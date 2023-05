Ovo biste trebali napraviti prije nego što napunite 40 godina

Kako god na to gledali, navršiti 40 godina velika je prekretnica i nema sumnje da je ulazak u peto desetljeće razlog za slavlje. Uostalom, nema veće privilegije od starenja.

Za mnoge su dvadesete i tridesete bile godine koje su proveli uspinjući se na korporativnoj ljestvici, dokazujući se u svojim karijerama i shvaćajući žele li se usredotočiti na brak i djecu ili slobodu i fleksibilnost. No kad uđemo u četrdesete, često poznajemo sebe bolje nego ikad prije i imamo određenu mudrost i smisao sebe koji su se prije mogli činiti nezamislivima.

I bez obzira na to jeste li tek završili fakultet ili se brzo približavate velikom broju 40, postoji nekoliko životnih iskustava koja biste trebali steći prije nego što napustite tridesete. Umjesto velikih odmora i iskustava koja ćete doživjeti samo jedanput u životu, govorimo o stvarima koje će pomoći u njegovanju povezanosti i poticanju dublje ljubavi i poštovanja prema sebi.

Od eliminiranja toksičnih ljudi do učenja kako pripremiti prepoznatljivo jelo, žene iz različitih društvenih slojeva su za Hello Giggles podijelile savjete koje bi željele prenijeti mlađima.

1. Naučite sebično raspolagati svojim vremenom

Allyson Wettengel, direktorica odjela Shopper Strategy & Sustainability u Oregonu i učiteljica joge u Spirit Bird Lifeu, kaže da je jedna od najboljih stvari koje možete učiniti u mladim godinama naučiti kako biti sebičan s vremenom.

- Kad jedanput uđete u četrdesete, stvari mogu postati vrlo složene s partnerima, bebama, moćnim karijerama i vođenjem timova na poslu, stoga morate biti u stanju sebično raspolagati vremenom i znati postaviti granice. Za mene to znači ustajanje u 5 ujutro i odlazak u studio na jogu. O tome ne pregovaram. Naučila sam kako to uklopiti u svoj dan čak i ako sam mrzovoljna ili mi se ne da - - savjetuje Wettengel.

Bez obzira na to hoćete li se pola sata na dan sklupčati uz dobru knjigu ili je riječ o desetominutnoj jutarnjoj meditaciji, možda i kilometarskoj šetnji svako poslijepodne - svakako odvojite vrijeme i, što je najvažnije, budite potpuno prisutni dok to radite ne razmišljajući o drugima.

2. Odselite se u drugi grad

Postoji mnogo toga što možete vidjeti izvan granica poznatoga, a pronalazak u novom gradu mogao bi biti tek početak velike avanture. Wettengel, koja pet godina živjela u Australiji, kilometrima daleko od svog rodnog Arkansasa, kaže da je to dobar izbor.

- Živite daleko od rodnog grada. Ne za fakultet, već za pomak u karijeri, ne za partnera, već za svoj pomak. Bilo da idete živjeti u strani grad ili samo odlazite u najbliži veliki grad iz svog malog rodnog mjesta, život daleko od kuće bila je jedna od mojih najvećih avantura, a mogu jamčiti da će biti isto i za druge - smatra Wettengel.

3. Počnite redovito vježbati jogu ili pilates

Mentor mentalnog sklopa Cazz LeMessurier vjeruje da je započinjanje redovite vježbe joge ili pilatesa jedna od najboljih stvari koje možete učiniti za svoj um i za svoje tijelo.

- Oduševljava me HIIT trening i znojenje u Barry’s Bootcampu, ali joga i pilates izvrsne su metode za aktivaciju cijelog tijela s malim utjecajem za koje se zna da usklađuju i jačaju strukturu tijela. Nikada nije prekasno da počnete vježbati fitness koji će poboljšati kondiciju, a također vam pomoći smiriti um - kaže LeMessurier.

4. Prekinite veze s ljudima (i stvarima!) koji vam ne služe

Lekcija koju je teško naučiti jest kako prekinuti veze koje vam ne odgovaraju, ali to će u konačnici dodati vrijednost životu.

