Imate osjećaj da vrijeme leti? Evo kako ga možete 'usporiti'

Kako starite, možda vam se čini da godine lete sve brže i brže, i niste jedini. Naša percepcija vremena se značajno mijenja kako starimo, kaže Alicea Ardito, terapeutkinja iz SAD-a koja radi sa starijim osobama. Dodaje da je to jedna od najčešćih tema koje čuje na svojim seansama - njezini klijenti osjećaju kako im je život prebrzo prošao.

- Važno je prvo razumjeti zašto se mnogima od nas čini da godine brzo prolaze. Jedan od razloga je taj što, kako starimo, kalendarske jedinice, poput godine, postaju sve manji i manji udio u našem ukupnom životu - rekla je Ruth Ogden, profesorica psihologije iz Velike Britanije koja proučava vrijeme.

- Na primjer, kada imate 8 godina jedna godina je osmina vašeg života, ali kada imate 80, to nije tako pa to pridonosi osjećaju da vrijeme brže prolazi. Drugi razlog je u tome kako sjećanja utječu na iskustvo vremena. Naš mozak ne prati vrijeme stalno pa kada trebamo prosuđivati o dugim vremenskim razdobljima, poput dana, mjeseci ili godina, koristimo broj sjećanja formiranih u tim razdobljima kao smjernicu koliko su razdoblja trajala - pojasnila je.

- Recimo, ako bi vas netko pitao što vam se čini, koliko dugo ste nešto raditi, vaš bi se mozak osvrnuo na to koliko je sjećanja nastalo tijekom tog razdoblja i upotrijebio to kao vodič za trajanje. Što više sjećanja formiramo tijekom određenog vremenskog razdoblja i što su ta sjećanja življa i emotivnija, to razdoblje doživljavamo duljim - dodala je.

- Uzmite u obzir i to da smo skloni stvaranju mnogo manje novih sjećanja kasnije tijekom života u usporedbi s našim mladim danima. Kao dijete neprestano ste učili nove vještine u izvannastavnim aktivnostima, stjecali nova znanja u školi, upoznavali nove ljude u razredima i radili različite, uzbudljive stvari svakodnevno. Međutim, kako starite, općenito imate manje novih iskustava i možete biti zaglavljeni u sličnoj rutini godinama, zbog čega se život čini ustajalim i neupadljivijim. Dakle, kada koristimo sjećanje kao vodič kroz vrijeme, čini se da nismo učinili mnogo, i stoga mora biti kratko vrijeme, tako da vrijeme leti - objasnila je Ogden i dodala da, znajući tu činjenicu, imamo priliku usporiti percepciju vremena tako da radimo nove stvari i tražimo nova iskustva.

Traženje novih iskustava ključno je za usporavanje vremena

Kada se uključimo u nove aktivnosti, stvaramo nova i živa sjećanja koja nam se urezuju u pamćenje i tad osjećamo kao da vrijeme sporije prolazi. Slično tome, kognitivno opterećenje potrebno za učenje nove vještine može utjecati na način na koji doživljavamo vrijeme, kaže Ogden.

- Razmislite o tome kada se vozite na neku novu lokaciju, put do tamo uvijek se čini duljim od onog na povratku. To je zato što na putu do tamo ne znamo kamo idemo, vidimo puno novih stvari, postoji veći stupanj planiranja i neizvjesnosti, a te stvari usporavaju naš doživljaj vremena. Nove aktivnosti i iskustva djeluju na isti način - pojasnila je.

- Nova iskustva nas mogu izvući iz svakodnevne kolotečine. Ona remete našu rutinu, a to remeti naš osjećaj za vrijeme. Nadalje, odluka da radite nešto novo daje vam slobodu nad načinom na koji koristite svoje vrijeme. Kad osjećamo da kontroliramo vrijeme, nemamo osjećaj da nam ono izmiče. To pomaže da se vrijeme u našim glavama uspori - dodala je.

Kako ubaciti više novih iskustava u život?

Postoji mnogo načina. To može biti nešto veliko, poput planiranja putovanja na neku daleku egzotičnu lokaciju ili nešto jednostavnije poput vožnje s posla kući drugom rutom, ulicama po kojima još niste vozili. Tu su i odabir novog hobija, upoznavanje novih ljudi, odlazak na ručak s prijateljima na neko novo mjesto u gradu, započinjanje razgovora sa strancem na cesti...

- Druge opcije su da se vratite stvarima koje su vam nekad bile važne u životu i počnete manje vremena provoditi pred ekranom, a više u stvarnom svijetu - nadovezala se Alicea Ardito, a prenosi huffingtonpost.co.uk.