Slavne cipele: 10 utjecajnih modela koji su ispisali povijest

Neke su cipele obilježile povijest, pamtimo ih kao legendarne, a druge su pak promijenile naš način odijevanja, primjerice tenisice, jer smo svi zajedno prigrlili neki jednostavniji način slaganja stilske formule. Pamtimo cipele od Dorothy, koja dok njima lupka kaže "Kod kuće je najljepše", ali i tenisice iz filma "Povratak u budućnost 2" koje su se same vezale. Među utjecajnima su i Ugg čizme koje, iako mnogima ružne, ipak i dalje osvajaju svijet zimske garderobe.

Dorothy iliti Judy Garland nosila je salonke u potpunosti prekrivene glitter teksturom koje i danas izazivaju wow efekt kad god se pojave na malim ekranima.

Njezina omiljena, čudesna obuća u filmu "Čarobnjak iz Oza" (1939.) koje su je odvele doma, odnosno probudile iz sna, bila je proizvedena u više pari. 5 pari istih izloženo je u Minnesoti u muzeju u Grand Rapidsu, no jedne od njih su ukradene 2005. godine. Na koncu su ipak pronađene.

Starke, odnosno All Stars tenisice pod nazivom Chuck Taylor kreirane su kombinacijom gume i platna i najprodavanije su tenisice na svijetu.

Njihova povijest počinje u 30-im godinama prošloga stoljeća kad je kompanija Converse napravila starke za igrača košarke, Chucka Taylora. Upravo se on požalio kako ga njegove All Stars tenisice žuljaju pri igranju te je kompanija napravila preinake kako bi one bile udobnije.

Michael J. Fox nosio je Nikeice u filmu "Back to the Future 2", koje su se same vezale. Iako danas nemamo takve tenisice na dnevnoj bazi, ovaj model ušao je u povijest mode kao ultimativni model koji definira obuću budućnosti. Krajem osamdesetih, kad je film nastao, tenisice nisu bile obuća za svaki dan, već za teretanu i sport.

Kasnije je napravljeno 89 pari Nike Mag tenisica (film je izašao 1989. godine) i prodane su za 50.000 dolara po paru. Ipak, stručnjaci ističu da kreacija ne bi funkcionirala, jer su teške i neudobne.

Christian Louboutin Pigalle štikla jedna je od najdramatičnijih, radi super visoke potpetice od 12 centimetara koje je autor predstavio kao cipele koje traju vječno. Predstavljene su 2004. godine, no uskoro ih nose brojne slavne dame.

Prepoznate po crvenom potplatu, koji imaju sve Louboutin štikle i seksi dizajnu, i danas su popularne, naročito kod ljubiteljica ultra-visokih kreacija te su viđene na brojnim premijerama i događanjima.

Julia Roberts na plakatu i u filmu "Lijepa žena" (1990.) nosila je visoke lakirane čizme, koje su obilježile jedan čitav trend u svijetu obuće. Kostimografi su za film čizme kupili u dućanu NaNa, u londonskom Chelseau. U to vrijeme mediji su o Juliji i njezinim čizmama pisali kao - Pepeljugi u čizmama od vinila.

UGG čizme danas slove kao jedne od najpopularnijih čizama, ne samo radi udobnosti, već i topline. Iako, potječu s Novog Zelanda te su prvi slični modeli napravljeni davne 1800. godine.

U 1. Svjetskom ratu nosili su ih piloti, a ubrzo ih prihvaćaju uzgajivači ovaca u Australiji. Kasnije ih, tijekom sedamdesetih, obožavaju tamošnji lokalni surferi, kako bi si brzo zgrijali stopala kad bi izašli iz mora. Unutra je bilo ovčje krzno, što je garantiralo instant toplinu. U novije vrijeme postale su popularne oko 2000. godine i od onda im popularnost samo raste. Dolaze u niz dizajna, boja i tekstura.

Tom Hanks na poklon je u filmu "Forrest Gump" dobio Nike Cortez tenisice u kojima je mogao trčati danima. 1994. godine, kad je film izašao, tenisice postaju klasik te su popularne i danas. Original stiže iz 1972. godine, no toliku slavu nisu zaslužile sve do filma koji je zagrijao srca diljem svijeta.

Chanelove salonke u dva tona su među najviše kopiranim sandalama na svijetu. Slavna francuska kuća lansira ih u raznim varijantama, no tu su uvijek ta dva prepoznatljiva tona - bež i crna. Original košta oko 6000 kuna, no smatraju ih investicijom jer nikad ne izlaze iz mode.

Coco Chanel dizajn je predstavila na kraju karijere, 1957. godine, a plan je bio napraviti cipelu koja će odgovarati raznim odjevnim kombinacijama. Poanta crnog vrha, po kojemu su poznate, je da cipele uvijek djeluju čisto, pošto se on prvi uprlja.

Sarah Jessica Parker i njezin lik Carrie iz serije i filmova "Seks i grad" ostavio je neponovlji trag u svijetu mode, a njezine su Manolice postale hit diljem svijeta. Par koji svi pamte je onaj kojim ju je zaprosio Mr. Big, plave "Hangisi Jewel" salonke s ukrasnom kopčom.

Cipele, kao simbol romantike i ljubavi, postale su traženi model za vjenčanja diljem svijeta. 2008. godine taj je Blahnikov model postao najprodavaniji te inspiracija mnogim kućama. I Sarah Jessica Parker u svojoj SJP kolekciji cipela ima sličnu kreaciju.

Alexander McQueen na samom kraju karijere predstavio je neobične Armadillo cipele koje je ubrzo prihvatila Lady Gaga. Iako izgledaju kao da je u njima nemoguće hidati, cipele su balansirane te ih je Gaga nosila u svom spotu "Bad Romance". Fascinirale su strukturom, oblikom, formom i općenito neočekivanim detaljima. Danas su ove cipele dio muzejskih postava i jedne od najfascinantnijih u svijetu obuće.