- Nemojte misliti da morate nastaviti vez, bez obzira je li riječ o roditelju, toksičnom prijatelju ili partneru koji vam više ne odgovara. Imate ograničeno vrijeme na zemlji, što postaje očitije kako starite. Provedite ga s ljudima koji su vam važni i radite stvari koje vam znače - preporučuje LeMessurier.

5. Naučite kuhati

Ne govorimo o kvalitetnom kuhanju na razini vrhunskih chefova, osobito ako je kuhinja skučenija od kuhinje s finim restoranima. Ali kako se približavate četrdesetima, znati kuhati je vještina zlata vrijedna.

- Toliko ljudi ovih dana ne kuha, što je ne samo rasipanje novca, već znači da pola vremena ne znate što zapravo jedete. Naučite pripremiti tri prepoznatljiva jela kako biste naučili ne samo kako se pravilno hraniti, već i kako biste se mogli pohvaliti pred prijateljima i obitelji kad vam prilika dopusti - kaže Wettengel.

6. Počnite štedjeti

Prestanite neozbiljno trošiti i počnite štedjeti.

- Ako to niste učinili do trenutka kada ste se približili četrdesetoj, vrijeme je da počnete i to odmah - ističe kaže Wettengel.

7. Ne dopustite da vam biološki sat diktira odluke

- Ne dopustite da vam biološki sat diktira kako donosite odluke. Postoji mnogo načina da zasnujete obitelj, a ako se usredotočite na sat koji otkucava, mogli biste propustiti prilike za nevjerojatnu karijeru, putovanje koje će vam promijeniti život ili upoznavanje novih ljudi koji će vas promijeniti na bolje - kaže Wettengel koja je nedavno postala majka u 41. godini.

- Radite ono što volite i znajte da će, kad dođe vrijeme, doći savršena mala obitelj, i iako možda neće izgledati onako kako ste mislili, bit će još veće remekdjelo i ljepše poglavlje života nego što ste ikada mogli zamisliti - objasnila je Wettengel.

8. Nabavite biljku

Svi znamo da biljke u domu imaju bezbroj prednosti. Osim što pomažu u smanjenju stresa, zbog njih se osjećamo opuštenije i ugodnije u našem okruženju. Autorica iz Colorada Stephanie Harper također predlaže da je nabavka biljke životno iskustvo koje biste trebali doživjeti prije nego što navršite 40 godina.

Bez obzira na to jeste li dobri u skrbi o biljkama ili ne, to će vam pomoći u poticanju osjećaja odgovornosti, osobito ako nemate kućnih ljubimaca i niste se ostvarili u roditeljstvu. I, vjerovali ili ne, ovo nam zapravo može pomoći u stvaranju emocionalnih veza, a u konačnici, izgledaju prilično lijepo u kući!

9. Napravite popis svih stvari koje vam donose radost i sreću i učinite jednu svaki dan

LeMessurier kaže da je učenje njegovanja sreće jedna od najljepših praksi koje možemo uključiti u svoj svakodnevni život.

- Bilo da se radi o svakodnevnom plivanju, jutarnjoj vježbi joge ili s ljubavlju skuhanom ručku svakog poslijepodneva, napravite popis svake stvari koja vam donosi radost, bez obzira koliko mala, i pobrinite se da ostvarite barem jednu od njih prije nego što završi dan. To je najbolji čin ljubavi prema sebi - kaže LeMessurier.

10. Volontirajte

- Pronađite nešto što vam se sviđa raditi i volontirajte. To će se razlikovati od pojedinca do pojedinca, ali može biti riječ o pomaganju beskućnicima, sudjelovanju u radu dobrotvorne organizacije ili posjet starijem članu zajednice u kojoj živite.

To čak ne mora ni oduzimati puno vremena - kaže Wettengel ističući kako malo ljudi volontira unatoč bogatstvu koje ta praksa donosi,

- To je jedna od najboljih stvari koje sam napravila u životu za sebe i za dobro drugih - zaključila je Wettengel.