najbolje godine našega života, jer mogu biti sretnije i još bogatije. Možemo pronaći više vremena za hobije i baviti se stvarima koje želimo, a negativne strane života prihvaćamo mirnije i mudrije, piše Bright Side.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Ovo su recepti najstarijih Hrvata kako doživjeti stotu | Video: 24sata/pixsell

1. Bolji ste s novcem

Novac ljudima može biti uzrok velikog stresa i problema, ali srećom, u dobi od 40 i više godina to je nešto zbog čega biste se mogli manje brinuti. Prema bankarskim podacima, najviše štede ljudi u dobi od 45 do 54 godine te su tada najmanje šanse da imate financijske probleme. Prema podacima PayScalea (američke tvrtka za nadoknadu softvera i podataka koja pomaže poslodavcima u upravljanju naknadama zaposlenicima) žene vrhunac svoje zarade počinju dosezati u 44. godini, dok je on za muškarce u 55. godini života.

2. Provodite manje vremena na društvenim mrežama i bolje koristite vrijeme

Svi znaju koliko društveni mediji mogu imati velik učinak i kako je lako provesti sate po sate skrolajući kroz istih nekoliko aplikacija. Međutim, ljudi u četrdesetima to čine puno manje i mogu bolje upravljati svojim vremenom i dobro ga iskoristiti. Prema podacima Pew Research Centra, odrasli u 40-ima koriste društvene mreže puno manje od mlađih ljudi, a 56 posto njih kaže kako bi ih se mogli bez problema i odreći.

Free happy woman praising freedom at beach sunset | Foto: Maridav

3. Imate bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života

Upravo je ta ravnoteža ono što se ističe kao ključno u svakom razgovoru o psihološkoj dobrobiti čovjeka, a dobra je stvar kako krajem 30-ih i ulaskom u četrdesete ljudi i lakše dolaze do nje. I dok su mlađi predaniji poslu te karijeri te će voljnije žrtvovati svoje slobodno vrijeme, u dobi od 34 do 44 godine 57 posto zaposlenih kaže kako je napokon zadovoljno ravnotežom svog posla i osobnog života, pokazalo je istraživanje YouGov.

4. Vaša je veza vjerojatno sretna i zdrava

Brak je velik korak za mnoge ljude, i naravno, često postoji strah od toga kakav će biti bračni život u mlađoj dobi. Međutim, suprotno uvriježenom mišljenju, nikad nije kasno za vjenčanje. Zapravo je, prema ovoj studiji, kasni brak najbolji za trajnu sreću.

Rezultati istraživanja pokazali su da su ljudi koji su se vjenčali kasnije od svojih vršnjaka pokazivali višu razinu sreće i samopoštovanja, kao i manje depresije od onih koji su se ranije vjenčali. S druge strane, ako ste se ranije vjenčali, velike su šanse da ste u svojoj dugotrajnoj vezi koja je izdržala dosadašnje prepreke i probleme pronašli optimalan način funkcioniranja te ste zadovoljni.

Foto: Dreamstime

5. Imate više samopouzdanja

Samopouzdanje je nešto s čime se mnogi od nas mogu boriti, a to se obično događa kad smo mlađi i okruženi smo svim vrstama pritisaka ili društvenih standarda. Međutim, istraživanje s Harvarda sugerira da se naša razina samopouzdanja približava vrhuncu nakon što navršimo 40 godina. To je jedna od najboljih prednosti četrdesetih godina, jer biti sretan s onim što imamo je najveća blagodat i preduvjet sreće i u drugim područjima života.

6. Rađanje u starijoj dobi moglo bi vam pomoći da živite duže

Čekanje na dijete dok ne budete spremni ima svoje prednosti, čak i ako to znači do srednjih i kasnih 30-ih ili ranih 40-ih. Ova studija, objavljena u časopisu Menopause, sugerira da su žene koje su imale posljednje dijete nakon 33. godine imale dvostruko veće šanse da napune devedesete u odnosu na žene koje su posljednje dijete dobile do 29. godine.

7. Fokusiraniji ste i možete se lakše koncentrirati

Još jedna vrlo važna prednost 40-ih jest sposobnost da budete koncentriraniji. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Psychological Science, raspon vaše pažnje doseže vrhunac kad imate oko 43 godine. Manje se brinemo o besmislenim smetnjama i više se usredotočujemo na stvari koje su nam važne, što nas čini produktivnijima.

Dreamstime | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

8. Nastavljate se mentalno usavršavati

Nikad ne prestajemo učiti i usavršavati se, čak i ako to ne shvaćamo. Prema podacima Zavoda za statistiku rada, stariji odrasli provode više vremena čitajući nego mlađi. Sve to čitanje ima brojne prednosti za nas i izravno je povezano sa sposobnošću da se bolje izrazimo. Ova studija Sveučilišta Harvard i Opće bolnice Massachusetts sugerira da se vokabular ljudi neprestano poboljšava tijekom četrdesetih i na rubu je vrhunca prije nego što konačno dosegne svoju granicu u šezdesetima.

​