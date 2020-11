Kim je mo\u017eda najpoznatija Kardashianka od svih, a ujedno je i najstarija sestra iz skupine sestara nakon Kourtney. S druge strane, Kylie, koja je 17 godina mla\u0111a od Kim, bila je jedna od\u00a0najbogatijih osoba na svijetu 2019. godine.

<p>Mnoge poznate osobe imale su sreću da imaju braću i sestre s kojima mogu dijeliti svoj život ili njegov dio. No možete li zamisliti kako zvijezde subote popodne provode pomažući braći i sestrama u pisanju zadaće? Zapravo, to je među zvijezdama dosta čest slulaj jer mnogi od njih imaju braću i sestre koji su puno mlađi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dva brata s dva plava oka</strong></p><h2>1. Kim Kardashian (39 godina) i Kylie Jenner (23 godine)</h2><p>Kim je možda najpoznatija Kardashianka od svih, a ujedno je i najstarija sestra iz skupine sestara nakon Kourtney. S druge strane, Kylie, koja je 17 godina mlađa od Kim, bila je jedna od najbogatijih osoba na svijetu 2019. godine.</p><h2>2. Demi Lovato (28 godina) i Madison De La Garza (18 godina)</h2><p>Kad je Demi Lovato imala jedva 9 godina, majka joj je rodila polusestru, a sličnost između dvije sestre je zapanjujuća. Mlada Madison veliki je zaljubljenik u životinje, a udomila je pse, ribe, hrčke i zečeve.</p><h2>3. Ariana Grande (27 godina) i Frankie Grande (37 godina)</h2><p>Frankie, stariji brat Ariane Grande, otprilike je desetljeće stariji od uspješne pop pjevačice. Bavi se i glumom i pjevanjem, ali naravno, u potpuno drugačijem okruženju. Frankie Grande uglavnom je poznat po ulogama koje igra u kazalištima na Broadwayu.</p><h2>4. Rihanna (32 godine) i Rajad Fenty (24 godine)</h2><p>Rihanna je otprilike 8 godina starija od svog mlađeg brata Rajada. Slike sa zvijezdom uvijek objavljuje na svojim kanalima na društvenim mrežama i čini se da imaju odličan odnos. Primijetite da Rihannu ne voli samo njezina obitelj, već u osnovi i cijeli Barbados, gdje je 22. veljače poznat kao Dan Rihanne.</p><h2>5. Nicole Richie (39 godina) i Sofia Richie (22 godine)</h2><p>Nicole, usvojena kći Lionela Richieja, 17 je godina starija od svoje mlađe sestre Sofije.</p><h2>6. Nick Jonas (28 godina) i Franklin Jonas (20 godina)</h2><p>Mlađi brat Nicka Jonasa rođen je 8 godina nakon pjevača. Braća Jonas često objavljuju slike s Frankiejem na svojim kanalima na društvenim mrežama, gdje možete vidjeti dobar odnos svih njih.</p><h2>7. Chloë Grace Moretz (23 godine) i Trevor Duke Moretz (34 godine)</h2><p>Glumica je više od 10 godina mlađa od svog starijeg brata Trevora Dukea Moretza, a ujedno je i jedina žena u grupi od 5 braće i sestara.</p><h2>8. Jesse Eisenberg (36 godina) i Hallie Eisenberg (28 godina)</h2><p>Jesse Eisenberg je 9 godina stariji od svoje sestre Hallie, koja se također bavila glumom od djetinjstva, no odlučila je ići u drugom smjeru. Posljednjih godina zamijenila je filmske setove za nešto isto tako spektakularno: Broadway.</p><h2>9. Justin Bieber (26 godina) i Jazmyn Bieber (12 godina)</h2><p>Pjevač ima dvije sestre od različitih majki i zapravo ima prilično veliku dobnu razliku s obje: stariji je od Jazmyn "Jazzy" Bieber 14 godina, a od Bay 24 godine. Justin Bieber često objavljuje slike s njima na svom Instagram profilu i često imaju slatke natpise.</p><h2>10. Zoë Kravitz (31 godina), Lola (13 godina) i Nakoa-Wolf Momoa (11 godina)</h2><p>Zoë je gotovo 20 godina starija od svojih mlađih polubraće i sestara, Lole i Nakoa-Wolf Momoa. Glumica, koja je pokćerka poznatog glumca Jasona Momoe, na Instagramu pokazuje dobar odnos koji ima sa svojim očuhom i svojom braćom i sestrama.</p><h2>11. James Franco (42 godina) i Dave Franco (35 godina)</h2><p>Dave Franco je 7 godina mlađi od svog izuzetno poznatog brata Jamesa. Međutim, ne bi nam bilo čudno čuti kako ljudi govore da su blizanci, jer je sličnost između ove dvojice zapanjujuća. </p><h2>12. Alexander Skarsgård (44 godine) i Bill Skarsgård (30 godina)</h2><p>Svi su članovi obitelji Skarsgård glumci, čak i ako bi Alexander mogao biti izuzetak jer je bio mornar prije nego što je ušao u šoubiznis. Između braće i sestara je značajna razlika u godinama, budući da se Bill rodio kada je njegov stariji brat imao 14 godina.</p><h2>13. Chris Hemsworth (37 godina) i Liam Hemsworth (30 godina)</h2><p>Braća Hemsworth imaju 7-godišnju razliku, ali ako malo dublje kopate, naučit ćete da je najstariji od njih tri, Luka, 39.</p><p><strong>POGLEDAJTE 3. EPIZODU FIRME:</strong></p>